O mapa de zoneamento mostra o uso aceitável de ativos na cidade ou em outra área. Os dados de zoneamento nesses quilates geralmente falam quais áreas zoneadas para uso residencial e/ou comercial.

Qual é o mapa de zoneamento?

Esta é uma parte importante do planejamento urbano. Cidades, municípios e outros tipos de governo dividem as zonas de propriedade do uso da terra. A cidade que usa esse tipo de regulamentação pode ter vários distritos de zoneamento, como comercial, residencial, agrícola e industrial.

Os cartões de zoneamento devem mostrar limites claros. Leia mais adiante para saber mais sobre esse tópico. E lembre -se de que o Google traduz pode ajudá -lo com uma linguagem real. Existem 108 seleções diferentes com o aplicativo Google Translate.

Quem usa um cartão de zoneamento?

As informações de zoneamento que você pode encontrar nesses mapas são usadas pelos municípios. Assim, eles estabeleceram sua política geral para o uso da terra e como essas regras servem à maneira como a cidade ou outra área se desenvolve e se divide.

O trabalho que ela deseja montar uma loja pode precisar olhar para o bilhete e verificar os regulamentos do zoneamento. Ele pode precisar se candidatar a uma ressonação. Até os proprietários devem verificar os cartões de zoneamento antes de serem renovados. Há um ato sub -árico que pode afetar sua propriedade na cidade.

Por que você precisa de um bilhete de zoneamento?

Eles mostram zonas diferentes, distrito e/ou camadas de terra. Uma das grandes razões pelas quais esses mapas foram criados é mostrar os regulamentos de desenvolvimento em cada uma das zonas.

É possível obter uma variante menor se suas alterações sugeridas não cumprirem a riqueza de atos de zoneamento. Um mapa real pode dizer mais sobre o uso da terra e o zoneamento atual. Esta pode ser a primeira fase no planejamento de uma nova construção de negócios ou casa adaptada.

O que o mapa de zoneamento diz a você?

Lembre -se de que não existe uma agência federal que controla o zoneamento. Você pode possuir sua própria propriedade, mas ainda precisa cumprir a lei de planejamento da sua cidade.

Um desses ingressos fornece aos residentes informações sobre como usar a terra especificada para construção e onde pode ser localizada. O mapa de zoneamento também pode determinar a altura e as dimensões dos edifícios e outras estruturas. Além disso, ele pode apresentar os requisitos de estacionamento e paisagismo, bem como as dimensões e tamanhos da trama.

Categoria Descrição O uso da terra Determina como a terra pode ser usada (por exemplo, residencial, comercial, industrial). O local da construção Define onde os edifícios podem ser colocados em um lote ou um enredo. A altura do edifício Dita a altura máxima permitida da estrutura. O tamanho do edifício Fornece tamanho máximo ou traço de edifícios. Requisitos de estacionamento Desenhe o número de vagas de estacionamento necessárias para um prédio ou parcela. Pedidos de paisagem Determina as áreas verdes necessárias, árvores e outros elementos do meio ambiente. Lot dimensões Detalhes do tamanho mínimo e máximo permitido do lote. Tamanho Indica o tamanho das parcelas, que podem determinar o tipo e o tamanho do desenvolvimento.

Onde você pode encontrar ingressos de zoneamento?

Se você quiser passar pelo uso de uma terra imobiliária, precisará encontrar o zoneamento certo. Procurando zoneamento em uma cidade maior? Esteja ciente de que o procedimento começou com os regulamentos iniciados em Los Angeles em 1904.

Se você está procurando um recurso da Internet, Espada Oferece um mapa de zoneamento interativo. Esta ferramenta de planejamento contém um menu adaptado aos usuários. É especialmente útil para determinar onde você pode estabelecer um trabalho ou compreensão do uso potencial de sua propriedade na cidade. Se você estiver considerando opções no exterior, pode precisar de serviços de tradução.

E Atlas de zoneamento é outro recurso na web. Existem várias conexões no menu e diferentes páginas de destino. O site refere -se à digitalização de 30.000 códigos americanos para zoneamento e entrega de conexões na Internet. Lembre -se de que o aplicativo do Google Translate funciona com imagens. É desenvolvido para que os usuários possam traduzir o texto. As traduções podem ser úteis se você olhar para o zoneamento em áreas desconhecidas.

Categorias comuns de zoneamento

O planejamento eficaz das empresas envolve a compreensão de como usar sua propriedade na cidade. O primeiro passo é localizar um mapa de zoneamento em um local confiável. Além disso, empreendedores e usuários de ingressos devem estar familiarizados com as categorias típicas localizadas em todas as cidades.

Zoneamento residencial

Isso geralmente está localizado em diferentes mapas da cidade. As zonas habitacionais podem incluir condomínio, cooperativas, dupleks, apartamentos e até parques de reboques. A marca principal são residências familiares.

Zoneamento comercial

Tem várias categorias. Na cidade, esse zoneamento pode servir shoppings, boates e hotéis, além de edifícios de escritórios e shopping centers. Mesmo um edifício residencial vazio com potencial de desenvolvimento pode ser considerado comercial.

Zoneamento agrícola

Esse tipo de zoneamento cobre uma cidade ou outra área que pretende proteger as terras agrícolas. Parte do planejamento planejado foi projetado para limitar a expansão suburbana. O tipo de edifícios que podem ser construídos é limitado.

Zoneamento industrial

O zoneamento industrial pode incluir problemas de ruído e fatores ambientais para determinar que o planejamento da área está ocorrendo. Fatores como a altura da construção e a proporção de superfícies do piso são importantes para o mapeamento dos usuários.

O que significa zoneamento no varejo?

Os regulamentos de zoneamento incluem propriedades de varejo. De fato, a expressão de ativos de varejo é um decreto em si. Descreve a propriedade usada como uma empresa de varejo ou espaço. As empresas podem fazer negócios e vender bens e serviços em zonas que são locais de varejo.

Cartões de zoneamento para pequenas empresas: Guia prático

Ao planejar iniciar ou mover uma pequena empresa, a compreensão dos ingressos de zoneamento é crucial. Esses cartões determinam quais atividades podem ocorrer em determinadas áreas, influenciando diretamente onde sua empresa pode funcionar. Veja como as pequenas empresas podem se mover efetivamente nas pastas de zoneamento:

Identifique as zonas apropriadas : Comece identificando a classificação de zoneamento que permite seu tipo de negócio. Zonas comerciais, industriais e mistas são as marcas usuais nas quais pequenas empresas são permitidas. No entanto, limitações específicas dentro dessas categorias podem diferir significativamente.

: Comece identificando a classificação de zoneamento que permite seu tipo de negócio. Zonas comerciais, industriais e mistas são as marcas usuais nas quais pequenas empresas são permitidas. No entanto, limitações específicas dentro dessas categorias podem diferir significativamente. Use recursos de rede : Muitos municípios oferecem cartões on -line para zoneamento e bancos de dados. Use essas ferramentas de pesquisa digital com propriedades de endereço e revise sua classificação de zoneamento. Essa etapa inicial pode economizar tempo e recursos antes de investir em um determinado local.

: Muitos municípios oferecem cartões on -line para zoneamento e bancos de dados. Use essas ferramentas de pesquisa digital com propriedades de endereço e revise sua classificação de zoneamento. Essa etapa inicial pode economizar tempo e recursos antes de investir em um determinado local. Entenda o uso permitido : Depois de identificar zonas em potencial, o recesso nas especificidades do que é permitido nessas zonas. Por exemplo, uma zona comercial pode permitir o varejo, mas não a produção. Compreender essas tonalidades é crucial para garantir o negócio legal do seu negócio.

: Depois de identificar zonas em potencial, o recesso nas especificidades do que é permitido nessas zonas. Por exemplo, uma zona comercial pode permitir o varejo, mas não a produção. Compreender essas tonalidades é crucial para garantir o negócio legal do seu negócio. Pense em crescimento futuro : Ao revisar os cartões de zoneamento, pense no crescimento futuro do seu negócio. Certifique -se de que a zona que você acha não apenas atenda às suas necessidades atuais, mas também ofereça flexibilidade para se espalhar, seja por meio de atividades comerciais adicionais ou espaço físico.

: Ao revisar os cartões de zoneamento, pense no crescimento futuro do seu negócio. Certifique -se de que a zona que você acha não apenas atenda às suas necessidades atuais, mas também ofereça flexibilidade para se espalhar, seja por meio de atividades comerciais adicionais ou espaço físico. Procure disposições especiais : Algumas zonas têm disposições ou camadas especiais que podem se beneficiar de seus negócios, como incentivos para pequenas empresas, impostos reduzidos ou apoio ao embelezamento de espaços comerciais. Eles podem fornecer Iruka competitivo e benefícios financeiros.

: Algumas zonas têm disposições ou camadas especiais que podem se beneficiar de seus negócios, como incentivos para pequenas empresas, impostos reduzidos ou apoio ao embelezamento de espaços comerciais. Eles podem fornecer Iruka competitivo e benefícios financeiros. Envolva -se com os departamentos de planejamento : Se você não tiver certeza de zoneamento ou limitações em potencial, entre em contato com o departamento de planejamento local. Eles podem fornecer a clareza da Lei de Zoneamento, os possíveis processos de ressonância ou variações que podem ser aplicadas ao seu negócio.

: Se você não tiver certeza de zoneamento ou limitações em potencial, entre em contato com o departamento de planejamento local. Eles podem fornecer a clareza da Lei de Zoneamento, os possíveis processos de ressonância ou variações que podem ser aplicadas ao seu negócio. Prepare -se para ressonância ou requisitos de variância : Em alguns casos, o local ideal para a sua empresa pode não ser apropriado. Esteja preparado para pedir uma ressonação ou variante. Esse procedimento pode ser longo e pode exigir envolvimento da comunidade, para que os fatores em seu planejamento.

: Em alguns casos, o local ideal para a sua empresa pode não ser apropriado. Esteja preparado para pedir uma ressonação ou variante. Esse procedimento pode ser longo e pode exigir envolvimento da comunidade, para que os fatores em seu planejamento. Guia de referência rápida :: Verifique os ingressos de zoneamento no início do processo de seleção do local. Use ferramentas digitais para facilitar o acesso às informações de zoneamento. Entenda certa uso permitido dentro da zona desejada. Um plano para as necessidades atuais e crescimento futuro. Explore disposições especiais que podem ser úteis para o seu negócio. Envolva -se com os departamentos de planejamento local para liderança. Esteja preparado para se mover com os processos de ressonância ou variação, se necessário.

::

Ingressos de navegação de zoneamento podem inicialmente parecer ser proprietários assustadores de pequenas empresas. No entanto, com pesquisas e planejamento cuidadosos, esses mapas podem ser um recurso valioso na escolha do local perfeito para o seu negócio, fornecendo respeito aos regulamentos locais e planejando o sucesso a longo prazo.

Você precisa de uma licença de zoneamento em casa?

Os moradores que desejam começar um trabalho em casa devem verificar a cidade onde moram. O planejamento de um negócio doméstico de sucesso depende do tipo. As leis locais de zoneamento podem proibir coisas como reparar um carro de uma garagem em casa.

Se você planeja colocar um sinal de sua propriedade, precisará verificar os regulamentos locais. Certifique -se de verificar sua cidade. Alguns têm as regras para os padrões de proteção ambiental e entrega.

Você pode abrir um emprego na zona industrial?

Sim, você pode. No entanto, o zoneamento industrial é frequentemente usado para empresas incluídas em embalagens e produção. As áreas marcadas como zona industrial em qualquer cidade geralmente incluem armazéns e, às vezes, aeroportos. Para iniciantes, procure um mapa on -line de zoneamento.

Aqui estão cinco considerações para abrir a empresa na zona industrial:

Tipo de negócio : Verifique se o tipo de negócio está alinhado com as atividades principais permitidas nas zonas industriais, como produção, armazenamento ou instalação.

: Verifique se o tipo de negócio está alinhado com as atividades principais permitidas nas zonas industriais, como produção, armazenamento ou instalação. Preocupação ambiental : As zonas industriais podem ter regulamentações ou restrições relacionadas ao descarte de resíduos, emissões e poluentes. Certifique -se de que suas atividades de negócios sigam.

: As zonas industriais podem ter regulamentações ou restrições relacionadas ao descarte de resíduos, emissões e poluentes. Certifique -se de que suas atividades de negócios sigam. Acessibilidade : Considere a simplicidade do transporte para seus bens, proximidade com fornecedores e acessibilidade para todos os funcionários ou visitantes em potencial.

: Considere a simplicidade do transporte para seus bens, proximidade com fornecedores e acessibilidade para todos os funcionários ou visitantes em potencial. Ruído de ruído e trabalho : As zonas industriais podem ter regras mais suaves em relação a ruído e horário de trabalho, permitindo que as empresas controlem máquinas ou processos mais altos sem residências distintas nas proximidades.

: As zonas industriais podem ter regras mais suaves em relação a ruído e horário de trabalho, permitindo que as empresas controlem máquinas ou processos mais altos sem residências distintas nas proximidades. Regulamentos de segurança: Devido à natureza das atividades em zonas industriais, pode haver rigorosas regulamentos de segurança e saúde. Certifique -se de que sua empresa atenda a todos os padrões para evitar possíveis obrigações.

Como encontrar um mapa de zoneamento de acordo com o endereço?

Leve a Internet para a sua cidade e procure ferramentas interativas para explorar o zoneamento. Você poderá clicar na área de zoneamento a partir daí. Você pode encontrar um mapa local na plataforma do Google e mesmo se precisar obter uma tradução.

Pesquisa rápida trará links para Várias opções diferentes. Procure um mapa interativo que permita que você digite o endereço para começar a planejar. Aqui está um relacionamento com um Zoneamento nacional Atlas que pode ajudá -lo a definir o caminho certo. Você também pode precisar de algumas opções de tradução; portanto, considere usar o Google.

Como encontrar seus regulamentos locais de zoneamento?

A etapa inicial é encontrar sua propriedade nos mapas de zoneamento da cidade ou uma visita ao município local. É rápido localizar conexões com um mapa interativo no site da cidade.

Depois de encontrar a área de zoneamento, você pode clicar nas conexões que o direcionam para uma seção sub -falha específica. Se seus ativos não estiverem listados, pode ser necessário entrar em contato com o departamento de planejamento da cidade.

Leia mais:

O que é zoneamento?

Imagem: Envato Elements

Este artigo, “Qual é o mapa de zoneamento?” Publicado pela primeira vez em tendências para pequenas empresas

Fonte