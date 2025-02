Pronto ao amanhecer, um co -fundador diz que a Ubisoft pediu que o protagonista de seu jogo seja um homem

Pronto em Dawn, agora um estúdio quebrado que adquiriu o alvo em 2020 e fechou em 2024, tem uma longa história no desenvolvimento de jogos. Embora ele nunca seja realmente o AAA Studio, um programador de Irvine, Califórnia, ele trabalhou em jogos como Daxter, God of War Spin-offs e títulos de VR muito bem-sucedidos da Lone Echo e Echo Arena. Os últimos títulos atraíram a atenção dos estúdios Oculus sob o alvo, o que incentivou sua aquisição.

Antes da meta -aquisição, pronta ao amanhecer, ele criou vários títulos sob diferentes editores, na maioria das vezes PlayStation. Em uma entrevista MinnmaxO co -fundador da Dawn, Andrea Pessino, falou abertamente sobre trabalhar com esses diferentes editores, incluindo um projeto condenado com um programador de videogame francês e um editor da Ubisoft.

“Tivemos uma parte inteira com um projeto diferente que fizemos com a Ubisoft”, diz Pessino. “Vou lhe dizer a segunda vez”, ele segue, antes que o apresentador Ben Hanson agora se dirigisse a ele para falar sobre isso agora.

Pessino conecta a história em que estava pronta ao amanhecer, fez um jogo para a Ubisoft e teve reuniões mensais em Paris envolvidas pelo diretor executivo da Ubisoft, Yves Guillemot. Durante uma reunião, os desenvolvedores receberam notas de editores sobre as mudanças que o editor queria ver no jogo. Depois de muitos elogios ao jogo, a lista de mudanças incluía que o jovem protagonista para quem os desenvolvedores foram pretendidos, Pessino lembrou “Badass”. A Ubisoft queria que os desenvolvedores o mudassem para um homem. “O que tivemos que manter no mero”, acrescentou Pessino.

Pronto ao amanhecer e depois decidiu fazer uma cláusula sobre fuga em seu contrato, enquanto trabalhava no jogo ainda era cedo e cancelar o projeto no final.

Embora Pessino não indique por um certo tempo que isso aconteceu, ele indica que esse projeto estava entre dois títulos de God of War, que estava pronta ao amanhecer para o PSP. Isso colocaria o projeto deles para a Ubisoft por volta de 2008 – 2010. Um artigo da Bloomberg 2020 Eles relataram que a Ubisoft frequentemente interviria no desenvolvimento de jogos sobre o tempo descrito para impedir que as mulheres sejam os únicos protagonistas do jogo a garantir que sejam mais vendidos.

“Não vai voar”, diz Pessino sobre o editor.