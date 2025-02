Por que seus dispositivos de IoT são a conexão mais fraca em segurança

O Fast Company Council é uma comunidade de membros privados de líderes, especialistas, executivos e empreendedores influentes que compartilham suas idéias com nosso público. Os membros pagam taxas anuais de associação pelo acesso à aprendizagem de pares e liderança de pensamento, eventos e muito mais.

Como o número de dispositivos da Internet (IoT) projetado Para atingir 40 bilhões até 2030, a integração da IoT em nossas vidas diárias é indiscutível. De casas inteligentes a sistemas industriais, os dispositivos IoT oferecem conveniência e eficiência sem precedentes. NetGear’s 2024. Relatório da paisagem de segurança da IoT Eles descobriram que os dispositivos IoT, incluindo aparelhos de TV, plugues inteligentes, roteadores e ataques mais frequentes, com uma média de 10 por dispositivo, diariamente. A adoção rápida da IoT excede as medidas de segurança necessárias para protegê -las.

A ascensão da IoT transcende casas inteligentes, atingindo setores críticos, como assistência médica, serviços de serviços públicos e transporte, onde as funções são muito maiores. Lesões por segurança nessas áreas podem levar a resultados devastadores, desde o roubo de dados pessoais até os distúrbios operacionais em operações essenciais. Para entender completamente o potencial do IoT, é crucial reexaminar a segurança do dispositivo, estabelecer padrões mais fortes e incentivar a cultura de segurança que visa proteger os sistemas que administram nosso futuro.

IoT -uma explosão – e suas falhas de segurança

A ascensão do IoT foi transformadora. O que começou como dispositivos inteligentes e simples em casas expandidos para um enorme ecossistema interconectado que toca quase todos os setores, como agricultura, assistência médica, tráfego e produção. Os dispositivos de IoT agora são alimentados por tomada de decisão real, automação de sistemas complexos e otimizar as operações de nível global. No entanto, lacunas de segurança significativas estão ameaçando minar essas vantagens. Muitos dispositivos de IoT não possuem proteção fundamental, como criptografia, atualizações regulares de firmware e processos de lançamento seguros. A questão consistia em uma quantidade pura de dispositivo que agora está organizada – com pontos de entrada em potencial para atacantes. Em muitos casos, depois que o dispositivo da IoT estiver ameaçado, ele pode servir como uma entrada mais crítica, criando um efeito vular da vulnerabilidade em todo o Nets.

Os principais riscos incluem configurações de segurança padrão, poder de processamento limitado e memória e falta de protocolos de segurança padronizados no ecossistema da IoT. Essas lacunas permitem que os invasores explorem dispositivos para abordar dados confidenciais, interromper os serviços básicos ou violar redes maiores e mais críticas, o que leva ao risco de integridade de sistemas inteiros.

O papel do usuário e do fabricante na segurança do IOT

A segurança da IoT é uma responsabilidade comum entre usuários e fabricantes desempenhando um papel fundamental em dispositivos de proteção de ameaças cibernéticas. Os fabricantes são os principais responsáveis ​​por projetar e desenvolver dispositivos seguros, mas às vezes precisam priorizar o tempo no mercado em relação aos recursos abrangentes de segurança. Muitos dispositivos de IoT, como dispositivos domésticos inteligentes, câmeras e operadoras, produtos com experiência limitada em cibernética de segurança, levando à vulnerabilidade em protocolos de firmware e comunicação com dispositivos. O teste e o monitoramento inadequados da segurança nos estágios de projeto e desenvolvimento são expostos a riscos, como acesso não autorizado e violação de dados.

Do lado do usuário, o descuido ao manter a segurança do dispositivo exacerba ainda mais esses riscos. Os clientes geralmente não alteram as senhas padrão, deixando seus dispositivos vulneráveis ​​a ataques de força brutais. Os usuários geralmente não atualizam regularmente os firmes ou software, sem saber que os patches foram publicados para reparar a vulnerabilidade familiar. Muitos consumidores também precisam obter consciência dos riscos potenciais de privacidade, como o abuso de dados pessoais coletados por seus dispositivos, que podem ser usados ​​se não forem de maneira adequada e adequada.

A complexidade de resolver essas questões está na necessidade de mais padronização em todo o setor. Os fabricantes geralmente publicam produtos com sistemas de propriedade que nem sempre aderem às estruturas de segurança universais, dificultando a implementação consistente dos usuários. Sem protocolos de segurança padronizados e melhor educação do consumidor, o ecossistema da IoT continuará enfrentando desafios.

Gaste as melhores práticas de segurança de IoT

Como os sistemas de IoT são integrados à infraestrutura crítica e à vida cotidiana, as mudanças evolutivas na política são essenciais para resolver riscos crescentes. Estruturas regulatórias, como leis estritas de proteção de dados e padrões obrigatórios de segurança para o IOT, desempenharão um papel fundamental na melhoria do ambiente de segurança. Governos e organizações devem trabalhar juntos para desenvolver padrões globais de segurança que exigem criptografia, protocolo de autenticação e atualizações regulares de software. Essas políticas não apenas incentivarão os fabricantes a projetar dispositivos mais seguros, mas as empresas também responderão à manutenção da segurança durante o ciclo de vida de seus produtos.

Dada a extensão e a complexidade do ecossistema da IoT, as medidas de segurança tradicionais geralmente caem. Aqui, a IA e o aprendizado de máquina podem desempenhar um papel transformador. Os sistemas de segurança focados na IA podem analisar grandes conjuntos de dados gerados por dispositivos IoT em tempo real, identificando anomalias que podem sinalizar uma violação. Os algoritmos de aprendizado de máquina melhoram com o tempo, permitindo que eles prevejam e assumam ameaças de emergência antes de aumentar. Consequentemente, a eficiência das tecnologias depende de sua integração adequada com a infraestrutura de segurança existente e as atualizações atuais informadas pela mais recente inteligência de ameaças.

Sua voz é importante. Insista que os fabricantes dão prioridade de segurança selecionando produtos de empresas transparentes sobre suas práticas de segurança e se comprometeram com atualizações regulares. Ao apoiar a política e as iniciativas que são defendidas para melhores práticas de segurança por todos os lados, você ajuda a garantir que todos os dispositivos, do menor sensor até o sistema mais complexo, sejam construídos em relação à segurança.

O co -fundador de Svetlin Todor é Shelly e diretor executivo Shelly EUA

Fonte