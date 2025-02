Restaurantes de Denny para fechar: 30 mais locais adicionados à lista de doces enquanto combatem a inflação

Denny’s Corporation (NASDAQ: Denn) disse aos investidores para fechar outros 30 restaurantes, para um total de 180 combinados 2024 e 2025, enquanto eles relataram seus ganhos no quarto trimestre na quarta -feira. (Ele disse anteriormente que fecharia um total de 150 locais.) A mudança faz parte da cadeia de restaurantes Planeje pular seu crescimento crescente.

Denny, como muitas redes de fast food e salas de jantar casuais, tem lutado nos últimos anos por inflação, mudanças nos hábitos dos clientes e pulando acentuadamente pelos preços dos alimentos. É apenas uma das muitas redes importantes que publicou recentemente um fechamento comercial, uma lista que inclui o TGI Friday, Shake Shack e Wendy. Mas Denny disse Uma empresa rápida Isso, sobre os restaurantes que fecharão, neste momento “não consegue fornecer certas informações sobre o local”.

As ações de Denny diminuíram quase 2% ao meio -dia na quinta -feira e ontem quase 25% mais baixo foram fechadas Ganhos perdidos de ganhos. Denny registrou uma receita operacional de US $ 114,7 milhões, que é uma queda de US $ 115,4 milhões no último trimestre; Vendas de US $ 52,4 milhões, que é uma queda de US $ 54,0 milhões no último trimestre, e Receita líquida de US $ 6,8 milhões. Em suma, as ações de Denny caíram cerca de 50% de um ano atrás.

Em seu quarto trimestreLiberação de ganhosSpartanburg, uma empresa com sede no sul de Karolina, disse que fechou 88 locais em 2024 e que fecharia outros 70 a 90 locais em 2025. são velhos demais para serem reorganizados. No entanto, algumas boas notícias: Denny abriu 14 restaurantes franqueados e renovou 23 locais no ano passado.

“Fizemos um progresso significativo em nossa estratégia para melhorar toda a saúde de nossa marca líder, acelerando o fechamento do restaurante com quantidades mais baixas e completando 23 remodelação, e também abrimos o número recorde de cafés de Keke, à medida que se espalha para seis novos países , “Cello disse para Valade em ganhos declaração. “Olhando com antecedência até 2025, ainda precisamos trabalhar em nossas marcas, especialmente quando nos movemos no clima de consumidores de curto prazo influenciados por fatores macroeconômicos”.

