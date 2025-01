Quem é Chris Rocheleau? Os deveres do administrador de Trump serão feitos por um acidente de avião mortal depois

Quem é Chris Rocheleau? Os deveres do administrador de Trump serão feitos...

Na quinta -feira, o presidente Donald Trump anunciou que nomeou Chris Rocheleau, ex -funcionários da alta aeronave, como Chefe da Força Aérea de Administração Federal (FAA).

Rocheleau vai lidar com Responder a uma colisão mortal American Airlines Avan com helicóptero militar Black Hawk, que enviou os dois ao rio Potomac na noite de quarta -feira. Ele servirá nesta posição até que o Senado seja confirmado pelo candidato do presidente Trump.

Michael Whitaker, o mais recente administrador da FAA -E, resignado 20 de janeiro, enquanto o presidente Trump assumiu o cargo, após críticas públicas de Elon MuskO consultor próximo de Trump, que chamou Whitaker sim “para renunciar. “

Rocheleau tem mais de duas décadas de experiência em trabalhar para a FAA, Múltiplas funçõesincluindo um co -trabalhador de um administrador de segurança aérea; chefe do pessoal; Administrador Assistente de Política, Assuntos Internacionais e Meio Ambiente; Diretor Executivo de Assuntos Internacionais; e diretor do escritório de emergência e investigação. Ele foi recentemente o CEO da Associação Nacional de Empresas Aérea de Negócios (NBAA).

“Chris é um líder destacado que será bom para a FAA, bom para a aviação e bom para o país, especialmente neste momento desafiador”, disse o presidente da NBAA, CEO da Ed Bole declaração. “Ele mostrou excelência em todos os níveis no governo, da indústria militar e das companhias aéreas”.

O anúncio ocorre após a aeronave regional das companhias aéreas com 67 pessoas a bordo Sudar Com o helicóptero militar Black Hawk, que usava três soldados perto de Washington, o Aeroporto Nacional de Reagan da DC. As autoridades disseram que não esperavam sobreviventes.

O voo da American Airlines incluiu várias figuras deslizantes, incluindo os campeões mundiais de 1994Evgenia Shishkova e eu Vadim Naumov.

Na quinta -feira, o presidente culpou falsamente um “Diversidade empurra” para a FAA Para uma colisão em Mira, mesmo Os democratas culpando por suas políticas. Tennessee Garvey, piloto e presidente da Organização de Especialistas Aéreos Negros, disse contra o comentário sobre o presidente Trump.

O acidente de aeronave está atualmente no hangar 7 no aeroporto de Reagan. O relatório preliminar sobre a investigação deve ser publicado em um mês.

