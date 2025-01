Por que os inovadores na área da saúde precisam de começar pelo básico – as suas comunidades

Olá e bem-vindo a O CEO moderno! Sou Stephanie Mehta, CEO e Diretora de Conteúdo da Mansueto Ventures. Todas as semanas, este boletim informativo explora abordagens inclusivas à liderança extraídas de conversas com executivos e empreendedores e das páginasPolegada.e Empresa rápida . Se você recebeu esta newsletter de um amigo, você podeInscreva-se para obtê-lo você mesmoTodas as segundas-feiras de manhã.

Apesar de toda a conversa sobre o aumento dos “utilizadores” – conteúdo gerado pelo utilizador, design centrado no utilizador – é raro que os utilizadores (também conhecidos como pacientes) sejam ativamente consultados na inovação em saúde, especialmente em comunidades que não têm acesso a cuidados de saúde básicos. “A inovação deve ser concebida com e para as pessoas que serve, aproveitando os conhecimentos daqueles que melhor compreendem as necessidades das suas comunidades”, disse-me recentemente Jennifer Gardy, vice-diretora de Saúde Global da Fundação Gates.

Sonhos irrealizados

Gardy diz que compreende por que razão os defensores da saúde global, muitas vezes optimistas que pretendem melhorar os resultados, podem por vezes envolver-se em “coisas grandes”, como ela lhe chama. “Veremos essa nova tecnologia e diremos: ‘Isso é tão legal’. Se o construirmos, eles virão”, diz ela. Infelizmente, sem a contribuição da comunidade, estas inovações muitas vezes fracassam.

Em 2011, a fundação lançou um programa chamado Invente o banheiro. Cerca de 3,5 mil milhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso a saneamento seguro, o que as coloca em risco de contrair doenças como a diarreia, a febre tifóide e a cólera. (Para chamar a atenção para o desafio, o cofundador da fundação Bill Gates foi ao “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” e convenceu o apresentador beba água (Feito a partir de água de esgoto tratada.) Durante os testes de campo dos primeiros projetos, as equipes de pesquisa ouviram mulheres e meninas de suas comunidades sobre sua saúde, segurança e privacidade. Destacaram a má iluminação e a falta de produtos menstruais.

Como resultado deste e de outros projectos, a Fundação lançou um esforço de integração da perspectiva de género. Todas as equipes da fundação agora são treinadas para aplicar uma perspectiva de gênero ao seu trabalho. “Seja desenvolvendo uma estratégia de liderança a nível de equipa que incorpore considerações de género ou completando uma avaliação de intencionalidade de género para cada investimento que fazemos, a reflexão sobre o impacto (e as consequências não intencionais) nas comunidades – especialmente nas mulheres e nas raparigas – está agora integrada na estrutura da como operamos como base “, Gardy me disse em uma troca de e-mail.

Gardy também compartilhou alguns desses insights durante umaEmpresa rápidaO painel foi produzido em parceria com a Fundação Gates durante a feira CES Tech no início deste mês. A Fundação Gates, cuja missão é “criar um mundo onde cada pessoa tenha a oportunidade de viver uma vida saudável e produtiva”, participou no CES para apresentação Algumas das tecnologias de saúde que ele apoiou.

Inovação através da comunidade

O apelo por mais contribuições da comunidade em inovação foi ecoado pelos palestrantes Laura Adamsconsultor sênior da Academia Nacional de Medicina e Greg Simonpresidente da Simonovation, uma consultoria de política científica e tecnológica. “A saúde digital consiste em dar às pessoas acesso à informação que deveriam ter de qualquer maneira”, diz Simon. “A reclamação que tenho com a comunidade médica digital é que eles pararam de falar com os pacientes”, acrescenta, e em vez disso coletam dados sem compreender o contexto humano.

É uma pena, porque a investigação sugere que os pacientes podem ser uma mais-valia na inovação dos cuidados de saúde. E Estudo de 2015 Dos pacientes com doenças raras, descobriram que mais de metade desenvolveram as suas próprias soluções para lidar com as suas doenças e 8% criaram tácticas verdadeiramente inovadoras.

Adams também observa que, se os pacientes não forem consultados sobre as inovações em saúde, é provável que resolvam o problema por conta própria, acrescentando: “Acho que o gigante adormecido é a IA (inteligência artificial). Não temos ideia de até onde a IA levará o paciente capacitado. “Ela citou o exemplo de um mulher frustrada cujo filho consultou vários médicos, nenhum dos quais conseguiu diagnosticar a causa de sua dor crônica. Ela forneceu ao chatgpt informações de relatórios de ressonância magnética e outros dados de saúde. O chatbot sugeriu um diagnóstico de síndrome da medula atada, que foi confirmado por um neurocirurgião.

E à medida que as ferramentas generativas de IA se tornam uma parte cada vez mais importante do panorama da saúde, Gardy incentiva os inovadores a envolverem-se com as comunidades para garantir que tenham dados representativos à medida que constroem os seus modelos. “Você tem que viver a experiência do seu processo de desenvolvimento, seja uma ferramenta de IA ou um banheiro comunitário melhor”, diz ela.

Perguntei a Gardy o que os CEOs e outros líderes podem fazer para apoiar a missão de criar um mundo onde todas as pessoas possam viver uma vida saudável e produtiva. Ela respondeu: “Espero que mais líderes empresariais, empresas e desenvolvedores de tecnologia adotem a inovação em saúde para todos como um investimento inteligente e aproveitem a oportunidade para melhorar vidas e meios de subsistência em todo o mundo.

Como sua empresa apoia a inovação em saúde?

A sua empresa apoia a inovação em saúde? Em caso afirmativo, como você envolve as comunidades para garantir que seu produto atenda às necessidades dos pacientes? Envie-me seus comentários para Stephaniemehta@mansueto.com. Gostaria de compartilhar alguns de seus insights em um futuro boletim informativo.

