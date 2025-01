Quer ser um influenciador em tempo integral? Considere trabalhar como freelancer

Mais pessoas do que nunca querem se tornar influenciadores das redes sociais, dada a proliferação do YouTube como fonte de entretenimento e a popularidade do Instagram e do TikTok. Cerca de 57% da Geração Z aspiram ser influenciadores, de acordo com um pesquisa de 2023 de 1.000 entrevistados americanos. Isso faz sentido depois de ver os influenciadores ganharem grandes pagamentos e, ao mesmo tempo, terem mais liberdade e flexibilidade para trabalhar em seus próprios termos.

Existem muitos aspectos glamorosos em se tornar um influenciador, mas ser capaz de ganhar um salário em tempo integral é um desafio. É muito trabalho duro, requer um pouco de sorte e o campo se tornou competitivo. E é por isso que alguns especialistas sugerem que os aspirantes a criadores de conteúdo considerem o freelancer.

O que os influenciadores realmente ganham

Apenas 4% da previsão 50 milhões criadores globais ganham mais de US$ 100 mil por ano, de acordo com Pesquisa da Goldman Sachs. E 48% dos criadores ganharam US$ 15.000 ou menos em 2023. relatórios O Wall Street Journalem parte devido à redução dos pagamentos dos programas para criadores de conteúdo pelas redes sociais e outros incentivos usados ​​para encorajar a publicação.

Devido à saturação dos criadores, as marcas têm mais parceiros criadores para escolher, o que às vezes as leva a serem mais seletivas sobre com quem trabalham e a pagar menos por esse trabalho.

E investir tempo e recursos apenas nessas redes sociais é um retorno imprevisível, dadas as mudanças no X (antigo Twitter) a partir de 2023, bem como o futuro incerto do TikTok nos EUA

“Trabalhar em tempo integral como criador pode ser desafiador, especialmente quando você depende de acordos de marca, que podem ser inconsistentes e mutáveis”, diz ele. Lindsey Gambleconsultor, conselheiro e palestrante sobre economia criativa e marketing de influenciadores.

Diversificando sua renda

Apesar dessas desvantagens, você não precisa desistir de suas aspirações de se tornar um criador ou influenciador. Mas para a maioria das pessoas, esse não é o foco realista em tempo integral ou a entrega no dia de pagamento que você pode estar pensando. Em vez disso, mais profissionais terão sucesso sendo freelancers completos e tendo a criação de conteúdo de mídia social como uma de suas áreas de foco. Dessa forma, você não negligencia seus interesses de ser influente, mas também de proteger sua renda.

Freelancing pode fornecer acesso a uma gama mais ampla de projetos, diversificando sua renda e proporcionando melhor estabilidade a longo prazo. Como freelancer, você tem a capacidade de oferecer uma combinação de serviços e produtos para empresas e indivíduos com base em seu conhecimento e experiência.

“Diversificar os tipos de empregos e clientes é fundamental para os trabalhadores mais jovens durante esta era de empregos e interrupções impulsionados pela IA”, afirma Sophie Wade, consultora de inovação da força de trabalho, treinadora e líder Transformando negócios podcast. Depender apenas da renda de influenciadores/criadores não é sensato, em vez de desenvolver habilidades transferíveis, diversificar clientes e projetos e construir um pipeline de experiência e conhecimento para se preparar, independentemente de como os mercados evoluem.”

Freelancing assume várias formas, como oferta de consultoria, coaching, serviços criativos, marketing, suporte técnico, treinamento profissional, gerenciamento de projetos, palestras e outros serviços. Por exemplo, um web designer pode oferecer parceria com uma marca de mídia social como criador de conteúdo, vender cursos para outros designers e fornecer serviços de reformulação de sites para empresas. Dessa forma, à medida que qualquer aspecto do seu negócio diminui e diminui devido à estação, às condições econômicas ou a qualquer outro motivo, você tem várias fontes de renda às quais recorrer.

Além disso, o freelancer permite diversificar sua presença fora do cenário altamente competitivo da mídia social, ajudando você a competir por trabalho em mercados públicos e privados, plataformas online, eventos do setor e comunidades profissionais.

Encontrando realização criativa

Diversificar sua oferta permite variar sua carga de trabalho diária, para que você não repita as mesmas tarefas indefinidamente.

“Às vezes fico entediado ou exausto criativamente trabalhando no mesmo tipo de projeto, então alternar entre freelancer e criador me permitiu ser criativamente livre e trabalhar com uma variedade de marcas”, diz ele. Jayde Powellestrategista social freelancer e criador de conteúdo. “Fazer as duas coisas realmente parece yin e yang – diferentes, mas equilibrados – o que me permitiu estabelecer meu caminho como empreendedor criador.”

E os benefícios da diversificação funcionam de forma generalizada, quer você obtenha estabilidade e renda ocasionais como criador de conteúdo, palestrante, consultor ou em alguma outra função.

“Se (o ano passado) me ensinou alguma coisa, é que ter duas fontes de renda não é benéfico apenas para minha carteira, mas também para minha saúde mental”, acrescenta Powell. “Assim como acontece com o freelancer, às vezes podem passar meses sem iniciar nenhum projeto. Muitas vezes me encontrei em uma situação em que as agências com as quais conversei sabiam que precisavam de um estrategista social freelancer, mas simplesmente não estavam prontas para contratar um. Trabalhar como criador e influenciador me salvou. Meus ganhos com parcerias com marcas muitas vezes ajudaram a complementar minha renda como freelancer, o que aliviou qualquer estresse financeiro potencial que eu pudesse ter tido.”

Tenha em mente que existem algumas barreiras para entrar como freelancer, maiores do que postar nas redes sociais, pois você precisa ganhar experiência profissional, desenvolver habilidades exigidas e atrair clientes.

“O Freelancer é menos familiar para a Geração Z, que possui redes profissionais e conjuntos de habilidades subdesenvolvidos, e leva tempo para aumentar uma base de clientes”, diz o podcaster Wade.

Na maioria dos cenários, o freelancer exigirá que você trabalhe em tempo integral para uma empresa por pelo menos alguns anos para ganhar experiência prática, fazer contatos profissionais e adquirir todas as credenciais necessárias. Dessa forma, você está qualificado para prestar serviços de alta qualidade, potenciais clientes podem confiar em suas ofertas e essa experiência pode servir como ponto de partida para aumentar sua base de clientes.

Ser um criador de conteúdo é uma vantagem aqui porque você pode gerar uma exposição valiosa para seus outros tipos de trabalhos freelance.

Encontrando o equilíbrio certo

“Para freelancers, a criação de conteúdo é fundamental hoje; ajuda você a chegar a clientes em potencial, mostra sua experiência e dá a eles uma ideia de como é trabalhar com você”, acrescenta o consultor Gamble. “Como alguém que saiu do horário das 9h às 17h há seis meses, descobri que a combinação de criador e freelancer funciona muito bem. Ambos os lados se complementam, ajudando você a garantir orçamentos maiores e a se tornar mais integrante das empresas com as quais trabalha”, afirma.

É aqui que freelancer e influência andam de mãos dadas. Você não apenas é flexível no suporte que pode fornecer aos clientes, mas também está se dando oportunidades de ser financeiramente estável, desfrutar de variedade em seu trabalho diário e continuar a desenvolver suas habilidades no processo.

“Acho que cada vez mais pessoas estão respondendo a perguntas do tipo ‘e’ que são colocadas como ‘ou’”, diz ele Ziad Ahmedespecialista em Geração Z e chefe de Próxima Geração da United Talent Agency. “Vimos criadores evoluirem para atores e empreendedores, baristas se transformarem em sensações da internet, freelancers tirarem licenças anuais para se tornarem blogueiros de viagens e as linhas entre criadores, criativos e colegas se confundirem”.

Não faltam oportunidades para explorar e vantagens para aproveitar como criador de conteúdo, mas é um caminho competitivo e imprevisível que muitos terão dificuldade em transformar em um emprego de tempo integral. Uma abordagem mais realista é diversificar como freelancer e fazer da criação de mídias sociais uma das muitas habilidades que você oferece.

