Precisamos falar mais sobre Bill Gates e o ‘gênio autista’ narrativas ‘

Quando pessoas famosas e poderosas se abrem para suas experiências com o autismo, muitas vezes atrai a atenção. Um exemplo é Bill Gates divisão Trecho de seu próximo livro de memórias, Código original: meu começo. Diz que “se eu crescesse hoje, provavelmente seria diagnosticado com um espectro de autismo”. Mas, embora tenha causado algumas brigas, ele também observa: “Eu não trocaria um cérebro que me deu nada por nada”.

Para muitos na comunidade autista, essa visibilidade pode ser uma vitória. Ver uma pessoa de sucesso que se identifica como autista pode inspirar esperança e servir como um lembrete: um cérebro autista não é algo para se envergonhar. De fato, há muito o que comemorar.

Mas essas altas descobertas também trazem sentimentos contraditórios. Com a celebração, o cuidado do autismo e as narrativas do sucesso, que se beneficiam deles e que os prejudicam, chega à celebração.

Estereótipo de ‘gênio autista’ e a narrativa da superpotência

As narrativas populares geralmente enquadram pessoas autistas de maneiras extremas. Nós somos geniais (embora muitas vezes incompreendidos) destinados à revolução da indústria, ou números trágicos definidos apenas para o nosso brigas. Quando uma influência parece autista, a história geralmente se concentra em seu “brilho neurodivo imparável”-poucos talentos extraordinários, pensamento criativo, “super-humano” ou abordagem única para resolver problemas. Se alimenta de um neurodivergente Narrativa Supermovičari. Isso pode parecer uma grande melhoria em relação aos estereótipos “quebrados e insuficientes”, mas também pode ser uma armadilha.

Talentos inovadores e pessoas que os expõem valem a pena celebrá -los. Ainda assim, uma forte imagem mental de “gênio” corre o risco de escurecer uma imagem mais ampla e de lata de experiências autistas e criar estereótipos que podem ser positivos – mas ainda têm efeitos negativos em outras pessoas autistas.

Pesquisas mostram que uma vez que categorizamos, esquemas cognitivos e estereótipos guia Nossa memória e percepção. Isso significa que “presos” na simplificação. Desafios e narrativas em expansão – neste caso, entender uma ampla gama de experiências autistas – é difícil.

Uma das conseqüências óbvias do estereótipo “gênio tecnológico” está levando as pessoas a uma carreira tecnológica que pode ou não Combine -se com a chamada deles, ao mesmo tempo limitando as opções em campos que não estão alinhados com esse estereótipo. Outro problema com o fascínio do “gênio autista” é o risco de manter a percepção de que o valor das pessoas autistas é condicionado por habilidades extraordinárias.

Ele aprimora a hierarquia de valores, onde apenas os mais úteis ou “extremos” são considerados valiosos. Para muitas pessoas autistas, essa narrativa cria uma expectativa implícita para continuar a provar nosso valor – um ônus que pode exacerbar sentimentos de inadequação e exclusão ou resultar em combustão. O risco de combustão também decorre das expectativas que as pessoas autistas “entregam” acima e além do ambiente em que não temos apoio.

Além disso, uma narrativa de “gênio rico” pode encobrir os desafios econômicos desproporcionais que a maioria das pessoas autistas enfrenta. Políticas e programas focados apenas na “entrada no potencial autista” podem perder a tag quando se trata de se reunir Necessidades básicas como moradia, transporte ou Assistência médicae proteção contra Lê discriminação no local de trabalho.

Realidade diária do trabalho enquanto autista

Em seus escritos, Gates confessa sua felicidade e privilégio. E estou feliz em comemorar sua história. Mas há tantas outras histórias. Inaceitável e inédito.

A maioria das pessoas autistas enfrenta desafios de carreira complexos e dolorosos e em suas vidas. Além de extremamente alto desempregoMesmo aqueles que trabalham mantêm a pobreza, um ambiente inacessívele falta de entendimento de seus empregadores.

Suas histórias são muito menos fascinantes, mas são igualmente importantes. Eles refletem a vida da maioria das pessoas autistas – aqueles que não dão títulos.

Aqui estão algumas histórias do meu livro, Código Canário: um guia para neurodias, dignidade e afiliação que se cruzam no trabalhoForneça uma perspectiva mais ampla da experiência autista no trabalho. Nesta experiência, a habilidade e o alto desempenho geralmente não são suficientes.

Trabalhando como analista do sistema de RH no Reino Unido, Charlie Hart frequentemente recebeu feedback positivo sobre sua produtividade (“Coma uma carga de trabalho no café da manhã”) e a qualidade de seu trabalho (“Atenção cuidadosa aos detalhes”), Ainda assim, ela nunca conseguiu nada acima de “alcançado” em suas críticas de desempenho. No entanto, ela procurou avaliar as “expectativas excedentes” e perguntou ao diretor do RH o que fazer para obtê -lo. Bem, ela deveria ter sido uma pessoa diferente. Charlie foi designado para treinar habilidades interpessoais, que de fato era um mascaramento de neurodies e uma passagem para o treinamento neurotípico – testando anos de trauma e empurrando -o por meses.

Burnett Grant, um técnico de laboratório autista e muito experiente dos EUA, seu supervisor aconselhou “alcançar a deficiência e limpar casas por dinheiro adicional embaixo da mesa”. Burnett era um de alto desempenho e não pediu conselhos, deixando pouca explicação para essas diretrizes indesejadas, exceto estereotipozing.

Dr. Jacqui Wilshurst, de Beverley, o Reino Unido, é psicólogo em saúde e meio ambiente. Depois de ser diagnosticada como adulta, ela revelou seus neurodias para seu novo gerente. Ela foi imediatamente enviada a um encaminhamento obrigatório de assistência médica ao trabalho para reexaminar sua capacidade de fazer o trabalho. Foi um trabalho que ela passou por 11 entrevistas – depois que o empregador contratou em primeiro lugar, por causa de seu pensamento incomum e abordagem inovadora. Depois de descobrir, o gerente de Jacqui disse que precisava de um “livro” para gerenciar Jacqui, e apenas o médico poderia ter fornecido. Jacqui acabou com uma demissão.

Justin Donne trabalhou no Reino Unido e na França para organizações governamentais, empresas privadas e muitos comitês. Ele também foi visto como “demais” e foi dito para desacelerar. Em um de seus papéis, Justin quebrou os registros organizacionais do KPI, facilitou a arrecadação de fundos para arrecadar fundos e desenvolver programas de premiação. Ele foi então colocado sob o micromanager que queria controlar tudo o que Justin fez e como ele fez. Foi o fim da carreira de Justin com essa organização.

Essas histórias podem não ser fascinantes, mas são importantes. Eles refletem as experiências da maioria dos talentos autistas – aqueles que muitas vezes são deixados de fora da conversa ou consideração no local de trabalho. Canários em minas de carvão cujos sinais de luta são recursos humanos e sistemas de gestão quebrados.

Visão mais ampla do talento autista

A postura significa construir um ambiente de trabalho imparcial focado nos resultados. Isso significa apoiar todas as pessoas autistas no desenvolvimento de seus talentos, extraordinários ou não. Isso significa remover obstáculos que se mantêm muito. Isso significa reconhecer o valor das pessoas autistas como inerente, não confortável.

Para passar da celebração de excepcional à criação de um ambiente de trabalho de excelência comum, onde todas as pessoas autistas podem progredir, onde todas as pessoas podem progredir, devemos: devemos:

1. Espalhe uma narrativa: Destaque uma série de histórias autistas, incluindo aquelas que ignoraram, lutar ou simplesmente viver vidas comuns. Volte às visualizações redutivas do autismo como “superpotência” ou “tragédia”. O autismo é uma experiência humana complexa, não um slogan de marketing.

2. Celebrar o valor humano: Celebre pessoas autistas e salcistas como são, não para “superpotências”. Todos merecem dignidade, afiliação e chance de contribuição.

3. Remova as barreiras: Design Fair e Trabalhos flexíveis que oferecem emprego e sucesso para todas as pessoas, autistas ou pomadas, independentemente de sua posição econômica ou social. Tais empregos usa tudo. Eles ajudam a criar mais histórias que comemoram.

Quando uma pessoa com um alto perfil traz refletores ao autismo, é uma oportunidade para celebrar e se educar. Mas esse é o momento de pensar. Quais histórias estão focadas? Quais histórias são negligenciadas? E como podemos expandir a conversa para garantir a justiça e as oportunidades para todos?

Toda a história do talento autista fala sobre as pessoas – todos nós – mantenha dignidade, respeito e verdadeiro apoio ao progresso. Ajudando todos a desenvolver seus talentos enriquecendo o trabalho e o mundo muito além das contribuições de qualquer pessoa, por mais excepcional.

Fonte