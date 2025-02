Por que você deveria nutrir significado na vida – e como

Steven Heine é professor de psicologia social e cultural na Universidade Britânica da Colúmbia. Ele é o autorPsicologia CulturalLivro principal do campo. Sua pesquisa foi apresentada emNew York Times,,,Washington Post,,,Guarda,,,NewsweekeUm novo cientistaentre outras publicações.

Qual é a ótima ideia?

Muitas pessoas estão atualmente se sentindo perdidas, ansiosas e desesperadas. Durante esses tempos sombrios, é vital preservar o sentido do sentido em nossas vidas. Felizmente, o significado pode ser cultivado e fundamentado quando a vida parece tumultuada. A área de psicologia existencial no surgimento é aperfeiçoar a prática para ajustar os valores, propósitos e importância de sua vida.

Na sequência, Steven compartilha cinco insights principais de seu novo livro,Comece com o significado: como a psicologia existencial pode nos ajudar a construir vidas significativas em tempos absurdos.Ouça a versão em áudio – leia Sam Steven – no próximo aplicativo Big Idea.

1. O significado na vida ajuda a proteger contra a ansiedade.

Todos eles aparecem no limite hoje em dia. O mundo passa pela crise da saúde mental, porque as taxas de ansiedade, depressão e morte do desespero saltaram de repente em muitos países. Como podemos lidar com esses tempos sombrios?

A sensação de manter uma vida significativa nos protege da ansiedade e da incerteza. Quando as pessoas pensam que suas vidas são significativas, o senso de propósito as leva e suas vidas fazem sentido. Eles sentem que o que fazem é importante e podem fazer uma mudança no mundo. Pessoas que sentem suas vidas significativas podem ser fortes na frente dos fios e flechas que as jogaram nesses tempos incertos. Eles desfrutam de um poço maior e estão melhor enfrentando sua ansiedade.

A área de psicologia existencial em emergência forneceu respostas com base em evidências do que torna a vida significativa. Em última análise, o significado de um relacionamento, e uma vida significativa éricamente conectado. Por exemplo,Relacionamentos interpessoaisEles desempenham um papel fundamental porque as pessoas consideram suas vidas mais significativas ao passar um tempo com seus relacionamentos mais próximos, especialmente quando assumem o papel de Guardian. As pessoas também se sentem mais significativas quando parte de umcomunidadePorque dá a eles uma sensação de pertencimento e identidade. Os vínculos das pessoas com seustrabalharTambém pode dar um senso de propósito e domínio. E as pessoas se sentem significativas quando suas vidas estão associadas aÁrea transcendentesentindo que eles fazem parte de algo muito maior que o mundo material.

Quando a vida das pessoas está suficientemente conectada nesses domínios, elas sãobaseado existencialmente. Suas vidas fazem sentido, eles sentem um senso de propósito no que fazem e consideram suas vidas importantes em um grande esquema de coisas. Essa mentalidade ajuda as pessoas a progredir durante sua tentativa.

2. Narramos histórias para entender a vida.

Nossas vidas só se sentem significativas quando parecem fazer sentido. Mas um desafio importante é que a vida geralmente não parece coerente. Por exemplo, podemos parecer pessoas bem diferentes em situações diferentes. Poderíamos agir bobos com os amigos, mas em uma viagem diária, podemos ter curto -vida e, em seguida, no trabalho, nos tornamos ambiciosos e responsáveis. Qual pessoa é o eu certo?

Ou poderíamos lutar para identificar um fio comum que conecta diferentes capítulos de nossas vidas. Poderíamos entender que a pessoa que estávamos no ensino médio compartilha um pouco em comum com a maneira como pensamos em nós mesmos agora. Como podemos tecer todos os diferentes temas de nós mesmos juntos? Conseguimos isso dizendohistória.

Criamos histórias conosco como um personagem central, movendo -se em uma jornada em que enfrentamos todas as experiências e desafios em nossas vidas. Essas histórias nos ajudam a organizar nossa compreensão de quem somos, o que fazemos e por que fazemos isso. Ele estabelece o fundamento do eu.

“As histórias integram esses aspectos inconsistentes de nós mesmos porque nos permitem focar em certos episódios e organizar peças que não se encaixam”.

É importante que as histórias que conversamos geralmente não sejam relatos literais do que aconteceu, masimprovisadoA história que faz nossa vida se sentir razoável. As histórias integram esses aspectos inconsistentes de nós mesmos, porque nos permitem focar em certos episódios e organizar peças que não se encaixam. Quando contamos bem nossas histórias, sentimos que nossas vidas fazem sentido.

Embora todas as histórias sobre as quais falamos sejam únicas em certos aspectos, ela geralmente compartilha as características do Common com as histórias que outras pessoas foram contadas. Muitas de nossas histórias compartilham temas comuns, comoredençãoQuando nossa história ressalta que ganhamos um desafio ou tópicopoluiçãoQuando nossa história explica que nossa vida de repente deixou o penhasco.

Além disso, nossas histórias repousam em um simples, mas extremamente importantepremissasEsse guia como experimentamos eventos em nossas vidas. Nossas histórias podem ser construídas em torno dos principais quartos como “Estou bem“Ou”As pessoas conseguem o que merecem. “Essas salas servem como uma lente através da qual vemos como está acontecendo nossa vida. Parte da orientação de uma vida significativa é aprender a contar eventos em nossas vidas através de uma história convincente e razoável.

3. Quando o significado ameaça, tentamos renová -lo.

O principal desafio com a orientação de uma vida significativa é que as coisas geralmente não se sentem significativas. Sentimentos do significado de refluxo e flui como uma maré. Mas temos uma necessidade psicológica de sentir que as coisas são significativas. Quando as coisas parecem inúteis, ficamos particularmente motivados a parecer significativos. É semelhante a sentir fome quando não tínhamos comida suficiente. Além disso, o cérebro nos sinaliza quando nossas vidas não são significativas o suficiente.

Pesquisas indicam nosso cérebro que tem umum sistema para fazer sentidoIsso tenta sentir as coisas significativas. Quando as coisas parecem inúteis, nosso cérebro detecta um sinal que indica uma falta de significado suficiente, e estamos prontos para tentar restaurar o senso de significado. É um sistema homeostático, bem como o seu termostato em casa, que só é acionado quando o significado não é suficiente. Tudo isso acontece abaixo da nossa consciência.

Existem diferentes maneiras de restaurar o significado. Muitas pesquisas revelam que as pessoas se sentem mais significativas depois de lidar com o pensamento nostálgico. A lembrança de como estávamos nos capítulos anteriores de nossas histórias de vida nos dá um melhor respeito por como nos tornamos a pessoa que ele é agora, melhorando nosso senso de significado.

Provavelmente, entraremos em colapso no show nostálgico exatamente quando acreditamos que a vida é insatisfatória em termos de. Por exemplo, nossas vidas parecem mais sem sentido quando somos solitários ou chatos. Quando é difícil fazer sentido, fazemos esforços inconscientes para melhorar o significado. Portanto, frequentemente nos voltamos para as memórias em um esforço para recuperar nossa base existencial. Podemos reproduzir músicas do registro sonoro de nossa juventude ou derrubar um álbum de fotos. Nosso sistema que cria significado foi conectado e pensamentos nostálgicos são uma das maneiras de recuperar um senso de significado.

Eu não acho que é uma coincidência que uma nostalgia tenha passado desde 2010. A China é interpretada pelo remake de filmes que foram criados décadas antes. As novas séries de televisão ambientadas nas décadas anteriores são discutidas tanto por suas conspirações, tanto quanto a decoração, a moda e a música daqueles tempos foram marcadas. Durante esse período ansioso, sentimos uma necessidade coletiva de significado, e o mundo voltou para o passado para alcançar o efeito da nostalgia.

4. As lutas da vida podem fornecer maior significado.

O sentimento de significativo e sentimento feliz compartilha muito em comum. No entanto, na vida faz mais sentido do que sentimentos positivos. Podemos aprender muito focando em quanto significado édiferentecom felicidade.

Jean-Paul Sartre notou perigosamente que “a vida humana começa do outro lado do desespero”, e muitas pesquisas apóiam essa afirmação. Um estudo explorou as características das pessoas com uma vida mais significativa e descobriu que relataram maisExperiências de vida negativasEmbora essas experiências tenham vindo com o custo da felicidade. Nossas lutas geralmente podem ser sentidas significativas.

Além disso, podemos ver esse relacionamento quando considerarmosondeGeralmente existem vidas significativas. Curiosamente, é mais provável que você os encontre onde a vida é mais difícil. Em média, quanto mais pobre o país, mais significativo, seus cidadãos relatam suas vidas. O conforto e a facilidade em que as pessoas que vivem em países mais ricos podem gostar de olhar para uma despesa existencial: isso geralmente não fornece lutas de que as pessoas dependem da construção de resistência e significado.

“A vida espiritual das pessoas geralmente se torna mais profunda após o trauma”.

Friedrich Nietzsche declarou: “O que não me mata me torna mais forte”. A pesquisa revela que as pessoas geralmente aumentam para os desafios que a vida lança sobre elas. A reação mais comum ao trauma é o crescimento pós-traumático. As pessoas fazem mais sentido após o trauma, porque seus relacionamentos geralmente se aproximam porque geralmente recebem um grande apoio social. Também é comum que as pessoas desenvolvam um novo senso de propósito porque repensam suas vidas e geralmente se tornam mais altruístas sobre outras pessoas que experimentaram tragédias. As pessoas também crescem porque descobrem que tinham forças internas que não entenderam. Além disso, a vida espiritual das pessoas geralmente se torna mais profunda após o trauma. E a última, a percepção de que muita coisa pode ser perdida em um instante parece ser sobreviveu mais ao trauma, respeitando o que eles ainda têm. Eles não tomam mais suas vidas como garantidas.

Nunca podemos levar uma vida sem sofrer, e nossas lutas certamente têm o custo da felicidade. Mas é convincente que tempos difíceis podem ajudar nossas vidas mais significativas.

5. O significado na vida pode ser cultivado.

O significado em nossas vidas pode ser nutrido. Não nascemos com uma certa quantidade de significado; O significado pode ser cultivado, como qualquer outra habilidade.

Primeiro, existem exercícios existenciais que fornecem reforços temporários para sentimentos de significado, que podem ser inestimáveis ​​para ajudar a sair das rotas. Quero dizer isso como um equivalente existencial de fotos de café expresso. Um exercício simples ajuda as pessoas a se sentirem existencialmentede castigo– Um entendimento claro de quem eles são e com o que estão comprometidos. As pessoas se sentirão mais bem -depois de pensar em seus valores mais importantes. Fácil de escrever passagens curtas sobre seus valores mais importantes o coloca em uma posição melhor para responder com maior resistência aos desafios.

Outra maneira de crescer a vida mais significativa é examinar suas fundações de vida em busca de significado: nossos relacionamentos, especialmente com os relacionamentos mais próximos, com as comunidades, com o trabalho de um império transcendente. Convido você a gastar uma auditoria existencial para avaliar o quão profundamente você está nesses domínios e identificar onde você tem mais espaço para o crescimento. É improvável que alguém esteja ricamente conectado em todos esses domínios, mas o que significa que é escuro. Ou seja, o significado decorrente de um domínio pode compensar a falta de significado em outro domínio. Como se pudéssemos pagar significado em nossas vidas de diferentes contas.

Lembre -se de que nossas histórias de vida conectam os temas de nossas vidas e dão uma sensação de coerência, propósito e importância. Não podemos mudar o passado, mas isso não significa que nossas histórias de vida sejam esculpidas em pedra. Como o autor Gabriel García Márquez disse: “O que é importante na vida não é o que está acontecendo com você, mas o que você se lembra e como se lembra”. Algumas maneiras de contar uma história de vida dão mais sentido do que outras maneiras, e você provavelmente se beneficiaria de pensar em sua própria história de vida de uma maneira diferente.

Um dos modelos de histórias de maior sucesso, que o mitólogo Joseph Campbell chama de jornada de Hero, concentra -se na conquista individual de desafios difíceis com os aliados aliados. Quando as pessoas são instruídas a pensar em suas próprias vidas em termos de elementos individuais do modelo da jornada do herói, consideram suas vidas mais significativas. Se você tentar reconhecer suas transformações, os aliados em que você confiou ou aparentemente intransponível tarefas, e provavelmente poderá aprender a pensar sobre sua vida de uma maneira mais construtiva e significativa.

Esse artigo Originalmente apareceu no Journal Next Big Idea Club e é transcrito com permissão.



