Re -postando este raro mágico arquitetônico prova idéias fantásticas que têm poder

A categoria de idéias de design ilimitado e fantástico conhecido como “Arquitetura de Paper” pode não ter melhores modelos do que um grupo radical de arquitetura britânica Archigram.

Fundado no início dos anos 1960, seus conceitos arquitetônicos experimentais que prevê cidades temporárias para estruturas infláveis Eles nunca foram construídos – mas ainda se tornaram um cânone arquitetônico moderno.

O arquigrama publicou inicialmente suas idéias de iconoclasta na forma de uma auto -decepção, a revista de mesmo nome, lançada em 10 edições entre 1961 e 1974. Hoje em dia, as revistas raramente são vistas. Existem apenas alguns conjuntos completos nas bibliotecas. Isso é até agora.

(Foto: DAP/designers de bondade e livros)

Pela primeira vez desde que foram publicados originalmente, toda a série de Archigram Magazine foi publicada em 10 edições em uma reprodução em uma caixa mais próxima da forma física única do original. Esta edição autorizada é revivida em US $ 75.000 Campanha do Kickstarter do editor Flice para cima e Designers e livros. O conjunto de caixas começará em US $ 114 durante a primeira semana da campanha, que durará até 18 de março.

(Foto: DAP/designers de bondade e livros)

“Muitas pessoas sabem quem é o arquigrama, mas muito, muito poucas pessoas realmente olharam para isso”, diz Thomas Evans, diretor editorial dop -a “10 ou quatro pode aparecer online e venderá a tendência por pelo menos US $ 400 ou algo assim.

Os arquitetos favoritos de seus arquitetos favoritos

(Imagem: DAP/designers de bondade e livros)

Provavelmente muito à frente de seu tempo, Archigram explorou os conceitos arquiteturalmente vizinhos em sua revista, incluindo montagem, queda ecológica, escassez de recursos, pesquisa do universo e urbanismo eficiente. A arquitetura foi vista como uma ferramenta para satisfazer as necessidades variáveis ​​da sociedade e reconheceu a promessa e o perigo do technoputurismo. O arquigrama influenciou gerações de arquitetos, de estudantes a alguns dos maiores nomes do campo, como Renzo Piano, Richard Rogers e Bjarke Ingels.

(Foto: DAP/designers de bondade e livros)

Visuais de Kavalcada

Criada em colaboração com os membros do Archigram, o projeto Reishue Magazine criará novas cópias de revistas originais e muito não convencionais enquanto eles apareciam pela primeira vez. Ao contrário de uma revista de fronteira típica, as publicações da Archigram são apresentadas com design projetado com alegações centrais, bolsos, pôsteres, elementos de corte e salto. As perguntas são impressas em 12 suprimentos diferentes de papel e na cor do arco -íris, às vezes diferentes de uma página para a outra. Uma pergunta até incluiu um resistor de filmes de carbono usado nos círculos eletrônicos.

As revistas eram conceituais, histórica e materialmente excepcional, segundo Evans. “Essas três coisas geralmente não se reúnem”, diz ele.

As edições da revista foram visuais de Cavalcada, com tons de arte pop, quadrinhos, pinturas de ficção científica, colagem, design de palco e psicodelia de contraculturas no final dos anos 60. Produzidos em vários formatos não convencionais, as revistas às vezes se assemelhavam a panfletos, mas em outros momentos eram assuntos quase artísticos.

(Foto: DAP/designers de bondade e livros)

Um exemplo isolado é a 4ª edição do Archigrama 4, que contém linhas de corte e instruções de dobra para transformar papel reto em paisagens de construção 3D. “Sou muito alfabetizado com publicações complexas e aventureiras, você sabe, alguns terrenos nas artes e poesia e na história de Avant -garde”, diz Evans. “Eu realmente não consigo pensar em uma publicação em nenhum desses campos que são tão materialmente selvagens e complexos como isso, ou como um gênio”.

(Foto: DAP/designers de bondade e livros)

Um efâmer não convencional, uma posição sobrenatural

A fim de recriar essas questões em sua forma original, Evans cooperou intimamente com o Archigram Dennis Crompton, que examinou os elementos originais das publicações e aconselhou a melhor forma de produzir alguns dos elementos mais não convencionais da revista.

Crompton, que morreu Em janeiro, aos 89 anos, ele também foi crucial no design de um leitor que segue a publicação da revista Archigram. O guia inclui ensaios novos e de arquivo e honra de arquitetos e críticos como Norman Foster, então Ando, ​​Moshe Safdie, Reyner Banham e Kenneth Frampton.

(Imagem: DAP/designers de bondade e livros)

A reedição do quadro também inclui o primeiro índice que abrange todas as 10 edições da revista. Acabou sendo uma das partes difíceis do post já difícil. “Não sei quantos problemas originais você poderia encontrar, mas em uma página específica do arquigamorado da revista”, diz Evans. “Era como uma indexação de um manuscrito medieval, cruzando esse tipo de seis pontos e procurando a menção de Buckminster Fuller e Pink Floyd ou qualquer outra coisa”.

Evans diz que espera que a campanha do projeto do Kickstarter atinja seu objetivo de US $ 75.000 e que resulta em milhares de conjuntos para caixas que terminam nas mãos de arquitetos, bibliotecários e estudantes. “Existe uma verdadeira atração intergeracional por isso”, diz ele.

Será uma oportunidade para as pessoas explorarem completamente o trabalho influente dos arquigramas, como pretendido originalmente. “Na minha opinião”, diz Evans, “o núcleo de seu legado está na verdade na própria revista”.

Fonte