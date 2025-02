Preço das ações do Pinterest: as ações da agulha aumentam depois que a empresa ultrapassa US $ 1 bilhão em três -vendas de meses

Preço das ações do Pinterest: as ações da agulha aumentam depois que...

As ações do Pinterest (NYSE: PINS) nesta manhã depois que a empresa está crescendo no Naman Trading anunciou os resultados do quarto trimestre para seu fiscal 2024 ontem. Atualmente, as ações da PIN são mais de 22%, para mais de US $ 41 por ação a partir do momento em que este artigo foi escrito. Ele não viu que o preço era visto desde julho passado. Aqui está o que você precisa saber sobre os resultados mais recentes do Pinterest com seu aumento de inventário.

Pinterest -O Receita e crescente base de usuários brilha no Q4

Quase de qualquer maneira que você olhe para ele, o Pinterest teve um ótimo Q4, e duas métricas realmente deixaram os investidores felizes:

Renda: US $ 1,15 bilhão

US $ 1,15 bilhão Usuários ativos mensais globais (MAUS): 553 milhões

No seu quarto trimestre, o Pinterest gerou uma receita de US $ 1,15 bilhão. Isso não apenas excedeu as estimativas de analistas no valor de US $ 1,14 bilhão por um quarto (por CNBC), mas é a primeira vez que o Pinterest gera mais de US $ 1 bilhão em receita em um trimestre. Também representa um aumento de 18% em comparação com o trimestre do ano anterior.

O primeiro trimestre do Pinterest de um bilhão de dólares também ajudou a aumentar a receita total da empresa total para todo o ano fiscal de 2024. A empresa informou que havia trazido uma receita total de US $ 3,6 bilhões durante o seu 2024. Financial do ano de 19% em comparação com o ano fiscal de 2023.

Mas eles não estavam apenas com renda satisfeita com os investidores. O Pinterest também viu sua base de usuários ativos mensais globais (MAU) crescer em um número de dois core no trimestre. A empresa encerrou o quarto de 2024. Com 553 milhões de usuários ativos por mês. Isso é 11% mais de um quarto do ano anterior e o tempo todo para as empresas de mídia social.

O Pinterest, como outras redes menores de mídia social, vem enfrentando pressões publicitárias nos últimos anos, enquanto os anunciantes estão lutando com onde podem gastar seu dinheiro – principalmente decidindo sobre o alvo e as plataformas do Google, onde o engajamento e a base de usuários são maiores.

Mas os resultados do Pinterest não apenas sugeriram que a empresa aumentou as receitas de publicidade, e seu crescimento da base de usuários também é bom para a empresa para atrair vários anunciantes no futuro.

Anunciando os resultados do quarto trimestre, o CEO da Peinestest Ready disse: “2024. Era um ano de banner para o Pinterest, e o ponto de virada do quarto trimestre foi limitado no primeiro trimestre de uma receita de bilhões de dólares e um recorde de US $ 553 milhões por mês, usuários ativos, à medida que continuamos incentivando um crescimento lucrativo e um fluxo de caixa livre. “

Olhando com antecedência até 2025.

O Pinterest está atualmente em seu primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. No convite de ontem para ganhar dinheiro, a Companhia ofereceu diretrizes de receita para o período, dizendo que esperaria que a receita estivesse entre US $ 837 e US $ 852 milhões, crescimento anual em comparação com um ano entre 13% entre 13% e 15%. Como o MarketWatch percebidoEstá acima do consenso do FactSet, que foi de apenas US $ 836 milhões.

A partir do fechamento de ontem, antes que os resultados do quarto trimestre fossem aumentados, as seções de pinos terminaram o dia em US $ 33,59. Equivale a um rendimento anual de quase 16%. No entanto, mais de 18%, o preço do preço caiu no ano passado. O estímulo de hoje no mercado, se mantido após mercados abertos, pode ajudar a eliminar mais dessas perdas.

“Nossa estratégia vale a pena. As pessoas costumam vir ao Pinterest, a plataforma nunca foi tão eficaz, e nosso foco no funil mais baixo obtém resultados para usuários e anunciantes “, disse Ready”. Vantagem em alcançar o sucesso e o valor do trabalho de longo prazo para nossos anunciantes e usuários.

