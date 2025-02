Precisamos falar sobre as palavras f (‘atrito’ na empresa, ou seja)

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Hoje é tudo sem atrito. Não importa se você é Estacionamento,,, Eu vendo minha casa,,, atingindo a unidade Ou secando seu cabelo, a empresa prometeu economizar tempo e eliminar qualquer aborrecimento. A grandeza é a forma final do culto americano de conveniência – o auge do esforço constante para satisfazer o desejo do consumidor para um prazer mais rápido, mais leve e completo.

Em uma era digital, o atrito também é um fator de crescimento: quanto mais fácil é usar um produto ou serviço, mais rápido as empresas podem aumentar sua base de usuários e obter valor. Projeto de produto de produção, ferramentas de consentimento global, carteiras digitais e aplicativos unificados que lançam gigantes como o Facebook e o Google permitem que as empresas expandam e vendam usuários para preencher os padrões, fluir através de uma caldeira de privacidade ou até inserir os dados de pagamento.

É fácil ver por que os investidores adoram atrito sem atrito. (Tente encontrar um baralho balen não Promessa para eliminar o atrito.) Mas nossa fetichização do descuido tem o preço.

Ladeira escorregadia

Facilitar as coisas Havia uma promessa de estabelecer uma era digital. Em meados dos anos 90, ajudei a criar um produto da Web que citasse os suprimentos disponíveis para clicar com um botão do mouse. (Os dedos das corridas são atingidos os preços das ações no final da página de negócios.) Outros pioneiros do DOT-COM fizeram ouvir sem esforço música, comprar, ler notícias, estabelecer relacionamentos e muito mais.

Desde então, dispositivos móveis, aplicativos combinados, serviços locais e muitos outros deram inúmeras soluções “automáticas” para nossos problemas. Os feeds personalizados fornecem conteúdo sem o levantamento dos dedos. Dispositivos inteligentes – alto -falantes, carros, óculos de sol, geladeiras – tecem benefícios digitais em todos os aspectos de nossas vidas. Agora, a IA elimina mais atrito: não há necessidade de escrever eil, lendo mensagens ou pensamento especial sobre qualquer coisa.

No entanto, a remoção do atrito não é uma garantia de sucesso. WeWork espetacularmente falhou Construa um império sem atrito. Amazon gastou grandes quantidades em Varejo sem tijolos e argamassa. PreKump Zuck Flip-flopped sobre atrito Como o Facebook procurou se envolver enquanto ele se opunha a trolls on -line.

Além disso, a remoção do atrito tem sérias conseqüências sociais. A seguir nos ajuda a fazer uma pausa, pensar e trazer uma escolha melhor. Quando Robinhood negociou sem esforço, inúmeros americanos Viciado em acabamento com pressa. Aposta simples na rede Taxas de falência vinculadas em 30%. Mais atrito poderia manter a multidão de Computadores mundiais em tijolos; ajudou Ganhe os extremistas nas mídias sociais; ou desacelerou a propagação Opioide.

Mesmo para indivíduos, a prisão nem sempre é uma vitória líquida. Eliminar o atrito pode significar uma agência de rendição. Algoritmos fornecem o conteúdo selecionado selecionado para nós, não por nosso; Os comerciantes da Internet escolhem o que “descobrimos” para controlar o que compramos. O extremo nos infantiza; Eles permanecem pairando, como pessoas relacionadas a hoverchair de Paredeengolir passivamente tudo o que nos serve.

Inconveniência estratégica

Embora possa ser mais fácil enriquecer pás de pablum na boca receptiva do consumidor coletado, a longo prazo, empresas que são tratadas com clientes como inteligentes, capacitados e autodidatas que as pessoas farão melhor do que aqueles que simplesmente confiam em sua própria utilidade .

Steve Jobs entendeu a sedução da prisão – daí sua promessa de que os produtos da Apple “Apenas trabalhe. “Mas, ao mesmo tempo, ele entendeu a força do atrito. Quando perguntado sobre a maneira certa de coletar dados dos clientes, ele Conhecido: “Pergunte a eles! Pergunte -lhes todas as vezes. Deixe -os dizer para você parar de perguntar se eles estavam cansados ​​de você para perguntar. “Os trabalhos foram defendidos por Goldilocks: a quantidade certa de atrito para criar produtos que se deleitam e façam seus usuários.

Ao direcionar o equilíbrio certo, as empresas podem usar o atrito em sua vantagem. No final, o atrito é outra palavra para feedback – para que os produtos que se tornem completamente sem fricção parem de responder às necessidades do usuário. A busca pelo atrito pode desencadear seu céu, mas com o tempo você lutará pelo curso correto. No final, a gravidade o puxará de volta para o chão.

Isso não é hipotético: a pesquisa mostra que o atrito torna muitos sistemas – incluindo empresas – mais inteligentes e mais resistentes. Pequenos inconvenientes estratégicos podem melhorar o desempenho do desempenho, com investidores Tomando decisões mais inteligentes Quando são forçados a desacelerar e pensar no comércio. Feeds de troca IEX Burk negociados através da “caixa de sapatos mágicos” contendo milhas de cabos de bobina óptica, Criando um atraso de 350 milissegundos Para alienar a influência do comércio de alta frequência, fazendo mercados para todos.

Equipes de segurança cibernética às vezes requer aprovação humana Antes do software de instalações automáticas através de suas pessoas que exaltam a intranet, ao mesmo tempo dificuldades de maus atores para seqüestrar a rede. Enquanto isso, a política de privacidade de dados, como o GDPR, acrescenta atrito na forma de privacidade para a privacidade, embora seja muito contraproducente, uma abordagem equilibrada deixa os consumidores melhor informados é mais controle de seus dados.

Comece a falar sobre atrito

O que isso significa para os fundadores de hoje? É claro que não mudaremos as tecnologias sem atrito em breve – devemos nem deveríamos. O que devemos fazer, no entanto, é como podemos Tamanho do atrito direito Em nossos produtos – ou mesmo convertendo atrito em uma oportunidade de negócio.

Para os tecnólogos, isso significa perguntar: que problemas você resolve removendo o atrito – e que problemas você pode criar, agora ou no futuro, fazendo isso? Cada escolha de design traz compromissos, mas o equilíbrio de risco e recompensa pelo design para o nível de atrito certo também permite um rápido crescimento e sustentabilidade a longo prazo.

Essa abordagem também pode facilitar as conversas de adultos sobre a necessidade de regular a IA e outras tecnologias emergentes. Os regulamentos sempre adicionam Trick – mas quando aceitamos que o atrito pode ser valioso, podemos trabalhar com os criadores de políticas para encontrar o nível de atrito certo para apoiar a inovação com proteção e respeito do consumidor.

Resumindo? O extremo como o Santo Graal para produtos e serviços digitais. Está na hora de uma abordagem colorida e isso começa a aceitar que deve haver uma palavra de quatro letras para os fundadores da tecnologia e dos investidores. Somente ao retornar o atrito, podemos criar com responsabilidade novas tecnologias com potencial de crescimento, mas também com poder constante real.

Jennie Baird é o presidente Projeto Tecnológico Ético.