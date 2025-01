Por que precisamos usar a IA para lidar com a incerteza alimentar global

Comércio internacional moderno de alimentos atualmente desempenhando um papel significativo em quebrando a incerteza de alimentos em partes do mundo. Embora inovadores, as desvantagens são alto custo de trânsito, vulnerabilidade da cadeia de suprimentos e potencial de danos ambientais. Alternativa? Ajudando agricultores em todo o mundo a sustentar com sucesso e a sustentar os estressores de culturas como insetos que afetam as culturas cultivadas para alimentar a população perto delas. A IA pode ajudar em uma diferença positiva.

É estimado 570 milhões de fazendas De diferentes tamanhos globalmente, não se espera que o número se expanda significativamente. Prevê -se que a população mundial crescerá (de quase 8 bilhões para quase 10 bilhões até 2050) exigindo agricultores a produzir 50% mais alimentos nessas 570 milhões de fazendas, o que é um problema significativo, a menos que haja uma mudança.

Os agricultores já estão perdendo 20-40% de suas colheitas ervas daninhas anuais, pragas e doenças; Mudar as pressões causadas pelas mudanças climáticas e resistência deteriora a situação. Muitos tratamentos atuais para a luta contra ervas daninhas, pragas e doenças foram desenvolvidas há mais de 30 anos e estão lutando contra a resistência hoje. Os agricultores são engenhosos e ansiosos para encontrar soluções, mas as pragas são sujas e persistentes. Vermes de milho na América do NortePor exemplo, ele se ajustou à rotação da colheita. E Grama asiática imita as plantas de arroz para evitar o aparelho manual. A inovação está desesperada para fornecer soluções.

Então, como podemos garantir que haja uma produção sustentável e localizada de alimentos em um mundo onde os agricultores enfrentam esses desafios? A inteligência artificial (IA) se torna uma ferramenta promissora para resolver esses desafios, convertendo com eficiência dados em recomendações e soluções eficazes.

Obtenha uma página da farmácia do livro da AI

AI revolucionando muitas indústrias, da educação à energia. Embora ainda esteja no início de sua influência, a melhoria dos rendimentos das culturas e a trazinha da agricultura para o futuro é moldada como outra indústria que a IA está disposta a atrapalhar. A IA pode ajudar com as tarefas do solo, como uma fonte de alimentação eficaz. Também pode ajudar com tarefas de laboratório, como acelerar a descoberta de soluções mais seguras e eficazes para proteger as culturas.

Considere a indústria farmacêutica. A IA deveria ter transformado a detecção de medicamentos, permitindo o desenvolvimento e o tratamento de vacinas rápidas para proteger a saúde global. Hoje, os cientistas podem criar vacinas anuais para a evolução dos vírus, como coid-19 e gripe, enquanto aumentam as terapias para outras doenças usuais e raras. A IA começa a equipar os cientistas com uma ferramenta para o movimento de uma enorme diversidade de espaço químico, superando -os para eficiência e, em seguida, identificando rapidamente as moléculas mais promissoras na luta contra a doença. Analisando dados de fontes como bibliotecas químicas do DNA codificado, a IA ajuda os cientistas a estabelecer possíveis candidatos a bilhões de opções. Os modelos de aprendizado de máquina expandem ainda mais essa pesquisa, desbloqueando a diversidade química de bibliotecas ultra grandes para fabricar.

Agora aplique essa abordagem à agricultura, à medida que as colheitas também ficam doentes. Em regiões úmidas, os fungos ameaçam o rendimento, enquanto em ar condicionado seco, os insetos de insetos podem destruir os campos dentro de alguns dias. A inovação focada na IA pode ajudar a resolver esses desafios com a mesma urgência e precisão que na pesquisa e detecção farmacêutica. A peneiração de conjuntos de dados genéticos e químicos pode ajudar os agricultores a combater ameaças em evolução com mais rapidez e precisão.

A descoberta tradicional da proteção das culturas é lenta e cara, geralmente leva mais de 13 anos para levar o produto ao mercado. Um estudo informado pela IA provavelmente pode reduzir o tempo de detecção da metade e, eventualmente, gerar maior qualidade.

Melhor maneira de apoiar os agricultores

Além dos benefícios da descoberta para a proteção das culturas, o uso responsável da IA ​​na agricultura pode transformar os sistemas alimentares globais, o que os torna sustentáveis ​​e mais resistentes a desafios. Além da IA, os agricultores obtêm ferramentas poderosas não apenas para proteger suas culturas, mas também para melhorar a produtividade e a sustentabilidade gerais.

A IA pode ajudar os agricultores a antecipar e responder aos efeitos das mudanças climáticas, como estações modificadas, invasões de pragas e eventos climáticos extremos. Além das ferramentas preditivas, os agricultores podem tomar decisões informadas sobre rotação de culturas, controle de pragas e irrigação, levando a melhores resultados à medida que se movem em condições imprevisíveis.

Os agricultores também podem usar a IA para melhorar a produtividade, minimizando os impactos ambientais. As soluções destinadas à IA podem permitir o monitoramento preciso da saúde do solo, a análise climática e o uso eficaz dos recursos, garantindo que os agricultores apliquem água, fertilizantes e pesticidas apenas onde precisam mais. Isso reduz o desperdício, reduz os custos e alivia os efeitos negativos do uso excessivo no meio ambiente.

O potencial longo a longo prazo da IA ​​na agricultura está em sua capacidade de aumentar a produtividade para os agricultores e estimular sistemas nutricionais sustentáveis ​​que podem alimentar uma crescente população global com a preservação da saúde do planeta.

Olhando para o futuro

A IA já tem etapas significativas na revolução da agricultura, e o potencial é enorme. Aumentar a proteção das culturas e aumentar a produtividade sem a necessidade de espalhar a terra agrícola é apenas o começo. O potencial para o avanço é enorme, com novas soluções no horizonte que podem transformar significativamente a agricultura e iniciar um progresso adicional. Continuando a inovar e integrar a IA nas práticas agrícolas, alcançaremos novos níveis de sustentabilidade e eficiência, criando um sistema alimentar mais resistente e mais produtivo para apoiar o mundo. À medida que essas tecnologias se desenvolvem, pesquisas contínuas, considerações éticas e educação dos agricultores serão cruciais para garantir a integração responsável da IA ​​na agricultura.

Jacqueline Heard, PhD, MBA é o co -fundador e diretor executivo Enko.

