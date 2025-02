Quando se trata de IA, a inovação não é suficiente

Ai a paisagem se desenvolve rapidamente, com Projeto American Stargate no valor de US $ 500 bilhões sinalizando investimentos em infraestrutura de massa enquanto Chinês Deep aparece como um concorrente terrível. Os modelos avançados de IA da Deepseek, que enfrentam habilidades ocidentais com custos mais baixos, causam preocupações significativas sobre ameaças em potencial de segurança cibernética, escavação de dados e coleta de níveis globais. Esse desenvolvimento enfatiza uma necessidade urgente de um regulamento e segurança de IA robustos nos EUA

À medida que a raça da IA ​​se intensifica, a lacuna entre o progresso tecnológico e a gerência se espalha. Agora, eles enfrentam o desafio crítico não apenas para acelerar suas oportunidades de IA por meio de projetos como Stargate, mas também para desenvolver estruturas regulatórias abrangentes para proteger os ativos digitais e o interesse pela segurança nacional. Com o potencial da Deepseek de superar o controle de exportação e conduzir operações cibernéticas sofisticadas, eles agora precisam agir rapidamente para garantir que sua IA inovações permaneça segura e competitiva nesse cenário tecnológico de mudança rápida.

Já vimos a primeira onda de perigo da IA. DeepFakes, Bot contas e manipulação algorítmica nas mídias sociais ajudaram a minar a coesão social, contribuindo para a criação de ecos políticos. Mas esses perigos são brincadeiras infantis em comparação com os riscos que aparecerão nos próximos cinco a dez anos.

Durante a pandemia, vimos uma velocidade incomparável que poderia desenvolver novas vacinas com a ajuda da IA. Como Mustafa Suleyman, fundador da DeepMind -Ai, agora é diretor executivo da Microsoft AI, afirmou, não passará muito antes de a IA pode projetar novas lições biológicas a uma velocidade igual. E esses recursos não se limitarão aos atores estatais. Como os drones modernos recentemente democratizaram o acesso às habilidades que antes eram a única província militar, qualquer indivíduo com conhecimento rudimentar de codificação será capaz de prender a IA do quarto em casa.

O fato de os senadores dos EUA terem sido defendidos publicamente Abaixando em sistemas de aeronaves não tripuladasApesar da falta de qualquer base legal para isso, é um sinal claro de uma falha sistêmica de controle. Esse fracasso é ainda mais preocupante do que os próprios drones. Quando a confiança na capacidade do governo de lidar com eventos inesperados, o resultado é medo, confusão e conspiração. Mas há muito pior se não encontrarmos novas maneiras de regular novas tecnologias. Se você acha que uma quebra de sistema em resposta a um drone que vê é preocupante, imagine como será as coisas quando a IA começar a causar problemas.

Sete anos, ajudando os departamentos de defesa e segurança nacional com inovação e transformação (organizacional e digital) moldaram meu pensamento sobre os riscos geopolíticos muito reais que trazem consigo a IA e a tecnologia digital. Mas esses perigos vêm não apenas fora do nosso país. A década passada registrou uma crescente tolerância entre muitos cidadãos americanos por causa da idéia de violência política, o fenômeno que foi jogado Especialmente alívio ao vivo No meio do tiroteio do diretor executivo United Healthcare Brian Thompson. Como a automação substitui um número crescente de empregos, é completamente possível que uma onda de desemprego em massa leve a agitação séria, multiplicando o risco de ser usado como arma para jogar fora na sociedade em geral.

Esses perigos estarão em breve à nossa porta. Mas ainda mais preocupantes são desconhecidos desconhecidos. A IA desenvolve velocidade de raios, e mesmo os responsáveis ​​por esse desenvolvimento não têm idéia de onde terminaremos. Nobel Laureate Geoffrey HintonO padrinho de So So chamado AI disse que há uma chance significativa de que a inteligência artificial apagar a humanidade dentro de apenas 30 anos. Outros sugerem que o horizonte do tempo é muito corda. Um fato simples de que há tanta incerteza sobre a direção da viagem, tudo deve se preocupar. Qualquer um que pelo menos não se preocupe simplesmente não se pensasse bastante com o perigo.

“A regulamentação regimentada deve ser baseada no risco”

Não podemos pagar o tratamento do regulamento da IA ​​da mesma maneira aleatória que foi aplicada à tecnologia dos drones. Precisamos de uma abordagem adaptável, de abordagem e orientação futura de uma regulamentação destinada a nos proteger do que pode parecer ao longo dos limites da inteligência da máquina.

Durante a recente entrevista com o senador Richard Blumenthal, falei sobre a questão de como podemos efetivamente regular a tecnologia que ainda não entendemos. Blumenthal é um co-autor do senador Josh Hawley da estrutura bipartidária para a American AI Act, também conhecida como Blumenthal-Hawley.

Blumenthal propõe uma abordagem relativamente leve, sugerindo que a maneira como o governo dos EUA regula a indústria farmacêutica pode servir como um modelo de nossa abordagem de IA. Essa abordagem, ele afirma, fornece licenciamento e supervisão estritos de tecnologias emergentes potencialmente perigosas, sem colocar limitações desnecessárias na capacidade das empresas americanas de permanecerem líderes mundiais em campo. “Não queremos sufocar a inovação”, diz Blumenthal. “Portanto, a regulamentação do regime deve ser baseada em risco. Se não representar um risco, não precisamos de um regulador”.

Essa abordagem oferece um ponto de partida valioso para discussão, mas acredito que precisamos seguir em frente. Embora o modelo farmacêutico possa ser suficiente para regular o desenvolvimento corporativo da IA, também precisamos de uma estrutura que limite os riscos que os indivíduos representam. A produção e distribuição de medicamentos requerem infraestrutura significativa, mas um código de computador é um animal completamente diferente que pode ser replicado e transferido infinitamente em qualquer lugar do planeta em uma fração de segundo. A possibilidade de criar e perder IA problemática na natureza é simplesmente muito maior que o caso com drogas novas e perigosas.

Dado o potencial da IA ​​para criar resultados no nível de extinção, não é muito longe -um pouco para dizer que os quadros regulatórios em torno de armas nucleares e energia nuclear são mais adequadas para essa tecnologia do que aquelas usadas na indústria farmacêutica.

O anúncio do projeto Stargate acrescenta uma urgência especial a esta discussão. Embora os investimentos em massa no setor privado na infraestrutura de IA sejam cruciais para manter a liderança tecnológica americana, também acelera uma fita do tempo para desenvolver quadros de controle abrangentes. Não podemos pagar nossas respostas regulatórias por trás dos anos atrás do desenvolvimento tecnológico, quando esses movimentos são medidos em centenas de bilhões de dólares.

No entanto, decidimos equilibrar os riscos e prêmios da pesquisa de IA, temos que agir em breve. Como vimos com visões não tripuladas que ocorreram antes do Natal, a falta de estrutura abrangente e coesa para o gerenciamento de novas tecnologias pode deixar as agências governamentais paralisadas. E com os riscos que assumem qualquer coisa e incluindo o inventário da humanidade, não podemos pagar esse tipo de inércia e confusão. Precisamos de uma estrutura regulatória abrangente que equilibre inovação com certeza, que também reconhece o potencial transformador da IA ​​e seu perigo existencial.

Isso significa:

Promovendo inovações responsáveis. Incentivar o desenvolvimento e organizar tecnologias de IA em setores críticos de maneira segura e ética.

Incentivar o desenvolvimento e organizar tecnologias de IA em setores críticos de maneira segura e ética. Estabelecendo regulamentos robustos. A confiança pública nos sistemas de IA requer estruturas regulatórias claras e executivas e sistemas de responsabilidade transparente.

A confiança pública nos sistemas de IA requer estruturas regulatórias claras e executivas e sistemas de responsabilidade transparente. Fortalecendo a segurança nacional. Os doadores da política devem usar a IA para modernizar as habilidades militares, organizando soluções de IA que prevêem, descobrem e suprimem ameaças cibernéticas, enquanto fornecem o uso ético de sistemas autônomos.

Os doadores da política devem usar a IA para modernizar as habilidades militares, organizando soluções de IA que prevêem, descobrem e suprimem ameaças cibernéticas, enquanto fornecem o uso ético de sistemas autônomos. Investindo em desenvolvimento trabalhista. Como nação, precisamos estabelecer programas de treinamento abrangentes que aumentem os trabalhadores para a indústria da AI-Pround, ao mesmo tempo, melhoria da educação STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) para a construção da profissão básica da IA ​​entre estudantes e profissionais .

Como nação, precisamos estabelecer programas de treinamento abrangentes que aumentem os trabalhadores para a indústria da AI-Pround, ao mesmo tempo, melhoria da educação STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) para a construção da profissão básica da IA ​​entre estudantes e profissionais . Liderando os padrões globais de IA. Os EUA devem fazer esforços para estabelecer as normas globais para usar a parceria de IA com aliados para definir padrões éticos e proteger a propriedade intelectual.

Os EUA devem fazer esforços para estabelecer as normas globais para usar a parceria de IA com aliados para definir padrões éticos e proteger a propriedade intelectual. Resolvendo problemas públicos. O fornecimento de confiança do público na IA requer aumento da transparência em relação às metas e aplicações da iniciativa de IA, ao mesmo tempo em que desenvolvendo estratégias para aliviar o deslocamento do trabalho e garantir benefícios econômicos justos.

O investimento de Stargatea é a promessa e o desafio do desenvolvimento da IA. Embora mostre o potencial da América para liderar a próxima revolução tecnológica, também enfatiza a necessidade urgente de estruturas regulatórias que podem harmonizar o ritmo e as proporções da inovação. Com o investimento desse tamanho de nosso cenário tecnológico, não podemos dar ao luxo de enganar errado. Podemos não ter uma segunda chance.

Fonte