Sam Altman admite que o Openii estava “do lado errado da história” na discussão de um círculo aberto

AltmanDiretor Executivo do OpenAI, fez um Recepção impressionante Na sexta -feira, sua empresa estava “do lado errado da história” em conexão com o código aberto da IA, sinalizando uma potencial mudança sísmica na estratégia, à medida que a concorrência da China aprimora e modelos abertos eficazes recebem atração.

Uma confissão sincera seguida durante o Reddit “Pergunte -me qualquer coisa“Sessão, apenas alguns dias após a empresa chinesa de AI Deepseek Mercados globais irritados Com seu modelo de código aberto, que reivindica desempenho comparável com os sistemas da Openi a um pouco de custos.

“Sim, estamos falando (liberação do peso do modelo)”, ” Altman escreveu. “Pessoalmente, acho que estávamos aqui do lado errado da história e devemos pensar em uma estratégia de código aberto diferente”. Ele observou que nem todos no Openi compartilharam sua opinião e isso não é uma prioridade atual da empresa.

Uma declaração é um desvio extraordinário de OpenAI é toda a abordagem de propriedade Nos últimos anos, que atraiu críticas a alguns pesquisadores AI e ex -aliados, acima de tudo Elon Muskque processa a empresa por supostamente emitir uma missão original de código aberto.

Altman Sam na Deepseek: ‘Manteremos menos orientação’

Os comentários de Altman vêm no meio Agitação do mercado Encorajado pelo surgimento de Deepseek. Reivindicações de empresas chinesas para construir modelos avançados de IA apenas para US $ 5,6 milhões em custos de treinamento (Embora o custo total do desenvolvimento Provavelmente muito mais) Enviou ações da NVIDIA queimandoLimpando quase US $ 600 bilhões em valores de mercado, buscando uma queda de um dia para qualquer empresa americana na história.

“Faremos modelos melhores, mas manteremos menos propostas do que nos anos anteriores”, admitiu Altman na mesma AMA, lidando diretamente com a influência de Deepseek.

O próprio Altman, o CEO da Openi, na sexta -feira, admitiu no fórum do Reddit que “é” muito bom “de Deepseek e previu que sua empresa” manteria menos liderança do que nos anos anteriores “no desenvolvimento da IA. (Crédito: Reddit)

O próprio Altman admite que uma estratégia aberta de abertura pode estar errado

O avanço de Deepseek, independentemente de suas reivindicações específicas mostraram ou não, apontaram a dinâmica da mudança no desenvolvimento da IA. A empresa diz que alcançou seus resultados apenas usando 2.000 GPUs NVIDIA H800—Se menos do que as estimadas mais de 10.000 chips que geralmente organizam os principais laboratores da IA.

Essa abordagem sugere que a inovação algorítmica e a otimização arquitetônica podem ser mais importantes que as forças de computador bruto. A revelação ameaça não apenas a estratégia técnica do OpenAI, mas também todo o seu modelo de negócios construído sobre uma abordagem exclusiva dos recursos de computador em massa.

Discussão em código aberto: Inovação vs.

No entanto, um aumento na veia profunda também aumentou Preocupações de segurança nacional. A empresa armazena dados de usuário em servidores na China Continental, onde pode estar sujeito ao acesso do governo. Várias agências americanas já excederam o uso, e a NASA se tornou a mais recente que bloqueou o aplicativo citando “segurança, privacidade e privacidade”.

O Openi -é uma virada potencial para um código aberto marcaria o retorno às raízes. A empresa foi fundada como uma organização sem fins lucrativos em 2015 com uma missão de uso artificial de inteligência geral da humanidade. No entanto, sua transição para o modelo de “lucro limitado” e todo o acesso fechado atraíram críticas de um advogado de código aberto.

“A leitura correta é: ‘Modelos de código aberto superam os proprietários”, escreveu Meta Chief AI Scientist Yann Lecun no LinkedInRespondendo ao desempenho de Deepseek. “Eles tiveram novas idéias e as construíram sobre o trabalho de outra pessoa. Como o trabalho deles foi publicado e um código aberto, todos podem lucrar com ele. Esse é o poder da pesquisa aberta e do código aberto”.

Novo capítulo em desenvolvimento AI

Embora os comentários de Altman sugerissem que uma mudança estratégica possa ocorrer, ele enfatizou que um código aberto não é atualmente a principal prioridade do Openi. Essa hesitação reflete a complexa realidade que os líderes da IA ​​estão enfrentando: equilíbrio de inovação, segurança e comercialização no mundo da IA ​​cada vez mais multipolar.

As apostas se estendem muito acima do fundo de abertura. A decisão da empresa pode remodelar todo o ecossistema da IA. Os modelos principais ao ar livre podem acelerar inovações e democratizar o acesso, mas também pode complicar os esforços para garantir a segurança da missão AI-Mayor Openi.

O tempo do reconhecimento de Altman, que vem após o choque do mercado de Deepseek, não antes dele, sugere que o Openi possa responder às forças do mercado, não liderá -las. Essa atitude reativa significa uma reversão impressionante de um papel para uma empresa que há muito se posiciona como a estrela do norte da IA.

À medida que a poeira acaba na estréia de Deepseek, uma coisa fica clara: um distúrbio real não é apenas tecnologia ou valor de mercado – é sobre a disputa que os modelos de IA de intimamente protegidos sejam o caminho mais seguro para a inteligência geral artificial. Sob essa luz, o reconhecimento de Altman poderia ser menos sobre o lado errado da história e mais sobre reconhecer que a história mudou o curso em si.