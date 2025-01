Quanto dinheiro é os agentes imobiliários?

Os agentes imobiliários ganham de US $ 20.000 a mais de US $ 100.000 por ano.

Uma ampla gama ocorre devido à grande variedade de tipos de agentes imobiliários.

Há quem está apenas começando e trabalhando como um show paralelo. Existem melhores desempenhos que fazem todas as suas horas acordadas.

Qual é você? O potencial do agente imobiliário está aberto. Se você não se importa com longas horas – incluindo noites e fins de semana – e gosta de ajudar as pessoas, este é um ótimo campo para você.

Como a propriedade é paga?

Primeiro, várias definições -chave. O agente imobiliário pode atuar como comprador ou agente do vendedor.

O agente do comprador representa o comprador. O vendedor é vendedor. É possível que os agentes imobiliários possam lidar com as duas extremidades da transação, trazendo um comprador para a casa que o agente citou para o vendedor.

Os corretores de imóveis recebem sua receita por meio de comissões, geralmente divididas igualmente entre o comprador e o agente do vendedor. Nos casos em que a propriedade é menor, os agentes podem obter uma taxa fixa. Para aqueles que estão apenas começando sua carreira, é crucial entender que o marketing eficaz é crucial para obter sucesso a longo prazo. Mantenha -se atualizado com as mais recentes dicas de marketing imobiliário para manter sua vantagem competitiva.

Como funciona a Comissão Real Estate?

Os agentes imobiliários trabalham com os corretores. O corretor é uma empresa imobiliária.

Como a Comissão funciona? Uma taxa típica para a Comissão Real Estate pode ser de 6%, o que representa 6% do preço de venda. Divisão de 6% comissão para cada agente (vendedor e comprador).

Cada agente imobiliário não recebe 3%. Em vez disso, um agente individual geralmente compartilha uma taxa de 3% com um corretor. A fenda é geralmente 50-50.

Os agentes imobiliários podem cobrar taxas percentuais mais altas ou mais baixas, dependendo do que foi definido pelo intermediário imobiliário. Os agentes imobiliários geralmente são pagos pelo salário básico.

Como ganhar como agente imobiliário

A maioria dos imóveis gerencia a habitação. Alguns agentes são especializados na venda de ativos terrestres e comerciais.

A Real Estate Trust para a venda de vendas de terras e residenciais varia de 6 a 8 %. A Comissão de Vendas Comerciais pode ser maior.

O agente ganha uma comissão com cada transação imobiliária. Quanto você ganha depende da terra, propriedade comercial ou do preço de venda da casa.

Mais vendas levam a maiores ganhos. Esteja você trabalhando com uma corretora ou uma das muitas franquias imobiliárias, é crucial examinar cuidadosamente as estruturas de pagamento, pois elas podem variar significativamente de uma empresa para outra.

Aqui estão algumas maneiras de ganhar como agente imobiliário:

Uma lista de agentes ou corretores

Ele coopera com o vendedor para determinar o preço de venda da propriedade. Eles são responsáveis ​​por coletar as descrições e imagens necessárias para postar no site imobiliário. Além disso, a inclusão de agentes pode fornecer recomendações sobre melhorias que podem facilitar as vendas.

Depois de assinar a lista da lista, o agente publica a propriedade no site da agência imobiliária e do serviço de entrada múltipla.

Agente do cliente

Os agentes do comprador estão trabalhando com indivíduos que buscam imóveis, terra ou imóveis comerciais. Eles consideram cuidadosamente as preferências e requisitos do cliente. Depois disso, o agente procura encontrar um imóvel alinhado às necessidades do cliente. Além disso, a maioria dos agentes imobiliários associa clientes a empresas que fornecem as inspeções necessárias antes das vendas, incluindo estimativas e testes de pragas, radônio e mofo.

Responsabilidades -chave incluídas nas transações imobiliárias

Os agentes coordenam reuniões com vendedores, clientes e colegas. Eles gerenciam fatores diferentes, incluindo exposições programadas anteriormente, casas que exigem notificações de inquilinos e até condições climáticas.

A maioria dos agentes administra casas abertas. Muitos agentes imobiliários usam esses eventos de rede, permitindo que eles se conectem a um grupo maior de clientes em potencial.

Muitos agentes garantem que o comprador seja qualificado com antecedência. O comprador acessa o banco ou emprestando uma instituição, tolerando suas informações financeiras e determina quanto dinheiro pode ser emprestado.

Os agentes agendam visualizações. Muitas vezes, os shows ocorrem após o horário de trabalho e os fins de semana. Para trabalhar no campo, você precisa estar pronto para trabalhar por essas horas.

Cronograma representativo do comprador e coordenadas avaliações e inspeções.

Ambos os agentes recebem suas comissões de agentes imobiliários, monitorando as negociações. Eles geralmente trabalham com uma “lista de avanços”, cuidando dos itens necessários, como um por um como parte dos serviços prestados. A transação imobiliária média dura pelo menos um mês pelo menos.

Os contratos são criados e assinados. O imposto imobiliário deve ser calculado e calculado. Além disso, existem outros impostos, as taxas para o pedido e as taxas de direito a serem consideradas. O vendedor é responsável por pagar uma comissão. Tanto o vendedor quanto o comprador devem receber uma avaliação dos custos de fechamento antes da data de fechamento.

O agente do vendedor deve atualizar o status de imóveis em espera.

A grande maioria dos agentes de sucesso segue o mercado imobiliário flexível, prestando atenção às vendas e pesquisas do mercado.

Existem diferenças importantes entre agentes médios e agentes super bem -sucedidos. Como em outras profissões, uma pessoa que se concentra em redes e construção de um relacionamento comunitário ganhará mais dinheiro.

Quantas corretores de imóveis ganham todos os anos?

Depois de receber uma licença imobiliária, esses novos agentes no terreno costumam trabalhar para os corretores. Eles ganharão um salário básico mais comissão. Existem vários fatores – como uma quantidade salarial – mas quanto cada pessoa faz depende de quanto transações negociam. As estatísticas sobre o salário médio provêm da Associação Nacional de Intermediários Imobiliários.

Os artistas mais baixos podem ser aqueles que são a favor do setor imobiliário como uma maneira de gerar renda adicional. Eles podem ganhar cerca de US $ 20.000 por ano.

Muitos agentes imobiliários são de alto desempenho, ganhando US $ 100.000 ou mais anualmente.

O salário médio do agente imobiliário é de US $ 44.000.

Onde os corretores de imóveis ganham mais dinheiro?

De onde vem o maior ganho? Isso está intimamente ligado aos locais onde os preços médios das vendas das famílias são mais altos com base nas estatísticas do trabalho.

Aqui estão 5 estados líderes:

Nova York 103.907

Colorado 103.371

Dakota do Sul $ 101.124

Virgínia ocidental $ 101.068

Washington 100.507 USD

Figura: Depositphotos

Este artigo, “Quanto dinheiro é ganho por agentes imobiliários?” Publicado pela primeira vez em tendências para pequenas empresas

Fonte