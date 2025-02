Por que o veterano de ética de 34 anos acabou de renunciar ao Departamento de Trump

O Alto Oficial de Ética do Ministério da Justiça dos EUA renunciou na terça -feira depois que a administração do presidente Donald Trump o retirou de seus deveres e o premiou a um novo grupo de trabalho do santuário, disse a pessoa familiarizada com a questão.

O oficial, Bradley Weinsheimer, decidiu aceitar a renúncia atrasada do governo e não aceitar o desvio, o último de uma série de funcionários do ministério não -político do judiciário de uma carreira que resistiu aos esforços que dizem politizar investigações.

Dezenas de oficiais do ministério de carreira – que geralmente permanecem de serviço de uma administração para outra – nas cidades, incluindo Washington e Nova York, foram demitidos, designados ou desistiram quando Trump assumiu seu cargo em 20 de janeiro, depois de prometendo rapidamente o Departamento do Departamento do O departamento do departamento diz que ele foi usado contra ele ao longo dos anos fora das autoridades.

Na semana passada, sete pessoas renunciaram em protesto, incluindo dois altos funcionários que supervisionam as investigações mais famosas, após a atuação do vice -procurador estadual Emil Bove ordenou que eles desistissem da acusação de corrupção contra o prefeito de Nova York, Eric Adams.

Weinsheimer, um departamento veterano de 34 anos que foi nomeado para seu cargo atual como vice-procurador-geral adjunto durante o primeiro mandato de Trump, forneceu um consultor ético aos assentos do departamento relacionados ao conflito de interesses, incluindo decisões relacionadas a quando elas deve ser reformado do trabalho no trabalho no trabalho em determinados casos.

Ele também revisou as recomendações disciplinares do Escritório de Responsabilidade Profissional, que investiga a má conduta de um advogado e se refere a disciplina ou processo criminal do Gabinete do Inspetor Geral.

Weinsheimer não retornou a solicitação de comentário. Quando a Reuters tentou chegar na terça-feira à noite, seu e-mail do governo respondeu com uma mensagem de auto-razão, dizendo que “em licença administrativa de acordo com o programa de demissão atrasada”.

Em 27 de janeiro, na mesma época, Weinsheimer foi concedido, a Bove delegou todas as decisões relacionadas à ética dos dois políticos nomeados.

Um deles, Kendra Wharton, trabalhou anteriormente com Bove e Todd Blanche, candidata do presidente de que ela havia realizado o cargo de vice -procurador -geral, para ajudar a superar a defesa contra uma queixa criminal em Nova York, alegando que forjou os registros para encobrir dinheiro que pagou a estrela pornô.

A segunda, o chefe da equipe da Jordan Fox, se formou na Faculdade de Direito em 2021, de acordo com seu perfil do LinkedIn.

“Bradley é um oficial de ética de carreira sênior do Ministério da Justiça e fornece conselhos a pessoas de todo o país e em um prédio em coisas realmente importantes e difíceis”, disse Joyce Vance, ex -advogado dos EUA no distrito do norte do Alabama, observando que o O negócio que ele estava fazendo era que ele era apolítico.

Ela disse que o processamento de decisões éticas com dois nomes políticos é preocupante, acrescentando: “Isso é prova de que o Ministério da Justiça está armado”.

Chad Gilmartin, porta -voz do Ministério da Justiça, rejeitou qualquer crítica à decisão de Bove de delegar a decisão de decidir sobre ética de Wharton e Fox.

“Kendra tem uma década de experiência como advogado de defesa criminal, que é exatamente a maneira como queremos pensar nesse papel”, disse ele. Ele acrescentou que a Fox “é um advogado muito respeitado”.

O procurador do estado Pam Bondi, Blanche e Bove, que atuará como assistente principal do vice -procurador -geral depois que Blanche confirmou o Senado dos EUA, o que anteriormente trabalhou como defensores de Trump.

A Casa Branca afirmou anteriormente que o Ministério da Justiça estava armado contra Trump quando ela procurou acusações contra ele por manter documentos classificados e cancelar as eleições de 2020.

O departamento desistiu dos dois casos depois que Trump venceu as eleições de novembro de 2024, citando uma política de longa duração contra a acusação do presidente dos assentos.

No primeiro dia de Bondi como procurador -geral, ela emitiu uma diretiva para criar um novo “grupo de trabalho de armas” que seria responsável por revisar dois casos criminais, trazido contra Trump pelo ex -advogado especial Jack Smith por manter documentos classificados e tentar tentar Cancelar a eleição presidencial de 2020, bem como a crença de Trump em Nova York.

– Sarah N. Lynch, Reuters

Fonte