Por que os interesses em energia pura foram movidos para dinheiro e empregos globalmente

A economia do planeta é em 2024. Líderes de energia pura em todo o mundo agora ajustam suas mensagens para enfatizar o lado mais verde do verde: a construção da riqueza. É uma ideia que é vendida muito melhor em um novo mundo de nacionalismo elíderes de magnatas.

Mensagens da indústria americana de energia renovável e Nações Unidas sobre as mudanças climáticas geralmente se concentravam em uma necessidade de emergência de reduzir as emissões de gases de efeito estufasaúde ecológica e humana. Para fortalecer o argumento, eles citamO calor para uma classificação de recorde em todo o mundoQuem,,Desastres climáticos frequentes custam bilhões de dólaresETributo humano de tudo.

Mas uma ênfase mais nítida no potencial de lucro tornou -se óbvia enquanto o presidente Donald Trump invadiu o dever comtempestade de retornar às iniciativas de energia purae uma declaração estressada de planos para “libertação” de petróleo, gás e mineração. No Lobiran Blitz, em Washington, nesta semana, solar, ventos, interesses hidroenergéticos e outros de energia pura, eles anunciaram seu papel na “economia robusta de energia e produção americana” e realizou uma agulha de cauda que escreveu “domínio da energia dos EUA”-um alcançado Frase de Trump.

Enquanto isso, em um grande discurso da política na quinta -feira no Brasil, o melhor funcionário do clima da ONU jogou US $ 2 trilhões nos quais eles entraram em projetos de energia pura e lembraram de um amigo que lhe disse que atrair “melhores anjos” apenas vai tão longe.

Esse amigo, de acordo com o secretário executivo da ONU, ON Simon Stiell, acrescentou: “No grande cavalo da vida …” Ele sempre retornou ao interesse … que é para mim. “”

Não que o manual de energia pura tenha feito o caso anteriormente. Mas uma paisagem diferente, especialmente nos Estados Unidos, deve torná -la mais poderosa.

“É uma mensagem muito vencedora para os conservadores de divulgação, porque é realmente verdade”, disse o ex -embaixador dos EUA Bob Inglis, republicano da Carolina do Sul, que fundou o grupo conservador do Grupo REPUBREN.org. “Se jogarmos nossos ingressos corretamente e levarmos o mundo a isso, podemos criar muita riqueza, criar muitos empregos aqui na América”.

Inglis apontou para a construção de Elon Musk Empire em carros elétricos, painéis solares e baterias.

“Quando as pessoas do lado direito do centro ouvem”, você sabe, você pode ganhar dinheiro com isso, “então faz sentido. Caso contrário, é como, por que as pessoas dão as coisas?”

Os empregos foram uma ótima venda para parques solares e eólicos e carros elétricos, mas há uma pressão para não pensar no interesse pessoal como uma palavra suja e em vez de usá -la, disse os funcionários das Nações Unidas. Quando Stiiell mencionou US $ 2 trilhões em seu discurso de energia pura, ele o chamou de “imparável por causa da proporção colossal das capacidades econômicas que ele fornece”.

O cientista climático da Universidade de Princeton Michael Oppenheimer, que também é professor de empregos internacionais, disse que a mudança climática é um problema tão difícil: “Se alguns sentem a necessidade de satisfazer os interesses mais estreitos que podem ser mortos em uma solução, por que não?”

Em cartas e mais de 100 congressos se reúnem nesta semana, os líderes da indústria da Associação da Indústria de Energia Solar, da Rede Ocentica e de outras organizações pediram que mantenham os principais incentivos tributários para que seus projetos pudessem ser globalmente competitivos.

Apelar para os deputados que poderiam rejeitar as mudanças climáticas, mas estarem abertas à explicação econômica, disse Jessie Stolakk, diretora executiva da coalizão para capturar Carbon, que liderou a carta.

“No passado, obviamente enfatizamos o interesse comum no alívio do clima”, disse Stolakk. “As mensagens com essa administração atual dos republicanos são transferidas mais para essa parte da energia, parte econômica, trabalho de empregos.

“Acho que você quer conhecer o público onde eles estão, o que é importante para eles, o que levará a conversa pela frente”.

Liz Beardsley, consultora de políticas sênior do Conselho Green do US Green, que fazia parte do lobby principal, disse que a economia sempre foi um componente fundamental de suas mensagens e que “é bom para o trabalho também”.

Lisa Sachs, diretora do Columbia Center for Sustainable Investments, enviando mensagens de que os esforços climáticos eram estritamente para o planeta, eram realmente inabaláveis.

“A honestidade e a coerência de um setor comercial e financeiro no desenvolvimento de um argumento econômico para a transição são refrescantes, pelo menos, depois de anos de desperdício duplo, enxaguar verde e confusão”, disse Sachs. “Não é a estratégia perfeita de clima ou perspectiva social, porque o setor privado não pode descarbonizar completamente a economia por conta própria … mas sob essa administração, é provavelmente a melhor reflexão para o progresso”.

O presidente Trump pode não estar disponível, mas sua energia e secretários internos são e eles têm poder, disse Frank Maisano, porta -voz de Washington de longa data para interesses energéticos de petróleo e gás ao vento e bateria.

É hora de mudar, disse Joanna Depledge, historiadora climática da Universidade de Cambridge, na Inglaterra: “Strling uma crise climática catastrófica obviamente não está indo bem”.

–Setth Borentein e Alexa St. John, Associated Press

A repórter Associated Press Tammy Webber contribuiu para este relatório.

A cobertura climática e ambiental da Associated Press recebe apoio financeiro de várias fundações privadas. O AP é o único responsável por todo o conteúdo.

