Por que os jovens de hoje precisam de mais habilidades matemáticas, lógicas e gramaticais

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

A maioria das pessoas comuns sabe pouco sobre calcular, estatísticas, álgebra linear, linguagens lógicas e de programação necessárias para projetar projetos e produtos para usar a inteligência artificial.

No entanto, não estamos isentos do uso de produtos e serviços que dependem da IA. Se não aprendermos a maximizar essas ferramentas, nossas organizações – comércio, escolas e governos – elas terão uma capacidade menor de gerar receita e menor qualidade de vida em comparação com aqueles que o fazem.

O que é mais perturbador é a falta geral de conhecimento de lógica, matemática e sintaxe gramatical que pode afetar a criação e o uso da IA.

A teoria do set

Considere a teoria da configuração de matemática, introduzida indiretamente na escola primária. Os conceitos básicos, como classificação, agrupamento e contagem de objetos, tornam sua base.

Durante o ensino médio, os alunos aprendem definições, notas e equipes nacionais (incluindo elementos, diagramas de Venn), operações definidas (união, interseção, diferença e complementos) e relações entre comícios (subconjuntos, conjuntos vazios, reuniões separadas, conferências universais).

Os alunos do ensino médio enfrentam a teoria definida com maior complexidade. As aplicações foram apresentadas em matemática discreta, relações entre conjuntos e probabilidade, conferências numéricas e operações de algebar relacionadas e conceitos avançados para a introdução da lógica matemática.

Talvez você esteja se perguntando para onde vai.

Explicação lógica

A teoria coloca na lógica: raciocínio científica e arte corretamente. A lógica estuda os princípios do pensamento válido, a estruturação das regras e métodos que ajudam a avaliar a consistência e a validade dos argumentos, deduções e propostas.

A matemática moderna é construída sobre a teoria do caro, por si só um sistema lógico. A lógica fornece uma estrutura e princípios que apóiam a explicação matemática. Conceitos como implicação, equivalência, negação e quantificação são ferramentas lógicas fundamentais usadas na matemática.

O raciocínio lógico usa símbolos e fórmulas para apresentar propostas e conclusões. Isso é essencial para resolver problemas matemáticos. Em matemática, a lógica explora tópicos como a teoria dos conjuntos e a teoria da contagem.

Voltamos ao tópico novamente.

A lógica ajuda as crianças (e adultos) a quebrar problemas com peças menores e mais controladoras e lidar sistematicamente com elas. Ao lidar com um quebra -cabeça, o refinamento lógico os ajuda a identificar padrões, regras ou restrições. Shah, pia, labirintos e blocos de construção ao mesmo tempo desenvolvem as habilidades do pensamento lógico e da solução de problemas. Em matemática e ciências, a solução de problemas é lógica para resolver as equações, entendimento de padrões e experimentos.

Gramática

E quanto à gramática? Embora a proposta possa parecer contra -ataque, uma sintaxe gramatical tem uma relação direta com a matemática, especialmente a teoria do conjunto e da lógica.

Na gramática tradicional, a sintaxe refere -se a um conjunto de regras que ditam como as palavras e expressões são organizadas para formar frases. As classes gramaticais (substantivos, verbos, adjetivos) são combinadas de acordo com as regras e as sentenças têm estruturas hierárquicas (cláusula, frases). As regras de sintaxe determinam se a frase está gramaticalmente correta e, na análise linguística (compensação), a compreensão das sentenças envolve a quebra de partes.

A teoria gramatical generativa de Noam Chomsky descreve regras e princípios implícitos com base na estrutura da linguagem natural. Isso mostra como as frases são geradas a partir do conjunto final de regras para a criação de inúmeras expressões possíveis no idioma.

As linguagens programadas também têm sintaxe – arestas que determinam a estrutura correta dos comandos e expressões. Os elementos de código (variáveis, funções, loops) são combinados usando regras de idioma específicas para formar programas que também possuem estruturas hierárquicas (funções, blocos, módulos). Como a análise linguística, tradutores e interpreta analisam o código, quebrando -o em tokens (partes) e examinando sua estrutura.

Algoritmos e AI

Você pode pensar que este artigo deve estar relacionado ao uso da inteligência artificial, não à criação de modelos de computador. E você está certo.

Um conceito importante para o uso dos recursos da IA ​​é o termo intervalo. Os intervalos de definição permitem que os usuários separem, estruturais, pesquisassem e manipulem informações em bancos de dados ou diretamente dentro dos documentos.

Esse conceito, amplamente utilizado na teoria do conjunto, é fundamental para a lógica e conecta a lógica às ciências do computador, inteligência artificial e sistemas dinâmicos. Ele também desempenha um papel crítico na sintaxe, especialmente na análise estrutural, hierarquia gramatical e até no processamento da linguagem natural.

Por fim, a matemática, a lógica e a sintaxe gramatical são fundamentais para as estruturas de algoritmos.

Vale a pena enfatizar a definição clássica de algoritmo, originalmente do século IX: o conjunto final de instruções detalhadas e bem definidas para concluir a tarefa ou resolver o problema.

Desenvolva algoritmos naturais

O cérebro possui áreas especializadas para processamento numérico e lógico (lobo parietal) e regiões específicas dedicadas à gramática e sintaxe (áreas de Broca e Wernicke).

Essas regiões integram suas funções para criar estratégias dinâmicas para resolver problemas que imitam o pensamento algorítmico, gerando inconscientemente “algoritmos naturais” para resolver desafios diários, como o planejamento de uma rota ou tomada de decisão com base nos dados disponíveis, opções para avaliação e previsões de resultados .

A conexão entre matemática, gramática e capacidade cerebral de criar algoritmos naturais para resolver problemas diários revela uma dependência comum do pensamento lógico estruturado e da criatividade generativa.

Essa interconexão enfatiza a extraordinária capacidade cerebral de abstrair regras, reconhecer padrões e desenvolver algoritmos naturais para se mover na complexidade da vida cotidiana.

É uma proposta lógica que nossos jovens devem ser bem versados ​​na matemática básica e no conhecimento da linguagem escrita para um propósito: treinar seus motores cognitivos para o desenvolvimento de algoritmos naturais e depois artificial, que estão cada vez mais imitando o cérebro humano .

Dessa forma, eles podem monitorar os tempos que são radicalmente transformados pelas habilidades de informática da humanidade.

Para os pais, a idéia de aumentar o tempo de ensinar seus filhos nesta reunião cognitiva é lógica.

Quais são as habilidades mais importantes?

A calibração do currículo educacional e a carga de trabalho foi um desafio permanente para os professores. A atual revolução tecnológica torna esse desafio ainda mais pronunciado. Qual é a carga de trabalho certa para cada item para manter os jovens na etapa da evolução? A matemática, a lógica e a gramática se tornarão mais importantes do que assuntos como história, geografia ou química?

A verdadeira perspectiva dessa habilidade é considerada tão fundamental quanto os outros, que também são ensinados em blocos de conhecimento – costas, seções, capítulos, exercícios numerados e, finalmente, intervalos estruturados. De fato, essa estrutura é o que os alunos usam globalmente, com ferramentas como o Google e agora o Chatgpt para apoiar seus estudos (na melhor das hipóteses).

Criando valor

Não procuramos usuários passivos se estamos direcionando um mundo melhor. Tecnologias baseadas na teoria do conjunto, gramática e lógica foram a base para as mídias sociais e outras aplicações revolucionárias nos últimos anos. Bilhões em todo o mundo melhoraram sua consciência cultural e sua vida diária, mas não podemos dizer exatamente que essas aplicações criaram valor para todos eles.

A usabilidade usual da IA, como resolver testes diários, resolver as questões básicas das famílias, fazer textos, fazer vídeo ou usar ferramentas de pré -conjunto no local de trabalho, certamente trará benefícios significativos para a população em geral, semelhante às suas tecnologias de seu antecessor. No entanto, desta vez a tecnologia deve ir além, impulsionando a criação de um valor que é igualmente distribuído, aumentando o produto econômico para pessoas em todo o mundo.

Rodrigo Magnago é o diretor da Rere.Eco.

Fonte