Preços imobiliários para 380 mercados imobiliários regionais: Zillow vs. Moody’s

Quer mais histórias sobre o mercado imobiliário do que Lance Lambert Resiclub Na caixa de entrada? Inscreva -se De acordo com Resiclub boletim.

Entre as 26 previsões que se seguiram a Resiclub em seus preços finais de previsão das casas para 2025Uma previsão média é um aumento de +2,7% dos preços das casas nos EUA este ano.

Lembre -se de que o número superior é a previsão dos preços das casas agregadas em nível nacional. Nos níveis regional e local, as oscilações dos preços das casas podem ser bastante distinguidas da figura nacional. Por exemplo, anualmente, o preço das casas nos EUA mediu o Índice de Valor da Zillow, aumentou 2,6%, enquanto os preços das casas em Metro Rochester, Nova York, subiram 8,2%e os preços das casas em Punta Gorda, Metro, Metro Florida, a área diminuiu 8,3% durante o mesmo período.

Para entender melhor como os preços regionais das casas podem variar em 2025, o Resiclub abordou os economistas de Zillowa-Whose, aumento do preço do preço dos EUA para +2,9% no calendário 2025. De acordo com o modelo médio e economistas da Moody ‘s -Qual prognóstico imobiliário nos EUA é preços que caem -0,4% em 2025. É uma das mais perigosas -para coletar suas previsões de casas em um nível de metrô.

Vejamos as previsões no nível da metrópole.

Clique aqui Para ver os preços previstos de Zillow interativos de casas na área metropolitana para 2025.

! “IfFrame”);"altura de embalagem de dados")

Por que Zillow acha que a maioria dos mercados imobiliários experimentará uma apreciação positiva dos preços das casas 2025?

Os economistas Zillowa escrevem o seguinte: “As forças opostas trabalham para manter o crescimento dos valores da casa, mas apenas um ritmo modesto. As ações ainda são muito baixas aos padrões históricos, que, em combinação com as expectativas na queda das taxas de hipoteca e melhorias modestas em outros indicadores principais da venda da casa, ajudam a aumentar os valores das casas. Ao mesmo tempo, um aumento modesto no número de novos anúncios para venda e taxas constantemente altas de hipoteca limitam o crescimento do preço.

Clique aqui Para olhar para os preços de previsão de Moody interactive de casas na área metropolitana para 2025.

! “IfFrame”);"altura de embalagem de dados")

De acordo com o prognóstico do principal economista de Moody, Mark Zandija, os preços das casas nos EUA, mediu o índice de análise de Moody do preço de venda de imóveis repetidos, eles caem 0,4% em 2025, seguidos por um aumento de 0,7% em 2026.

Por que a Moody ainda é um urso suave quando se trata de preços imobiliários?

“Esperamos que o número de casas à venda aumente constantemente, porque mais e mais proprietários existentes precisam ser vendidos por razões demográficas – morte, divórcio, crianças, mudança de trabalho – e menores taxas de hipoteca ajudam a aliviar as taxas de juros. (Potencialmente) taxas mais baixas também apoiarão a demanda por apartamentos, mas o aumento dos apartamentos será ainda mais significativo, sobrecarregando o crescimento dos preços das casas ”, diz Zandi. Resiclub.

! “IfFrame”);"altura de embalagem de dados")

No geral, existem 380 mercados imobiliários de metrópole para os quais a Zillow e a Moody prevêem os preços dos imóveis em 2025. (Veja a tabela interativa acima.) Isso inclui:

193 Mercados: Metropolis para a qual Zillow e Moody’s prevêem que eles experimentarão o aumento do preço das casas

156 Mercados: a metrópole para a qual Zillow prevê um aumento no preço das casas, e Moody’s prevê uma queda no preço das casas

22 Mercados: a metrópole para a qual Zillow prevê a queda no preço das casas, e Moody’s prevê o crescimento dos preços das casas

9 Mercados: a metrópole pela qual Zillow e Moody’s prevêem que eles experimentarão a queda do preço das casas

Que é Resiclubpegar? De um modo geral, os mercados imobiliários onde os estoques (ou seja, anúncios ativos) retornaram aos níveis antes da pandemia experimentou um preço de crescimento mais fraco das casas (ou queda completa) nos últimos 30 meses desde a pandemia do boom imobiliário desapareceu. Por outro lado, os mercados imobiliários onde os estoques estão muito abaixo do nível antes da pandemia, de um modo geral, experimentou um crescimento mais poderoso dos preços das casas Nos últimos 30 meses.

Usando suprimentos ativos como guia, esperamos que a maior resistência aos preços em 2025 seja nos mercados do Middle West e no nordeste, enquanto o preço mais alto é provavelmente nos mercados da baía, como Nova Orleans, Austin e Punta Gorda. Zillow parece estar excessivamente otimista sobre o sudoeste da Flórida, enquanto acreditamos que a Moody’s é muito urso na costa oeste.

Independentemente do inventário regional (ver Nosso último inventário mensal de atualização) ou preços regionais de casas (ver Nossa última atualização mensal dos preços das casas) Realizar 2025, monitoraremos de perto as tendências para informá -lo de todas as alterações.

Fonte