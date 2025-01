Primeira ‘patrulha de combate’ do Ano Novo Chinês em torno de Taiwan

Na quarta-feira, o Comando do Teatro Oriental da China, cuja área de responsabilidade inclui Taiwan, postou nas redes sociais um vídeo de Ano Novo de navios de guerra e aeronaves, e o que parecia ser um caça a jato chinês voando perto de um avião de patrulha P-8 Poseidon. aeronaves que os Estados Unidos às vezes enviam através do Estreito de Taiwan.

O vídeo, com a música “Chinese” do astro pop de Hong Kong Andy Lau, também incluiu imagens de estudantes chineses que visitaram Taiwan no final do ano passado a convite do ex-presidente Ma Ying-jeou.