Por que um bom design continua sendo um luxo para os cuidados americanos das crianças

Conseguir uma criança em idade pré -escolar, muito menos uma dúzia delas, lavar as mãos, pode ser uma coisinha cansativa. Sobre Laços familiares A instituição pré -escolar no bairro de Portola, em São Francisco, que já foi um desafio e frustração constantes para os educadores. Sem uma pia ao ar livre, as atividades do aluno ao ar livre interrompem sempre que a mão estava suja, porque todo o grupo precisava viajar para dentro, diz Yensing Sihapanya CEO, observando que comeria minutos preciosos que poderiam ser jogados tocando e aprendendo.

Mas em 2021, um fundo de investimento de baixa renda (liif) e Instituição Financeira para Desenvolvimento Comunitário (CDFI), despejou dinheiro para subsídios nos primeiros centros de aprendizagem em São Francisco para fazer os reparos e atualizações necessários. Nos laços familiares, que receberam um total de US $ 183.000, isso significava uma mudança de guarda -roupas antigos da IKEA para melhores móveis de madeira, batendo um buraco na parede para obter uma abordagem mais externa, gastando US $ 17.000 por luzes internas que não piscaram e pararam o Tempo de círculo e US $ 23.000 para uma pia externa, que foi finalmente instalada em janeiro passado.

Isso pode não parecer acessórios significativos, mas para a indústria de cuidados, famintos pelos fundos para melhorar os espaços e o design físicos, eles são o presente de Deus.

“Todas as taxas de matrícula ou quaisquer taxas estaduais que recebemos para crianças pagam professores, suprimentos e lanches”, diz Sihapanya, cuja escola se concentra no acesso a estudantes com baixa renda. “Não calculamos reparos em nossas fontes de financiamento e propinas”.

Desafios do cuidado das crianças

A indústria americana cuida de crianças diante de inúmeros obstáculos, incluindo Falta de trabalho,,, Financiamento público insuficienteregulamentos rigorosos e economia desafiadora. Existem vários países, como MichiganEstabelecendo novos programas de suporte e subsídios para ajudar os prestadores de serviços. Mas, no geral, a preocupação americana com as crianças permanece extremamente inacessível, de acordo com Elliot Haspel, um associado mais alto do Capitan, pense pense em políticas familiares. Os custos aumentaram fora do índice de preços do consumidor e os diários enfrentam um alto grau de tráfego de pessoal devido a baixos recursos e salários ruins.

Além desses ventos, a indústria luta para financiar melhor design e espaço físico. As estimativas sugerem que a falta de infraestrutura para a educação na primeira infância sai para bilhões de dólares, mas não há um valor nacional verdadeiro. A rede da National Children’s Institution pediu uma estimativa em todo o país para determinar o escopo da deficiência.

O dilema do financiamento do setor é frequentemente apresentado como uma seleção de zero entre o aumento da abordagem, na forma de múltiplos objetos e educação mais barata ou investimento físico, diz Haspel. Quando o país está ausente de abordagem acessível, melhor design e maior consumo de capital para locais existentes podem ser enquadrados como luxo. Um dos principais métodos federais de financiamento para crianças, subsídios para o desenvolvimento das crianças, só pode ser aplicado a pequenos reparos e reformas.

Mas os advogados cuidam de crianças, operadores e designers dizem que instalações maravilhosas podem percorrer um longo caminho para enriquecer a educação na primeira infância. O design bom e funcional afeta diretamente e melhora o jogo, a aprendizagem e a saúde dos participantes. Instituições de assistência infantil, onde as crianças podem passar a maior parte de suas horas acordadas, podem funciona como um terceiro professor.

(Foto: KindCare)

Pequenos elementos e escolha de design – ventos montados em uma altura infantil, Abordagem ao ar livre aprimoradaO conteúdo comum da cozinha que torna os quartos para as crianças mais eficazes, mudando as mesas por escadas que ajudam os cuidadores a economizar estresse para criar crianças mais velhas – podem fazer grandes diferenças nas operações e na aprendizagem.

“O espaço em que as crianças aprendem é tão importante e tão difícil, porque devem ser capazes de brincar no espaço”, diz Sihapanya. “Mas um modelo de financiamento para crianças que temos simplesmente não leva em consideração reparos ou reformas”.

Por esse motivo, Liif se concentra muito em infraestrutura e investimento em design, diz Angie Garling, uma das vice -presidentes mais altas da instituição de desenvolvimento da comunidade financeira. Tendo investido quase US $ 500 milhões na primeira infância nos últimos 25 anos, influenciando mais de 400.000 crianças em 6.000 instalações, Liif acredita firmemente nessas áreas, onde tantos principais desenvolvimento cerebrais ocorrem, eles devem ser saudáveis, resistentes climáticos, engajados, e enriquecedor.

(Foto: KindCare)

Limitações de construção para crianças

As instalações de atendimento são naturalmente caras para estabelecer e gerenciar, com códigos rígidos sobre segurança, como a maneira como os berços são colocados e quanto espaço externo é necessário para a criança. Equipamentos de novos edifícios ou casas convertidas para crianças exigem investimentos significativos de capital, diz Susan Gilmore, fundadora, presidente e diretora executiva do Centro de Infantis North Bay Non -Fins lucrativo. Os orçamentos e margens são magros nesse setor, e a possibilidade de assumir a dívida da construção permanece muito desafiadora, especialmente com muitas limitações que os dólares federais e estaduais podem ser consumidos.

Basta olhar para o suprimento de água nessas instalações. Uma complexidade surpreendente no design do abastecimento de água, incluindo a necessidade de instalar um número suficiente de pequenas pias e banheiros. “Se você está pensando em projetar o ensino médio, os quartos que geralmente custam mais são aqueles que precisam de mais abastecimento de água, como o Laboratório de Química”, diz Garling. “Imagine que cada uma dessas salas é um laboratório de química.”

Creme escolar (foto: KindCare)

Mesmo grandes empresas de assistência privada precisam enfrentar esses desafios. A KindCare abriu recentemente uma nova versão de sua escola de crème de la crème no bairro de Ion -um Monte Pleasant, Carolina do Sul, que contém a área do átrio do “Parque Central” e os espaços de jogo temáticos, incluindo uma sala do sistema solar. O arquiteto Kathleen Justice, que projetou um novo objeto e trabalha em vários outros, disse que o desafio geralmente permanece mais sobre limitações de orçamento e espaço do que regulamentar; Quanto pode ser gasto para construir um espaço que não seja totalmente utilitário?

Creme escolar (foto: KindCare)

Ao contrário do ensino fundamental, onde há um consenso nacional sobre os imperativos de investimento, as crianças do financiamento precoce tendem a tender a diferente e quebradas, diz Kirby Burkholder, presidente do UMJ IffOutro CDFI que funciona em um espaço de atendimento infantil. É uma representação das opiniões quebradas de nossa nação sobre a responsabilidade pessoal pelo cuidado da primeira infância.

Essa insegurança e financiamento insuficiente significam dívida de capital significativa e problemas de manutenção atrasados ​​em todo o setor. O licenciamento e avaliação dessas instalações podem ser episódicos, diz Burkholder, de modo que os reparos em retalhos – nos piores casos, pintando sobre mofo, colocando um tapete sobre o ladrilho de amianto – aceitar e aceitar.

Embora as escolas do ensino fundamental e médio tenham sido o foco de um amplo investimento em filtros de ar e melhores instalações através de um esforço de financiamento de uma era pandêmica, como o Plano de Resgate dos EUA e a lei na redução da inflação, o mesmo apoio federal não diminuiu para a educação infantil na primeira infância . Isso apesar do fato de que os cuidados com crianças e jardim de infância têm antecedentes semelhantes, além de mudar as melhores práticas.

Novos conteúdos tendem a favorecer mais materiais para jogar na natureza e nos espaços de jogo ao ar livre, um conjunto de investimentos para o envelhecimento dos edifícios. Os pedidos de subsídios geralmente são focados em objetos diários: reparando uma cerca de playground, adicionando construção ao ar livre, uma atualização do sistema HVAC ou reparando ou trocando de pias, banheiros e fogões velhos.

(Foto: conexões familiares)

A educação precoce também enfrenta novos desafios de infraestrutura das mudanças climáticas. Os espaços de jogo ao ar livre, em alguns casos, apenas um playground e uma cor preta, devem se tornar resistentes, com estruturas de sombra adicionais e células aquáticas. Garling diz que está continuamente defendendo a educação precoce se envolver nesses investimentos maiores destinados ao clima, porque muitas vezes é deixado de fora e não há um curso de financiamento para propósitos existentes.

Até pequenos acidentes podem levar a um alto estresse financeiro nos provedores de serviços; Uma janela quebrada pode custar 10.000 dólares para reparar, diz Sihapanya, exaustivo reservas de capital ou se torna um dominó que aumenta a manutenção atrasada na idade.

Investir em objetos está sendo reembolsado de outras maneiras, diz ela. A equipe, que pode se beneficiar de mais ao ar livre ou mesmo do salão de professores, é mais feliz no trabalho, fazendo uma atualização de uma ferramenta poderosa para reter e empregar.

Chantilly, Virginia (visitando: estúdio local)

O caminho a seguir

Focar mais fundos para reparar nossos espaços literalmente quebrados para cuidados infantis permanece difícil, mas os advogados veem algumas maneiras de ajustar os programas existentes. Burkholder diz que o financiamento da IFF no valor de US $ 59 milhões para o MI Future: Subsídios para melhoria dos objetos ajudaram 1.100 programas e mostraram “demanda insaciável” para o planejamento de instalações de longo prazo.

Gilmore acredita que, no nível do nível político, o país precisa de mais investimentos em infraestrutura e que ele deve dar aos operadores para cuidar das crianças a possibilidade de usar contratos e operar dólares para a aposentadoria da dívida para “fazer essas instalações”. Outros tentaram usar salas de aula básicas vazias para gerenciar programas pré -escolares. Piggybacking em um orçamento existente para manutenção da escola e Criação de microsite tão chamado Eles podem economizar custos, talvez liberação de dinheiro que possa começar a criar tipos de espaço que nossos filhos merecem.

“Adoramos muito nossos professores e amamos livros e amamos todas essas coisas”, diz Sihapanya. “Mas o espaço que as crianças são todos os dias é tão influente quanto livros e professores”.