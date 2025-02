SAP Touches Databricks para melhorar a prontidão para a IA com uma nova nuvem de dados de negócios

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Gigante de software alemão Suco Empurra a fita na frente dos dados para acionar casos de uso do próximo gene. A empresa hoje introduzido Business Data Cloud (BDC), um novo produto SaaS que inclui a arquitetura de Lakehouse para ajudar as equipes a enriquecer seus ecossistemas SAP com dados externos de diferentes sistemas originais e incentivar o valor a longo prazo.

O produto é o resultado de uma cooperação significativa com os principais dados do ecossistema de dados. Basicamente, o SAP BDC originalmente integra as possibilidades e dados à plataforma de dados Databricks. Isso elimina a necessidade de criar e manter pipelines complexos e cria uma base harmonizada para agentes avançados de IA e cargas de trabalho analítico.

Várias empresas, incluindo Henkel, usam o BDC para alimentar seus projetos de IA. A própria SAP usa o BDC enriquecido para alimentar a nova era dos agentes Joule focada em determinados domínios, como finanças, serviços e vendas. O desenvolvimento consiste no SAP outro jogador notável, semelhante à Microsoft e Salesforce, fortalecendo sua plataforma de dados para estabelecer a base para a IA.

Dados de dados renovados do SAP -OV

Ao longo dos anos, a SAP se estabeleceu como um dos principais players do negócio da empresa (ERP) com a nuvem S4/HANA e vários aplicativos críticos de financiamento, cadeia de suprimentos e gerenciamento de capital humano. Esses aplicativos produzem dados de petabytes com um contexto de negócios e são alimentados por IA e valor analítico para as equipes, por meio de uma empresa de tecnologia de negócios (BTP).

Até o momento, o SAP BTP teve um ‘DataShere’ que permite que as empresas conectem os dados do SAP a informações que não são do SAP e, eventualmente, conectem-as à SAP Analytics Cloud e outras ferramentas internas para aplicativos. Agora, a empresa desenvolve essa experiência em um BDC exclusivo, que é originalmente alimentado pelos Databricks.

O que o SAP Business Data Cloud oferece oferecer

Isso significa que a SAP aceita a arquitetura de Lakehouse, criando uma base combinada que combina todos os produtos de dados da SAP – desde financiamento de dados, consumo e cadeia de suprimentos SAP S/4HANA e SAP ARIBA, até aprendizado e talentos no SAP Successacters – com dados estruturados e não construídos de outros Sistemas diferentes, mas críticos, armazenados em bancos de dados.

Depois que os dados são unidos (via divisão zero-kopi, de mão dupla), o SAP GDC pode usar os recursos específicos para dados de carga de trabalho, como data warehouse, engenharia de dados e IA, todos operados pelo catálogo da Unity Databricks.

“Tomamos todos esses dados diferentes sobre os dados que a SAP fornece e gerencia … e persistiremos no Lake SAP Cloud Business Data Cloud, em um modelo de dados alinhados”, Irfan Khan, presidente e CPO para dados e análises da SAP, disse VenturBeat. “Este Lakehouse terá a capacidade de bancos de dados para os usuários”.

Antes disso, disse Khan, os usuários que tinham uma grande porcentagem de seus dados nos dados de banco de dados e SAP no S4 ou BW tiveram que construir e gerenciar pipelines complexos e repetir todos os ativos da plataforma SAP, enquanto renovava toda a semântica e o Modelo de dados básico ao mesmo tempo. A abordagem precisava de tempo e exigia que eles atualizassem seus pipelines alterando os dados. No entanto, com a integração original dos Databricks, os usuários têm acesso a tudo em um só lugar e podem realizar diretamente engenharia de dados, ciência de dados e outras tarefas na parte superior do BDC.

“Na DataSphere, você tinha um meio de coisa semelhante, mas todos eram produtos de dados que gerenciavam clientes”, explicou Khan. “Então você teve que entrar na plataforma de dados, selecionar fontes de dados e criar pipelines de dados. Então você precisava entender o que replicar. Aqui, tudo isso é gerenciado pela SAP”.

O que isso significa para as empresas

Basicamente, este produto lançado pela equipe Databricks fornece uma maneira mais rápida e simples de combinar e mobilizar a propriedade de seus dados comerciais localizados no ambiente SAP e Databricks.

Os dados combinados e semanticamente aprimorados levarão o caminho para criar a próxima geração de aplicativos de IA destinados a diferentes casos de uso. Por exemplo, uma equipe pode usar o Mosaic AI Capability Databricks para o desenvolvimento de agentes de IA específicos para domínio que poderiam usar o contexto dos dados comerciais da SAP, bem como dados externos específicos para a automação de certas funções de gerenciamento de capital humano ou cadeia de suprimentos.

É significativo que a própria SAP toque essa base de dados aprimorada para alimentar os agentes Joule que visam automação de tarefas e acelerar o trabalho de trabalho através de vendas, serviços e funções de financiamento. Esses agentes entendem profundamente os processos extremos e colaboram na solução de problemas complexos de negócios.

Além disso, o BDC terá a oportunidade de “insights sobre os aplicativos”, o que permitirá que os usuários conectem seus dados e modelos de IA com dados de tempo real externos para fornecer análises e planejamento avançados em todas as funções de negócios.

Mais dados sobre dados que vêm

Embora a parceria enfatize a grande jogada para o Databricks e o SAP, é importante observar que as principais informações sob a orientação de Ali Ghhods não serão o único BDC.

Segundo Khan, a divisão de dados e abertura dos ecossistemas são os primeiros princípios da empresa – e eles se expandirão para outras plataformas de dados por meio de suas opções de parceria. Isso significa que o usuário empreendedor poderá escolher a plataforma que prefere (ou na qual estão bloqueados) e dados de dois caminhos para casos de uso direcionados.