Vários terremotos abalam Santorini,Ilha vulcânicaNa Grécia, incentivou o poder de enviar equipes de resgate com tendas, cheirando cães e drones e fechar escolas em quatro ilhas.

Os moradores foram avisadosPara evitar reuniões fechadas, confira as rotas de fuga, afaste -se dos penhascos e drene as piscinas para reduzir possíveis danos estruturais aos edifícios no caso de um grande terremoto.

Grécia está no altoParte ativa sísmica do mundoE terremotos são frequentes. A grande maioria não causa ferimentos e pouco ou nenhum dano, mas o país também viu terremotos mortais. Os terremotos não podem ser previstos, mas as autoridades tomam medidas como medidas de precaução.

Santorini, um dos destinos turísticos mais populares da Grécia, assumiu sua forma crescente atual após uma erupção vulcânica em massa na antiguidade. Agora, milhões de visitantes vêm todos os anos para ver a paisagem dramática de casas e igrejas brancas com casas azuis que atacaram o penhasco ao longo da inundada cratera Caldere ou vulcânica.

Na semana passada, os cientistas disseram que notaram um aumento da atividade vulcânica em Kalders, mas dizem que não está associado a terremotos.

Aqui está a situação atual:

O que está acontecendo?

Cerca de 200 terremotos com tamanhos entre 3 e 4,9 foram registrados de sábado a segunda -feira à tarde entre Santorini e a ilha vizinha de Amorgos, disseram as autoridades.

O sismologista Gerasimos Papadopoulos disse na televisão grega que a atividade sísmica começou em 24 de janeiro, mas aumentou no sábado, com um aumento de frequência e tamanho.

O erro dos erros que produzem terremotos atuais dura cerca de 120 quilômetros (75 milhas), mas apenas a parte sul entre Santorini e Amorgos é ativada. Os terremotos têm epicentro sob o fundo do mar, aproximadamente 30 a 40 quilômetros (18-25 milhas) de qualquer uma das ilha. Os cientistas dizem que isso é uma boa notícia, porque o epicentro sob o solo pode ser mais destrutivo. Mas um grande terremoto também poderia iniciar o tsunami, então as autoridades alertaram as pessoas a se afastarem das áreas costeiras e embarcarem no interior se sentirem um terremoto significativo.

Até agora, não houve danos ou lesões, embora alguns diamantes menores tenham ocorrido.

Os terremotos podem iniciar uma erupção vulcânica?

Santorini fica ao longo da cebola vulcânica helênica, que se estende de Peloponeso no sul da Grécia pelas ilhas de Cycladi.

Na quarta-feira passada, a crise climática grega e o Ministério da Proteção Civil anunciaram que os sensores de monitoramento haviam adquirido uma “atividade sísmica-vulcânica-leve” dentro da ilha Kaldere. Uma atividade vulcânica semelhante foi registrada em 2011, quando durou 14 meses e terminou sem grandes problemas.

O segundo vulcão – um submarino chamado Columbus – fica a cerca de 8 quilômetros a nordeste de Santorini, mais perto do epicentro dos terremotos atuais.

Mas os sismólogos dizem que os terremotos não estão associados a vulcões.

Uma reunião de funcionários e cientistas do governo descobriu que a atividade sísmica no Kaldere de Santorini “permanece nos mesmos níveis baixos que nos últimos dias”, disse o Ministério da Proteção Civil na segunda -feira, mas que “aumentou especialmente” entre Santorini e Amorgos.

Com o que as autoridades estão preocupadas?

Os cientistas ainda estão tentando determinar definitivamente se vários terremotos são terras menores antes do principal tumbante. Papadopoulos disse que há uma “alta probabilidade” como são.

As principais aldeias de Santorini foram construídas ao longo da borda do Kaldere de Vulkan – criando uma paisagem dramática de casas gananciosas em cascata e estações de sol que tornam a ilha como popular, mas também levanta preocupações no caso de um grande terremoto. Penhascos limpos também compõem algumas áreas propensas a pedra.

Que precauções são tomadas?

As autoridades enviaram uma equipe de equipes de resgate com um cachorro e drones em Santorini, onde montaram tendas na quadra de basquete, ao lado do hospital principal da ilha como uma área de insinatura. Os avisos de push foram enviados para telefones celulares que alertam as pessoas a se afastarem de áreas onde as rochas podem aparecer e proibir o acesso a algumas áreas costeiras.

Os moradores e hotéis foram convidados a drenar as piscinas, porque o movimento da água em um grande terremoto poderia desestabilizar os edifícios. As pessoas disseram que evitam edifícios antigos e confira rotas de saída quando estão em áreas construídas.

As escolas de Santorini, assim como as ilhas próximas de Anafa, Amorgos e Ioos, permanecerão fechadas durante toda a semana.

O que é história?

O erro dos erros que foram ativados foi o local do maior terremoto da Grécia no século passado: Tumblor Magnitud de 7.7 chamado terremoto de Amorgos que atingiu em 1956, lançando o tsunami aproximadamente 20 metros (65 pés), o que causou danos significativos a amoros e Santorini e matando mais de 50 pessoas.

Santorini também é o lugar de uma das maiores erupções vulcânicas da história humana. Conhecida como uma erupção menor, aconteceu cerca de 1.600. Ano BC e destruiu a maior parte da ilha de rodada anterior, dando a Santorini sua forma atual. Acredita -se que a erupção tenha contribuído para a queda da antiga civilização minóica.

Embora ainda seja um vulcão ativo, a última erupção notada ocorreu em 1950.

“O que temos que entender é que Vulcan Santorini produz uma explosão muito grande a cada 20.000 anos”, disse Efthymios Lekkas, sismologista e chefe do Comitê sobre a supervisão científica do arco vulcânico helênico na semana passada. “Faz 3000 anos desde a última explosão, por isso estamos à nossa frente por muito tempo antes de enfrentarmos uma grande explosão”.

—Elena Becatatoros, Associate Press

