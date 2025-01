Reid Hoffman diz que a IA pode lhe dar superpotências

Reid Hoffman retorna Resposta rápida Para explorar a paisagem de IA de hoje, e o futuro prometeu o conceito que chama “superogênico. “Hoffman compartilha sua visão do que o dia de trabalho que foi dirigido pela IA procurará em breve, de que devemos abordar os maiores medos da sociedade em tecnologia e muito mais. Ao entrarmos em uma nova era aterrorizante – política, social, social, e TECNOLOGIA – Hoffman convida os ouvintes a escolher a curiosidade por medo.

Esta é uma transcrição de entrevista reduzida de Resposta rápida

Então hoje você tem um novo livro chamado Superogênico com o co -autor Greg Beato. Alguns chamaram o livro de uma aceitação surpreendentemente positiva da IA ​​e da humanidade. Eu acho que a surpresa é menos que você está otimista do que no tópico, que atualmente há muito ceticismo sobre o futuro da IA ​​e da humanidade.

Você pode começar definindo a palavra primeiro agênciaE então superogênico Ela está fora disso?

Então agência é nossa capacidade de nos expressar no mundo, tomamos decisões, configuramos nosso ambiente, para dizer: “Isso é … o que eu quero que aconteça, no meu ambiente ao meu redor”. Todos temos alguma agência e nos esforçamos para isso como parte do que fazemos.

AI, como outros tipos de propósitos gerais que chegaram até nós, nos dá superpotências. O SuperMovi é como um carro que oferece uma superpotência para a mobilidade, o telefone oferece superpotências para conectar e informações. A IA oferece superpotências para todo o mundo da informação, navegação, decisão, etc.

E o que é a superagência, não é apenas quando você, como indivíduo, obtém uma superpotência, mas quando você e muitas pessoas ao seu redor, quando milhões de pessoas em toda a sociedade também obtêm essa superpotência. Como o carro não apenas transforma sua mobilidade, sua capacidade de ir a algum lugar, quando a mobilidade de outras pessoas é igualmente transformada, pois um médico pode chegar a uma chamada em casa, um amigo pode visitar. Portanto, a sociedade que você experimenta com esse tipo de superpowder é quando muitos obtêm as mesmas superpotências, e todos nos beneficiamos de nossos e dos outros.

Quero dizer, os medos em torno da IA, suponho, são que a IA limitará o controle humano no final. E quando você está falando sobre super -missas, de alguma forma define o contrário, que teremos mais controle.

Bem, na verdade é diferente, mas mais de algumas maneiras importantes. Essas transformações tecnológicas da agência nunca são apenas aditivas. Eles são principalmente aditivos. Como se o carro fosse amplamente adicionado. Mas é claro que, se sua agência era anteriormente que você era motorista de cavalos, essa agência muda.

Como quando você tem um telefone, pode entrar em contato com outras pessoas, mas outras pessoas podem entrar em contato com você. Então, você está disponível. Tipo de transformação da agência nesses casos. Você já pode ver se começar a brincar com esses agentes. Agora você pode fazer coisas e alcançar coisas que não conseguiu alcançar antes, que desbloqueia sua capacidade de aprender as coisas, sua capacidade de comunicar as coisas, sua capacidade de fazer as coisas mais rápidas e interessantes.

Isso é parte da razão pela qual é realmente importante que tocemos com essas tecnologias. Nós lidamos com eles. Fazemos coisas sérias com eles. Fazemos o que eu chamo de “implementação iterativa”, que é o que é tão importante para nós, que lidamos com esse caminho que vai para a SuperaGence.

Você está pregando sobre o potencial da IA ​​há algum tempo. Você escreveu um livro com Chatgpt para mostrar o potencial. Você fez gêmeos digitais para tentar desmistificá -lo.

Nem todo mundo está convencido. O que você sente que precisa lutar contra a maioria em conexão com as pessoas e o que o levou a fazer um livro agora como uma maneira de tentar fazer essa mudança?

Minha maior esperança e persuasão é que as pessoas que têm medo ou céticas possam começar a adicionar um pouco de curiosidade e de alguma forma dizendo: “Ei, olha, eu deveria tentar brincar com isso”.

Parte do que é uma superaguência é dizer, veja, não importa para si mesmo, mas outras pessoas serão expostas a ela, o que será bom para a sua vida. Por exemplo, se você pensar no fato de ter um smartphone, tenho um assistente médico que é igualmente bom ou melhor que um médico comum.

Você prefere que o radiologista leia sua digitalização X -Ray ou prefira ter um radiologista com IA?

E a resposta é com a IA todos os dias da semana, oito dias por semana, porque então me dá um resultado de saúde muito melhor.

Então, isso não somos apenas eu e minha superpotência, mas também outras pessoas que adquirem superpotências.

Mesmo se eu não fizer da maneira que você mais quer isso, ainda terei algumas das vantagens disso. Isso fará parte de mudanças culturais.

Finalmente, à medida que as pessoas adotam e adaptam seu estilo de vida a essas novas tecnologias, porque começam a ver: “Oh, de fato, de fato, isso é uma coisa nova e muito boa”. Ao contrário de quando os carros foram introduzidos pela primeira vez, eles se consideravam tão perigosos que precisavam ter uma pessoa andando na frente deles, acenando para a bandeira laranja.

Agora nos livramos dessa regulamentação muito rapidamente. E é como, tudo bem, bem, eles são perigosos, mas podemos conter e moldar o perigo de uma maneira pequena em relação a esse enorme benefício de super -superrogênio e mobilidade?

Ai parece agir por conta própria o que assusta mais as pessoas. Mas eu pensei que a probabilidade de estar perdida para trabalhar sozinha em algum momento, mas é mais provável que agora eu perca meu emprego para alguém que usa a IA melhor do que eu, certo? Embora, se eu perder o emprego, pode não ser tão importante em qualquer caso, o que eu perco por isso.

Parte das coisas que gosto de pensar na tecnologia é sempre que você acha que há um problema, incluindo um problema criado pela tecnologia, pense, pense A tecnologia pode ser uma solução? Então, sim, acho que muitos empregos começarão a exigir o uso de agentes de IA e IA como parte de um profissional. É um pouco como você disse: “Ei, sou profissional hoje e não uso meu computador” ou “Não uso um smartphone”. É como, não, não é muito bom.

Portanto, existem requisitos tecnológicos, que aumentam com novos conjuntos de ferramentas de trabalho, e a IA será definitivamente uma delas. Dito isto, parte da solução, você diz: “Oh, Deus, eu ficarei sem trabalho?” Bem, de fato. . . Isso retorna ao livro para tecnólogos e pensando na agência humana: como ajudamos as pessoas a ter sua agência a aprender novas habilidades e dizer: “Ei, sim, meu trabalho assumirá um homem usando a IA”.

Então, que tal esse ser humano? Ou, ok, então esse concreto não funciona, mas como a IA pode me ajudar a encontrar um emprego diferente? De muitas maneiras, acho que naturalmente chegaremos lá, mas acho que você sabe, apenas porque chegaremos naturalmente, isso não significa que não podemos ser melhores lá por ser intencional no design.

Essa é uma das razões pelas quais me identifico como um cedro no livro ao lado de Zuji, porque não acho que tudo seja ótimo com a tecnologia.

Acho que temos que gerenciá -lo deliberadamente, porque quando os seres humanos se deparam com novas tecnologias gerais de propósito já na impressão da impressão, todos outros, estragamos as maneiras diferentes. Tratamos mal a transição de novas tecnologias. E parte da razão pela qual faço este livro, esta subconjunto, essas coisas, é tentar dizer: “Vamos fazer essa transição muito melhor”. Isso não significa que não teremos sofrimento na transição.

Mas se você aceitar com uma agência, podemos fazê -lo menos doloroso e ter mais opções. Entramos na revolução industrial cognitiva, e tudo o que você precisa fazer é analisar qualquer livro simples sobre a revolução industrial para reconhecer que as transições podem ser dolorosas.

Vamos fazer isso melhor.

