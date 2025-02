Preço das ações da Alcuce: as ações do Google caem sobre o desempenho na nuvem e o cuidado do consumo AI

Preço das ações da Alcuce: as ações do Google caem sobre o...

As ações da empresa de origem do Google, Alphabet (NASDAQ: GOOG), perto deste escrito são reduzidas em quase 7% na loja Prevorka. O outono vem no dia seguinte ao Google anunciou seu quarto distrito 2024 Ganhando resultados. Aqui está o que você precisa saber sobre esses resultados e as prováveis ​​razões pelas quais os suprimentos do Googre caem nesta manhã.

Os resultados do Google Q4 2024 foram uma bolsa mista

O Google registrou um aumento na receita e ganhos por ação (EPS) no quarto trimestre em comparação com o trimestre do ano anterior. No trimestre trimestre de 2024, o Google publicou quase US $ 96,5 bilhões em receita – crescimento de 12% do quarto trimestre 2023. No entanto, no trimestre anterior no quarto trimestre, o crescimento da receita do Google foi de 13%, o que sugere que o crescimento agora está desacelerando no Empresa, pelo menos comparada a este trimestre com um trimestre do ano.

Aqui estão alguns dos resultados mais importantes do quarto trimestre do Google:

Receita total: US $ 96,47 bilhões

US $ 96,47 bilhões Ganhos diluídos por ação (EPS): US $ 2,15

US $ 2,15 Renda do Google na nuvem: US $ 11,96 bilhões

US $ 11,96 bilhões Receita do anúncio do YouTube: US $ 10,47 bilhões

US $ 10,47 bilhões Receita total dos Serviços do Google: 84,1 bilhões de dólares

Apesar do crescimento da taxa lenta no quarto trimestre de 2024 desde o mesmo trimestre do ano anterior, a receita do Google ainda está se movendo na direção certa. Ainda assim, como um CNBC NotasOs analistas esperavam que o Google trazia US $ 96,56 bilhões por um trimestre.

O Google também perdeu as expectativas dos analistas em relação à sua importante receita no Google Cloud. Por um trimestre, o Google anunciou uma receita em nuvem de US $ 11,96 bilhões, enquanto os analistas esperavam ter cerca de US $ 12,19 bilhões. Enquanto as receitas do Google Cloud aumentaram 30% em comparação com o ano, a Reuters Ele observa que o setor aumentou 35% no quarto trimestre de 2023. Isso também mostra que o crescimento de uma das principais fontes de receita do Google é lenta.

Despesas de capital maciças aumentam os chocalhos dos investidores

Além de perder as expectativas dos analistas em muitas frentes, a principal coisa que retirou os investidores é o anúncio do Google de que ele expandirá significativamente as despesas de capital em um esforço para manter qualquer liderança competitiva no setor de inteligência artificial.

Anúncio do trimestre do quarto trimestre da empresa, o diretor do Google, Sundar Pichai, revelou que a empresa espera “investir aproximadamente US $ 75 bilhões em despesas de capital 2025”. Como a Reuters apontou, a maioria dos analistas esperava que o Google aumentasse as despesas de capital para US $ 58 bilhões – o que é um aumento modesto de US $ 52,5 bilhões que ele gastou em despesas de capital no fiscal de 2024.

75 bilhões de dólares esperados despesas de capital para 2025 fiscais. Eles representam um enorme crescimento de Capex de 29%. O Google disse que a maioria das despesas de capital entrará na construção de dados e servidores. Esses recursos têm como objetivo ajudar o Google a expandir seus recursos de IA.

No entanto, muitos investidores parecem ter obtido esse aumento significativo no Chapex após o Deepseek. No mês passado, a startup chinesa AI alegou ter treinado modelos de inteligência artificial superiores por menos de US $ 6 milhões, surpreendentes e investidores em Wall Street e especialistas em inteligência artificial americana. Gigantes tecnológicos americanos como o Google gastaram bilhões desenvolvendo sua oferta de inteligência artificial.

Muitos investidores agora perguntam se os planos do Google para despesas adicionais são cautelosos, considerando que a Deepsek alcançou.

No chamado financeiro da empresa, Pichai admitiu que o custo do uso da IA ​​foi reduzido, mas afirmou que isso significava que haveria mais demanda por IA no futuro, e o Google precisa de uma extensão da infraestrutura para atender à demanda.

“O custo do uso real (IA) continuará a diminuir, o que tornará mais casos de uso viáveis”, disse ele. “O espaço da oportunidade é o maior possível, e é por isso que você nos vê investido naquele momento”.

O goog ainda é para 2025.

Apesar de quase 7% das ações do GOOG no comércio da PrevArket nesta manhã, o preço da empresa ainda está em ascensão. Das ações próximas às ações do Google, quase 7,8% aumentaram desde o início de janeiro. O preço das ações da empresa aumentou mais de 44% nos últimos 12 meses.

