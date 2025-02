Preço das ações INTC: Intel salta mais de 10% após um relatório que a Broadcom, as ofertas do TSMC podem ser distribuídas por um fabricante de combate de chips

Ações da Intel Corporation (NASDAQ: INTC) Na terça -feira, aumentou mais de 10% nas notícias de que a Broadcom Rivals e Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) Fale sobre o compartilhamento de negócios de atingir chip americano em duas partes, de acordo com o Wall Street Journal.

Uma empresa rápida Chegou à Intel para comentar, mas o porta -voz não retornou imediatamente nossa solicitação.

Uma vez a maior empresa de semicondutores do mundo, a Intel agora está lutando para transformar seu emprego depois de uma gigante ações com chips perdeu 59,60% no ano passado Em parte, senhorita florescimento artificial da inteligência artificial.

De acordo com Revista O relatório, Broadcom está interessado no design de chips da Intel e em um trabalho de marketing, se ele encontrar alguém para parceria com o negócio de produção da Intel. O TSMC sinalizou o interesse no investimento e no estudo das plantas de chip da Intel, potencialmente como um dos vários investidores. Duas empresas estão em conversas preliminares separadas com a Intel.

Ações do TSMC (NYSE: TSM) No momento da redação deste artigo ao meio -dia ao meio -dia, enquanto a Broadcu são ações (NASDAQ: AVGO) reduziu cerca de 3%depois que os dois caíram significativamente no mercado aberto.

Separação Inteligência seria inimaginável em seu pico quando dominado em um negócio de processamento, mas a fenda está alinhada com as recentes tendências industriais para Qualquer produção ou design de chips. E a Intel teve uma bela queda na graça. Em novembro, após 25 anos, a empresa perdeu seu lugar em uma média industrial Dow Jones para Nvidia.

O Talk News veio depois que o governo de Trump indicou que protegeria a tecnologia americana de chip em uma cúpula de ação da IA ​​francesa em Paris cerca de uma semana atrás, e a Casa Branca estava envolvida nos aspectos da entrevista entre a Intel e as fábricas de TSMC -AO Intel, de acordo com para um, Revista.

