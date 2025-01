Rise ‘Influencer Voice’: Por que essa ênfase do Criador de Tictoka assume a Internet e talvez o mundo

“Accesso influente” é assumido por TikToc. Se você não sabe do que estou falando, passe pela sua página do FYP e ouça.

O cantor britânico -nongwriter Cassyette apontou essa tendência em Vídeo recente de TictokAo chamar influenciadores devido a tonificar no final das frases, eles quase fazem a pergunta.

No vídeo, quem assistiu 1,2 milhão de vezes, ela perguntou: “Os caras, uma pergunta séria, sou apenas eu ou existe essa nova voz de influência que os influenciadores ingleses usam especialmente?”

Impizendo a voz dela, ela continuou: “Parece que estou fazendo uma pergunta, o que pode ser realmente confuso, mas eu realmente não. ? “

Os influenciadores americanos são acusados ​​há muito tempo de aceitar o sotaque da influência. Um influenciador cujo vídeo se reuniu 5,1 milhões de visualizaçõesPublicou um clipe 2023 com uma inscrição, “A cadência de todas as manhãs influenciador de vlog Bland”. “Goodah. Manhã. Teixo. Fazendo “, diz ela com um tom desenhado.

No entanto, mais Vídeo recente Apresentando uma nova variação que caiu, não tanto uma ênfase quanto um estilo de fala que combina a voz tradicional de um influenciador com movimentos específicos da boca.

“É como uma garota do vale com um sotaque de fritura vocal”, diz o criador, “mas também pronunciando do fundo da boca enquanto você murmura”.

Impacto na linguística

“Acento influente” não é novo; Foi muito antes de Tictok. As peculiaridades linguísticas aparecem em plataformas como o YouTube e o Instagram há mais de uma década. Alguns anos atrás, era uma voz do YouTube: “Ei pessoal! Não se esqueça de se inscrever!”

Como Rebecca Jennings descrito para voxEra um estilo marcado por um “drama desenhado”, com ênfase na pronúncia e frase.

Agora, o baixo obstáculo de Tiktok para entrar significava que havia mais influência do que nunca, especialmente mulher Criadores. Como mais pessoas pulando em um cinturão de influenciadores, o “influenciador falam” se desenvolveu a ponto de se infiltrar em nossas vidas diárias.

O que exatamente é isso?

O ouvido sem instrução pode ser difícil de determinar com precisão o que define o sotaque do influenciador. Isso inclui o fim das frases com um tom de tonificação, usando frito vocal (onde o discurso entra no registro de cascalho baixo) e NAMA, que inclui elevar o terreno no final da frase como se estivesse fazendo a pergunta.

Embora alguns fiquem envergonhados, há uma razão por trás disso. Estudos Eles mostraram Essa upptalk atrai nossa atenção com sucesso, porque implicitamente chama o ouvinte para confirmar que ele está ouvindo. Como um criador explica“Ninguém realmente fala isso. É uma forma de trocar o código que os influenciadores aprendem neste aplicativo porque leva as pessoas a assistir seus vídeos”.

Também é difícil surpreender que todos em Tiktor pareçam semelhantes. Nas mídias sociais, a conformidade é mais recompensada que a originalidade. No entanto, se você for pego no terreno no final da frase, talvez seja hora de descansar se mover.





