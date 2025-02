‘Saturday Live Night’ faz 50 anos: aqui estão 12 momentos icônicos

“Saturday Night Live”Foi construído comAtores jovens sem nomeRealizando uma comédia controladora. Cinqüenta anos depois, faz parte da cultura firmemente, ditando a comédia principal em vez de jogar saliva das margens.

O show tornou-se uma incubadora de talentos que Will Ferrell, Chris Rock, Amy Poehler, Billy Crystal, Julia Louis-Dreyfus, Eddie Murphy, Adam Sandler, Phil Hartman, Pete Davidson e Tracy Morgan. Seus esboços foram lançados por filmes de Hollywood, de “Blues Brothers” e “Wayne’s World” para “MacGruber” e “Coneheads”.

Mas “SNL” foi incorporado em nossa cultura de maneiras mais profundas, de slogans como “Nós não somos dignos!” Sim “Você parece Mahvel!” InspiraHalloweenconecta os espectadores com notícias através da “atualização do fim de semana” e talvez atéinfluenciou as eleições.

Como um showequipamento para celebrar seu ponto de virada,Aqui estão 12 momentos nas últimas cinco décadas, quando a peça não apenas refletiu uma cultura pop – ela o lançou.

“Wolverines”, 1975

Este foi o primeiro esboço do primeiro show, a interação das comédias abusistas do encontro-físico entre os alunos, atuando John Belushi e seu professor de inglês, interpretado pelo escritor-chefe Michael O’Donuhue. “Gostaria de alimentar as pontas dos dedos dos Wolverines”, o professor pede ao meu aluno que se repita.

O show, então chamado “NBC’s Saturday Night”, teria George Carlin como o primeiro anfitrião. Os Muppets Jim Henson tinham um esboço, e o lábio de Andy Kaufman é as músicas da música temática “Mighty Mouse”. Billy Preston tocou seu sucesso “Nothing From Nothing”, e mais tarde o cantor folclórico Janis Ian Sang “em Seventeen” e “In Winter”. Preston fechou a “senhora chique”.

A revista de Nova York chamou sua promessa de “enorme”, e o Chicago Tribune disse que estava “estreou de uma maneira mais recente”. O Los Angeles Times disse que estava “brilhante e exuberante” e até sugeriu que ele se mudasse para o horário nobre.

“Em True”, 1978

Steve MartinVimos essa música sem parede sobre o antigo faraó egípcio Tutankhamun pegou a nação da imaginação durante uma terrível performance. Ele finalmente chegou à Billboard Hot 100 na Billboard e vendeu mais de um milhão de cópias depois que ele chegou ao “SNL”.

A histeria e a comercialização parodizada comediante em torno da exposição itinerante de Tutankamun, dançando de lado enquanto cantava “King Tut/Buried com um burro/tut/funky é meu honky favorito!”

A música estava cheia de erros: o rei Tut não era “nascido em Arizona”, não morava em “apartamento de pedra” e não estava “enterrado em seus suéteres”. Ainda assim, a música se tornou viral muito antes da internet.

“Chef francês”, 1978

E AykomydA paródia icônica cozinheira Julia Child no segmento de culinária tornou -se terrivelmente errada: ela corta “Dickens” do dedo, liberando um estímulo de sangue incrivelmente grande, tenta seus primeiros socorros e depois cai o primeiro rosto em uma poça de seu próprio sangue.

Foi inspirado por uma lesão real no set do “Chef Francês” da criança, escrito por Tom Davis e Al Franken (o futuro ex -senador também estava embaixo da mesa que bombeava do cano na mão de Aykryd).

Em vez de ficar ofendido, a criança desfrutou tanto da paródia de Aykryd tanto em si mesmo que o livro “Baking With Julia” relata que ele interpretará uma fita em seus próprios jantares, chorando: “Salve o fígado!”

“White Like Me”, 1984

Muito antes do privilégio branco se tornar o principal conceito,Eddie MurphyEm um famoso esboço, colocou uma maquiagem de rosto branco para ver como ser tratado em Nova York como um homem branco.

Era uma paródia do famoso livro “Black Like Me” de 1961, no qual um jornalista branco entrou como um homem negro. Você pode ver o legado no “Chappelle’s Show”, que Goldberg “The Associate” e “White Chicks”.

Em Skeje, a caixa não aceita seu dinheiro para o jornal (“Eu lentamente comecei a perceber que, quando os brancos estão sozinhos, eles dão coisas um para o outro de graça”), o ônibus da cidade se transforma em uma festa depois de um passageiro negro solitário Desce, e o oficial bancário simplesmente pagou US $ 50.000 em dinheiro. “Então, o que eu aprendi com tudo isso?” Murphy pergunta no final. “Aprendi que ainda temos um longo caminho neste país antes que todos os homens sejam realmente iguais”.

Sincéad O’Connor, 1992

Cantor irlandêsEla colocou sua capa de “Rat”, de Bob Marley, segurando uma foto do papa João Paulo II e quebrando -a em pedaços. “Lute contra o inimigo direito”, disse ela. “SNL” cego. Durante o ensaio, O’Connor manteve uma foto de uma criança refugiada.

Protestou o abuso de sexo na Igreja Católica, uma década antesBoston Globe revelouUma ocultação sistemática que forçou a igreja a pedir desculpas e pagar milhões.

NBC Forbade O’Connor “SNL” para a vida toda, Joe Pesci zombou do show na próxima semana, e Frank Sinatra a chamou de “um estúpido”. Seus álbunsEle o derrubou pelo Steam na Times Square. Menos de duas semanas depois, O’Connor apareceu pela primeira vez após o incidente no concerto de Bob Dylan em Madison Square Garden, e ela ficou presa comoKris Kristofferson consolou.

Casa Branca contra “Wayne’s World”, 1993

Os números das casas brancas são de longa dataObjetivo para “SNL”.Em 1993. A Casa Branca se referia.

No esboço de “Wayne’s World”, Mike Myers e os personagens imaturos de Dan Carvey, os personagens do porão sugeriram que a primeira filha de Chelsea Clinton, na época, por 13 anos, não era tão atraente quanto as filhas do então vice Al Gore.

Hillary Clinton terminouProdutor de Lorne MichaelsE seus escritores de que “eles não têm nada melhor do que ser malicioso e cruel com uma jovem”. Michaels pediu desculpas ao pedido de desculpas, Myers pediu desculpas a Clintons, e a piada foi cortada da repetição subsequente do esboço.

“Mais vacas”, 2000

Maisa esquete ofensiva que entrou permanentemente na culturaFoi quando Christopher Walken, interpretando o produtor como Cult Blue Öyster gravado “(não tenha medo) um Ceifador”, insistiu: “Eu tenho que ter mais vacas”.

O esboço – que é amplamente considerado um dos maiores shows – anulou o excesso dos anos 70 e se tornou uma abreviação para adicionar muitas camadas. É uma ironia que a idéia foi enviada cerca de sete vezes antes de finalmente ser exibida.

O culto azul Öyster teve que proibir as pessoas para trazer vacas reais para seus shows, e Walken disse que as pessoas o provocaram sobre vacas onde quer que ele vá. O esboço foi tão influente que os produtores dos quatro paradas “SNL50: Sabbaths of Saturday” dedicaram todo o episódio a parodiar.

Primeiro show após 11 de setembro de 2001

Menos de três semanas após o 11 de setembro, “Saturday Night Live” transmitiu uma de suas aberturas mais impressionantes.Rudy Giuliani, então prefeito de Nova York,Eles estavam alinhados com bombeiros e policiais que haviam acabado de deixar zero.

Chamando “Saturday Night Live” para uma das maiores instituições de Nova York, Giuliani disse: “Se as instituições de nossa cidade também estão em execução, ele envia uma mensagem de que a cidade de Nova York está aberta ao trabalho”.

“Podemos ser engraçados?” Perguntou Michaels, ao qual o prefeito respondeu ao momento perfeito: “Por que começar agora?”

Essa piada disse a todos que as coisas poderiam estar bem.

Ashlee Simpson, 2004

A irmã mais nova Jessice Simpson, fazendo sua estréia musical “SNL”, apresentou seu sucesso “Pieces of Me” pela primeira vez. Tudo bem. Mas quando ela voltou para tocar a música -título de seu álbum “Autobiography”, a platéia ouviu a música vocal da primeira música por engano.

A falta de jeito se seguiu. Simpson fez um movimento bobo e depois saiu do palco enquanto seu grupo continuava tocando, e o programa cortou o comercial. Mais tarde, ela disse que o caso de um refluxo de ácido a forçou a seus lábios naquela noite.

O incidente chamou a atenção para um dos segredos mais protegidos da cultura pop:A sincronização dos lábios era muito mais frequentementedo que os artistas ou a indústria da música que queríamos pensar. A revista Billboard o classificou em segundo lugar entre os escândalos com sincronização labial na história moderna da história popMill Vanilli.

“Domingo preguiçoso”, 2005

“SNL” é, é claro, ao vivo, mas às vezes as peças mais engraçadas estão transbordando, como shorts digitais deAndy Samberg e seus compatriotas de ilhas solitárias,Jorma Taccone e Akiki Schaffer. Eles fizeram 101 shorts digitais entre 2005 e 2012 – muitos dos quais destinam -se à virgindade, de “Dick in the Box”, com Justin Timberlake, a “Natalie’s Rap” com Natalie Portman e “Shy Ronnie” com Rihanna.

“Lazy Sunday” foi o segundo vídeo “SNL” os espectadores obtidos do trio, estrelado por Samberg e Chris Parnell, que disseram sobre atividades hilariantes diárias de Yuppie, como Capcakes e usando o Google Maps. Ele inspirou todo o gênero de estupro com piadas com vídeos e alimentou um lugar em rápido crescimento que as pessoas haviam acabado de tomar conhecimento de você.

“Lazy Sunday” foi o primeiro clipe de um programa de TV a ter uma vida viral na rede, com 2 milhões de mais visualização em sua primeira semana. O tráfego do YouTube aumentou 83%naquela semana.

Tina Fey Radi Sarah Palin, 2008

Muitos acreditam que o vice -candidato republicano Palin disse uma vez: “Vejo a Rússia em sua casa”. Ela nunca disse isso. Isso foi em sua primeira aparição como Palin em “SNL”.

Impressão de Fey– Mais tarde, inclinando -se para as palavras mais engraçadas que o candidato ofereceu –pode ter mudado alguns pensamentosE é por isso que eles influenciaram as eleições presidenciais, uma coisa incrível para uma peça cômica. A CNN cunhou a frase “Efeito Tina Fey”.

As pessoas realmente fizeram estudos sobre “Tina Fey Effect” após as eleições de 2008 e descobriram que os eleitores republicanos e independentes eram menos amados por Palin menos depois de assistir ao desempenho “SNL” dos políticos, embora a própria Palin tenha aparecido no programa junto com Fey como mostraria que ela estava em uma piada.

“Welcome to Hell”, 2017

“SNL” endereçado#Metoo MovementCom o vídeo perfeito da música Bubblegum com textos sobre como as mulheres sofreram abuso e assédio há séculos.

O apresentador convidado Saoirse Ronan se juntou à membro interina Melissa Villaseñor, Leslie Jones, Aidy Bryant, Kate McKinnon e Cecily Strong, muitos dos quais se juntaram às músicas histéricas do grupo de garotas pop como canções como músicas“Primeiro escondido 2 em”“Retorno de bailarinas domésticas”,e“(Faça na minha) cama de casal.”

Desta vez, a comédia estava escura: “agora” House of Cards “está arruinada,” Goes the Song “e isso é realmente uma merda. Bem, aqui está uma lista de coisas que foram destruídas: estacionamento e caminhada, uber, rabo de cavalo e banheiros , Noite, bebidas e hotéis e vans.

– Mark Kennedy, escritor divertido da AP

Fonte