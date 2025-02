Relatório: Os trabalhadores ainda não acreditam que as empresas sejam dedicadas ao pagamento de capital

Nos últimos anos, a transparência salarial se tornou cada vez mais frequente, porque muitos países adotaram legislação que ajudam os trabalhadores com vários dados à medida que entram em negociações salariais. Em 14 países e muitos sites múltiplos, os empregadores agora são necessários ou fornecendo salários explícitos em cargos de emprego ou para compartilhar essas informações durante o procedimento de emprego. Isso significa que alguns dos maiores empregadores do país devem agora descobrir informações sobre taxas em países como Califórnia e Nova York.

Mas de acordo com um Um novo relatório Da plataforma de compensação da BEQA, apesar de todo esse progresso, muitos trabalhadores ainda sentem que uma transparência salarial não está na ponta dos dedos e têm uma pequena visão de como sua taxa é determinada. Das quase 2.000 pessoas pesquisadas que incluíam trabalhadores e EUA -UIU UK, apenas 38% disseram ter entendido que sua taxa era calculada. Mais da metade dos entrevistados também disse que acreditam que seus exames eram subjetivos, o que, por sua vez, poderia afetar sua compensação.

Quando se trata de pagamento de capital e transparência, muitos trabalhadores disseram que seus empregadores não relataram adequadamente as informações sobre desigualdades salariais: quase 60% dos funcionários dos EUA disseram que sua empresa não revelou informações sobre os defeitos dos salários baseados em gênero. Mais da metade dos trabalhadores também acreditava que seu empregador não tomou medidas significativas para resolver os vazios de pagamento.

A inflação também é a principal preocupação: apenas 40% dos entrevistados nos EUA disseram que seus salários foram adaptados de acordo com a inflação de 2024. A estagnação do salário também foi frustração para todos os entrevistados: quase metade deles disse que seu salário não aumentou no ano passado e a citou como uma grande preocupação, com a falta de transparência dos salários.

As descobertas da capital salarial também enfatizam quanto progresso de parada foi na luta contra a diferença de gênero. Embora as leis de transparência salarial tenham se destinado a mitigar os vazios com base em raça e gênero, os dados indicaram que havia um movimento limitado no escopo mais amplo: de fato, os salários de gênero realmente aumentaram em 2023 aos 20 mulheres que ganham 83 centavos em um dólar em comparação com os homens. Embora os salários tenha aumentado em geral, os homens tinham mais benefícios do que as mulheres.

Embora a lacuna tenha sido reduzida ao longo dos anos, os especialistas também tenham dito que é improvável que a lacuna desapareça completamente por causa da combinação de fator, da flutuação do trabalho até a sentença para a maternidade. Mas os empregadores desempenham um papel em interpretar mulheres e outras funcionários sub -representados para alcançar a paridade do local de trabalho, desde a conduta do salário do salário do salário até a aceitação da transparência do salário, seja ou não da lei, e garantiu ou não que Eles mostram o compromisso de resolver esses problemas.

