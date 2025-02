Por que tantos retornos de ‘funcionário do bumerangue’

Se você tem uma festa de despedida para o seu amado colega, não chore muito no bolo. Há uma chance decente de retornar. De acordo com um Harvard Business Review estudar28% dos “novos funcionários” eram “contratações de boomerang”, uma expressão para alguém que renunciou nos últimos três anos apenas para voltar.

Mindi Cox, chefe do povo da OC Tanner, provedor de reconhecimento de funcionários e soluções de recompensa, é uma das categorias de funcionários do Boomerang. Como gerente de contratação, ela também fez sua parte de ex -funcionários.

“As pessoas geralmente deixam o emprego porque há uma oportunidade boa demais para recusar ou ter uma temporada de vida, como eu e deveria ter se desviado do trabalho”, diz ela. “Os mesmos funcionários podem se tornar uma pátria para a cultura que saíram e descobriram que a grama pode não ser tão verde quanto eles pensavam. Ou que a prioridade de salários ou títulos ou a oportunidade que eles estavam perseguindo não superaram seus relacionamentos com seus colegas ou Os cuidados que eles sentiram no anterior há todos os tipos de razões pelas quais as pessoas estão se movendo e retornando, mas acho que (funcionários do boomerang) estão impressionados com a força de trabalho.

Que os boomerangi retornam

Ter um funcionário Bumeng é um bom sinal para uma empresa, diz Angela Jackson, autora Place Manager-Manage: enquanto os funcionários de sucesso alcançam o sucesso da linha de DNA. “Às vezes, as pessoas reais passam um tempo para crescer, ganhar novas habilidades e voltarem ainda mais fortes, trazendo novas perspectivas, práticas recomendadas externas e uma dedicação renovada à missão da empresa”, diz ela. “O retorno deles sinaliza aos funcionários atuais que vale a pena retornar, aumentando a cultura de respeito e crescimento mútuos”.

O retorno pode trazer os benefícios da empresa, o primeiro dos quais é muito mais simples, diz Carolyn Walker, diretora do Grupo Global de RH -AUA Teth Revolution, fornecedora de talentos de tecnologia.

“Alguns são conhecidos pela empresa muito mais propensos a correr sobre o chão e conhecer as tonalidades e brigas que, de outra forma, podem levar tempo para a velocidade”, diz ela. “Além disso, nos primeiros meses em que um novo recruta forma uma opinião, boa ou ruim, sobre você, um funcionário boomerante tem muito menos probabilidade de criar uma impressão negativa”.

Os funcionários do Boomerang também estão voltando com novas perspectivas, diz Nathaalie Carey, diretora de recursos humanos da Logistics Real Estate Company Prologis. “Dê novas habilidades e experiências em outros lugares pode fortalecer suas equipes”, diz ela.

E o Boomerangi envia uma mensagem encorajadora aos funcionários. “Temos um cliente que recebe as boomerangs com uma agulha especial que está em seu crachá”, diz Cox. “Isso pode quebrar o gelo para alguém que pode não conhecer sua história de carreira. Você pode dizer: ‘Vejo que você foi embora e volte. Conte -me sobre isso.

Ir e voltar também significa que eles resolveram “e se”, na partida, Cox acrescenta. “Nunca queremos dizer:” Não fale sobre sua experiência “, diz ela”.

Deixando a porta aberta

Como o Boomerangi pode restaurar o valor para sua organização, é importante manter contato. Dependendo de quão de perto você trabalhou com eles, Carey recomenda tocar em pontos com uma rede pessoal ou de texto ou texto profissional, como organizações comerciais ou ferramentas digitais como o LinkedIn.

“Muitas vezes os funcionários que partem geralmente permanecem no mesmo setor, o que significa que há muitas oportunidades de permanecer conectadas e dar valor um ao outro, seja um compartilhamento de conhecimento, uma falsificação de parceria ou trabalho juntos”, diz ela .

As empresas também podem manter redes formais de ex -alunos, como a criação do grupo do LinkedIn. Jackson diz que um ótimo exemplo é uma empresa de consultoria McKinsey, com milhares de membros em todo o mundo. “Eles estão ativamente relacionados aos ex -funcionários do McKinsey Alumni Center, que oferece eventos de rede, um comitê do comitê, um conteúdo de liderança e até mesmo as possibilidades de investir nos Startaps sob a liderança da alumna”, diz ela.

As entrevistas de saída são uma ferramenta importante para nutrir funcionários do Boomerang. Cox pede que seus recrutas cuidem das pessoas que ficaram tristes quando vêem. Se houver uma posição aberta, eles chegam, dizendo: “Temos essa posição e imediatamente pensamos em você. Talvez seja algo que você queira seu caminho para o crescimento, mas naquele momento ele não estava aberto naquele momento. Antes de nós Consiga um emprego para isso, queremos colocá -lo no seu radar.

Seja sempre apoiado por um funcionário que vai melhorar sua carreira, diz Cox. “Muitas vezes, os funcionários dizem:” Eu pensei que você ficaria chateado comigo “, diz ele”. (…) Queremos que eles saibam que estamos interessados ​​em indivíduos. “

Assista às deficiências

A reviração nem sempre é uma vitória, diz Jackson. “Só porque alguém era ótimo no passado não significa que ele é realmente adequado para o futuro”, diz ela. “A nostalgia pode levar o julgamento. As empresas devem se concentrar nisso se um funcionário que retorna novo valor é agregado, não apenas se tiveram sucesso uma vez no papel”.

Há também um risco de injustiça percebida. “Se o aluguel do bumerangue é devolvido a um salário mais alto ou com um tratamento especial, ele pode enviar uma mensagem de que a lealdade é subestimada”, diz Jackson.

As melhores estratégias de funcionários de emprego para o bumerangue estão focadas em relacionamentos mútuos, onde são usados ​​para ambos os lados de um claro, diz Jackson. “As empresas devem ser claras sobre como sua cultura, expectativas e prioridades mudaram. E os funcionários devolvidos devem trazer novas idéias, não apenas conhecimento. Grande recontratação não apenas não leva de onde eles pararam; Eles são feitos. “

A principal coisa que os empregadores precisam fazer é ter uma cultura para a qual as pessoas terão sua terra natal, diz Cox. “Convide -os para decidir, este é o melhor lugar para mim”, diz ela. “Se eles não ficarem, estão pelo menos em algum lugar que sentem falta, o que os trará de volta”.

Fonte