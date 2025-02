Qual é a ciência por trás da vitória do Super -Bowl? Explica um psicólogo esportivo

O Super Bowl é um dos eventos esportivos mais significativos do mundo.

Atrai Mais de 100 milhões de telespectadores americanos E dezenas de milhões de espectadores internacionais, tornando -o um fenômeno de diversão. Para fãs de águias que não viajam para o Superdome em Nova Orleans, na Filadélfia, haverá muito espaço para assistir – incluindo bares tumultuados, salas de estar e até mesmo Aberturas domésticasEnquanto a cidade iluminado por Eagles Green.

Para mim, um laboratório do Super Bowl na vida real. Como um cientista esportivo,,, Professor de neuropsicologia E o ex -diretor atlético da Universidade Drexel, na Filadélfia, exploro que os atletas de alto desempenho preparem cognitivo e psicológico para o efeito vencedor no dia do jogo.

Quando os papéis são mais altos, que psicologia pode revelar sobre quem está mentalmente pronto para ganhar o Super Bowl?

Firmemente e aberto à experiência

Pesquisas sugerem que atletas super elite difícil e não fácil de sacudir.

Seus perfis psicológicos parecem semelhantes ao alto desempenho Guitarristas clássicos solo ou Pilotos de luta. Em testes de personalidade, os atletas geralmente têm pelo menos uma média de extroversão, abertura e simpatia e altamente consciente.

Atletas profissionais parecem incrivelmente cansativos e disciplinados, bem organizados, destinados ao objetivo, confiáveis ​​e geralmente sociais.

O novo foco na pesquisa de personalidade em atletas competitivos está na criatividade e, especificamente, sendo uma vontade Aberto à experiênciaque inclui recepção para novas idéias e flexibilidade.

A abertura tornou -se cada vez mais importante em Um rascunho moderno para ganhar jogos de futebol. Daniel Memmert, cientista esportivo da Universidade Esportiva Alemã de Keln, chama isso “criatividade tática. “É um estilo cognitivo que permite imaginar e se envolver em pensamentos divergentes-o que é a capacidade de pensar flexível fora da rotina e criar várias soluções e em situações competitivas em tempo real.

O pensamento divergente em esportes de alto desempenho envolve focar na tarefa e Preste atenção às informações relevantes Ao ignorar informações irrelevantes na arena atlética. O atleta criativo sabe Quando e onde dar uma olhada para ganhar um jogo ou evitar um conjunto de erros.

Criativo e frio sob pressão

A criatividade é crucial nos jogos de futebol semscrição – quando o jogo planejado não é executado corretamente, como fumble ou interceptação.

Deliberadamente distrair a atenção do oponente Tornou -se uma parte importante da competição esportiva. Por esse motivo, os golpes nas costas geralmente mudavam o jogo na linha de scrimmage. Mas torna -se ainda mais crítico durante peças ofensivas improvisadas quando tudo está não escrito. Em um esporte em que milissegundos são importantes, criativos e se envolvem em algo que seu oponente não espera, pode haver uma diferença entre vitória e perda.

Quando o Eagles de 2018 venceu o Super Bowl, o atacante calmamente reserva Nick Foles realizou um truque no quarto e nuTornando -se o primeiro jogador da história a jogar e pegar uma passagem no Super Bowl. A peça agora é chamada Philly Special.

Envolver -se em criatividade tática, atleta Deve estar relaxado. Não é fácil quando milhões de pessoas assistem a todos os seus movimentos.

Conectando cérebro na melhor ordem

A eficiência é a principal causa de mau desempenho atlético. Pesquisas sugerem que a ansiedade competitiva dos atletas pode ser Cumulativo e talvez até infecciosoafetar negativamente os colegas de equipe.

Por causa disso, o Super Bowl faz tanto batalha de nervos quanto o desempenho físico das peças. Então, como os atletas profissionais fazem isso? O atleta pratica como pensar tanto quanto se exercitam para jogar. O treinamento é deliberadamente difícil e desagradável para ajudar a preparar o corpo e a mente.

Como emoções e pensamentos afetam o comportamento e o desempenho, o conceito de auto-regulações emocionais ou deliberadamente se concentrou no momento presente-foi Introduzido em esportes competitivos. Cuidados, meditação, ioga, exercícios respiratórios e técnicas de aterramento são agora Ferramentas de alto desempenho.

Para os atletas, é relativamente fácil levantar suas emoções para empurrar a bola para a frente com um jogo como Filadélfia empurrou fraternamente– Um jogo ofensivo quase imparável usado por Eagles, no qual a equipe empurra um retorno pela defesa do oponente para um pequeno ganho quando necessário.

Mas acalmar essas emoções para realizar um jogo de passagem sincronizado, ofensivo e complexo é mais desafiador cognitivo.

Um jogador de futebol de sucesso deve facilmente passar de alta excitação ao restante composto de comando dentro de alguns segundos.

Essa eficiência e fluidez cognitiva requerem muitas horas para serem superadas. Estou plenamente ciente de que, ao olhar a dor Yalen de Eagles, não apenas observo o brilhante e inovador atacante; Estou testemunhando a conexão entre o cérebro na melhor ordem.

Psicologia dos fãs de águia

À medida que os fãs experimentam o Super Bowl no domingo é completamente diferente, psicologicamente falando, dos jogadores.

Para se apresentar no nível mais alto, os jogadores são orientados para o processo. Eles tentam estar presentes em tempo real e brincar sem medo. No dia do jogo, é conveniente que o concorrente esteja jogando como uma criança, cheio de alegria e confiança.

Os fãs, por outro lado, são orientados para os resultados. E esses são destroços nervosos, como os pais assistindo seus filhos competindo.

Uma cura para gerenciar esse estresse é Assistindo a partida com outros fãs. Os filadelfos representam vários grupos socioeconômicos e étnicos que geralmente são unidos através do esporte. Essas relações sociais – que os alemães que estavam entre os primeiros colonos da cidade convidam Um senso de comunidade– é um sinal de boa saúde psicológica.

Eu sei que nunca esquecerei quando Eagles venceu o Super Bowl LII: jogo, temporada e desfile.

E novos estudos mostram o porquê.

De acordo com a Universidade da Califórnia, professor de psicologia Berkeley Dacher Keltner, esses autênticos “Medo” são atalhos para a felicidade. Fãs de futebol poderia experimentar admiração Quando uma interceptação ou touchdown aparentemente imprevisível tem consequências significativas.

Em outras palavras, a emoção do jogo e a emoção de ganhar não apenas unir os fãs, mas também podem transformá -los em versões mais felizes de si mesmas.

Eric Zillmer é professor de neuropsicologia em Universidade Drexel.

Este artigo foi publicado de Conversa Sob a licença do Creative Commons. Ler Artigo original.

Fonte