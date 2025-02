Que seguro você precisa escolher? O guia rápido para a capa que você precisa

Como objeto para uma conversa maravilhosa, o seguro pessoal é classificado em algum lugar entre a remoção do pólipo e a substituição do empréstimo. O que significa que a maioria de nós não sabe o que não sabemos.

Ninguém gosta de acompanhar o que pode dar errado no futuro – o que faz parte da razão pela qual todos costumamos olhar para especialistas para seguro Um nível saudável de ceticismo. Mas proteger a si mesmo e seu dinheiro do inesperado deve fazer parte de sua casa financeira. Caso contrário, um evento ruim poderia apagar todo o seu trabalho duro.

Para entender o que você precisa de seguro, comece com as seguintes regras básicas do setor de seguros.

Benefício social e lucro privado

E O objetivo do seguro é compartilhar o risco entre o grande pool de pessoas. Se todos pagarem uma pequena quantia – conhecida como prêmio – uma companhia de seguros, a seguradora assume o risco de qualquer pessoa que sofra uma grande perda. Naquele momento, a companhia de seguros será paga para que o indivíduo esteja completo após a perda.

Mas as companhias de seguros não estão lá como benefícios sociais. Essas empresas operam para obter lucros. Isso significa que as seguradoras fazem seu trabalho para entender que tipo de tipo de perda provavelmente acontecerá. E se é mais provável que algo aconteça, a companhia de seguros cobrará por prêmios maiores por isso.

Por esse motivo, o seguro de vida por um custo de 20 anos não fumado de um ninharia é comparado à parte gigante da mudança nos mesmos custos de seguro para o pacote de 58 anos durante o dia com diabetes. É possível que o jovem adulto possa morrer em um acidente que coleta um selo, e talvez um fumante possa viver até 109, mas as chances de haver 20 décadas de vida, e o homem de 58 anos não o faz.

Como é mais provável que a companhia de seguros tenha que pagar uma prateleira relativamente de vocabulário, os prêmios por essa prateleira são maiores. É assim que a companhia de seguros protege seu lucro, enquanto ainda oferece taxas de pagamento.

Mo ‘dinheiro, mo’ provavelmente

Compreender os prováveis ​​resultados do setor de seguros pode ajudar os consumidores a determinar quais precisam de prateleiras. Em particular, se o polis pessoal do seguro for caro, geralmente significa que a seguradora acha que ele provavelmente terá que fazer um pagamento – e isso pode indicar que você pode precisar dessa cobertura.

Isso, é claro, não é uma correlação um -o -ne. Só porque a política é cara não significa que você precisa. E alguns tipos de seguro –Seguro de roubo de identidade e Seguro de locatáriosPor exemplo, eles são os mais úteis e geralmente baratos.

Mas entender por que as seguradoras cobram preços altos de prêmios podem ajudar os consumidores a entender que tipo de políticas de que precisam. Os tipos de seguro mais caros incluem o seguinte.

Inabilidade

Esse tipo de seguro pessoal ajuda a pagar por uma parte do seu salário até que você não possa voltar ao trabalho, o que pode ajudá -lo a ser financeiramente estável. Embora você possa ter adivinhado que é improvável que você sofra deficiência, pois a coisa mais difícil que você faz é votar nos relatórios do TPS sobre o Sr. Lumberga, lembre -se disso 1 de cada 4 As crianças atuais de 20 anos ficarão incapacitadas antes de atingirem a idade de aposentadoria. Por esse motivo, é caro comprar seguro de invalidez – mas também por que é importante.

Seguro automóvel

Os acidentes de carro são a principal causa de morte nos Estados Unidos, com o número total em torno 120 pessoas mortas diariamente em acidentes de carro. Sair ao volante é a atividade mais arriscada com a qual a maioria dos americanos está lidando diariamente, o que significa que o seguro que o protege desse risco também é caro. (A boa notícia é que você pode reduzir o risco e os custos do seguro de automóvel dirigindo como um pai: mãos aos 10 e 2 anos, frear suavemente, verifique os espelhos e assuma que todos no caminho estão tentando matá -lo.)

Seguro de vida

Embora você não perceba se você morrer sem seguro de vida, qualquer viciado que confie na sua receita lutará se você for. E essa probabilidade é 100%, porque nenhum de nós sai dessa coisa. O seguro de vida é o mais barato para indivíduos jovens e saudáveis ​​- com menos probabilidade de precisar ou comprá -lo – e os aumentos de preços com idade e problemas de saúde.

Seguro de proprietários de imóveis

Esse Tipo de seguro Não apenas abrange os danos à sua casa e posse devido a um desastre coberto, mas também a responsabilidade por lesões ou danos da propriedade que o visitante da sua casa experimentou. (Por causa disso Donos de cãesMesmo exceto uma tendência crescente Para atrair políticas de saúde para nossos amigos peludos, eles podem pagar um prêmio mais alto do que os proprietários de proprietários sem lar, e certas raças de cães nem sequer são cobertas-porque mordem um estranho.) E embora o seguro dos proprietários cubra os danos, causados ​​pelos danos causados, os desastres não são cobertos por todos os tipos de perigo. Em particular, as inundações são um perigo comum que não é coberto.

Seguro contra inundações

Quase as seguradoras não incluem danos causados ​​por inundações a proprietários de casas ou apólices de seguro de locatários. Em vez disso, pode precisar comprar política através Programa Nacional de Seguro de Inundaçõesque é uma parceria entre o governo federal, as companhias de seguros e as comunidades locais para fornecer proteção favorável a inundações. Isso ocorre porque as inundações provavelmente acontecerão em tantas áreas que o governo federal teve que ajudar Subsidiar os custos seguro contra inundações.

Embora esses não sejam os únicos perigos dos quais você deve se proteger, são aqueles para os quais o setor de seguros (e suas estatísticas do Exército) se consideram mais provável de aparecer. Isso significa que é uma boa idéia começar com os tipos de perdas que provavelmente enfrentarão.

Proteja seu dinheiro

Além de analisar o que os perigos são mais prováveis, também é útil pensar em quais objetos de valor seriam os mais difíceis de substituir. Para a maioria das pessoas, esses objetos de valor são as mesmas categorias que os tipos de seguros mais caros: seu potencial de ganhos, sua vida e sua casa representam sua propriedade mais respeitada.

Mas é importante fornecer qualquer propriedade que você tenha financeiramente devastador a perder. Por exemplo, cantores de ópera são conhecidos Prenda suas vozesPorque não consigo ganhar a vida se não puder cantar. Mais frequentemente, os proprietários de pequenas empresas e freelancers costumam comprar seguro de responsabilidade profissional, também conhecido como Erros e seguro ausenteproteger contra ações judiciais.

O pensamento do seguro como proteção financeira pode ajudá -lo a determinar quais tipos de seguro pessoal você mais precisa.

Não tenha medo do Reap (ou representante de seguro)

Há uma razão pela qual ninguém chama Ned Ryerson para o jantar: Fale sobre os tipos de quedas e bainhas que os profissionais de seguros sabem significativamente é a principal chatice.

Mas o seguro pessoal é uma parte importante de um orçamento saudável. Você precisa de seguro para protegê -lo do risco de devastadora perda financeira, o que torna a expansão do risco entre grupos individuais e solicita à companhia de seguros que assuma o risco financeiro.

Compreender como as seguradoras do preço de sua prateleira podem ajudá -lo a entender quais tipos de seguro pessoal são mais importantes, pois o setor cobra prêmios mais altos para proteger contra as perdas mais prováveis. Como resultado, seguro de invalidez, seguro de automóvel, seguro de vida, seguro residencial e seguro contra inundações são um dos tipos mais caros de prateleiras disponíveis. As seguradoras sabem que essas regras provavelmente precisam fazer pagamentos; portanto, os preços dos prêmios de acordo com isso.

Os consumidores também podem entender a cobertura certa pensando sobre quais ativos seriam financeiramente devastadores a perder. Para a maioria das pessoas, isso inclui o potencial de renda, vida e lar, mas, dependendo de suas circunstâncias, você pode querer proteger outras propriedades importantes às quais confia ou não pode substituí -las.

Fonte