Se você acha que as grandes petrolíferas estão tentando manipulá-lo nas redes sociais, você está certo

Na medida em que X alguma vez foi “praça pública”da internet, aparentemente não é mais um lugar assim. A plataforma – até ser conhecida como Twitter batizado em 2023 Elon Musk – tornou-se um eco para um extremista conspiração teorias e discurso de ódio—ou, dependendo do que você procura, um site pornô.

Mesmo antes desta transformação, anos de investigação sugeriam que o Twitter e outras aplicações de redes sociais eram portadores desinformação e propaganda, inclusive de interesses em combustíveis fósseis. Em 2015, as empresas de petróleo e gás foram ativo no Twitter durante as negociações internacionais sobre o Acordo de Paris para limitar o aquecimento global, promovendo a falsa noção de que os americanos não apoiam a tomada de medidas relativamente às alterações climáticas.

Uma pesquisa recente mostrou mensagens semelhantes da indústria antes das negociações climáticas em Glasgow e Dubaie um análise plurianual Mais de 22.000 tweets de grupos de reflexão e grupos industriais financiados pela Exxon Mobil descobriram que estes frequentemente espalham a ideia de que as alterações climáticas não são uma ameaça e que os planos energéticos do antigo Presidente Joe Biden estão a prejudicar o crescimento económico.

Outros ramos da indústria de combustíveis fósseis – incluindo plástico fabricantes e empresas agroquímicas, ambas dependentes de petróleo e gás e seus subprodutos, também recorreram às redes sociais desencorajar ações reduza o uso de seus produtos. você novo artigo publicado na semana passada na revista PLO Ar condicionadoos investigadores sugerem que as comunicações climáticas destes três sectores – petróleo e gás, plásticos e agroquímicos – “estão alinhadas e coordenadas… para fortalecer a infra-estrutura existente e prevenir mudanças”.

“Todos estavam conversando entre si”, disse a autora principal do estudo, Alaina Kinol, doutoranda em políticas públicas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Northeastern University, em Boston.

Segundo os autores, o estudo representa a primeira tentativa de caracterizar a rede de comunicações climáticas enganosas destes três centros distintos, mas interligados, da indústria dos combustíveis fósseis. Afirmaram que as ligações entre estes sectores são frequentemente subestimadas, mesmo entre os defensores da eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. “Você não quer olhar apenas para a energia, que está recebendo muita atenção”, disse Kinol. As empresas de petróleo e gás veem os plásticos como “plano B” para a sua indústria, à medida que os decisores políticos tentam fazer a transição para energias limpas e o sector agrícola é fortemente dependente de combustíveis fósseis para tudo, desde fertilizantes a pesticidas.

Kinol e sua equipe recuperaram mais de 125 mil tweets postados entre 2008 e 2023 de nove contas do Twitter – uma associação industrial por setor, mais as duas maiores corporações de cada setor – e então conduziram uma análise em duas partes, primeiro examinando as conexões entre as contas. (“quem está fazendo quem”, como disse Kinol) e depois analisando o conteúdo dos tweets.

A análise da rede revelou que as empresas e os seus grupos comerciais em todos os sectores etiquetavam-se frequentemente entre si, com contas pertencentes à Exxon Mobil, à empresa química Dow e ao grupo comercial American Petroleum Institute entre as mais frequentemente mencionadas.

Para análise contextual, Kinol leu cada tweet individual para identificar temas comuns. Com 12 mil tweets relacionados a cinco categorias selecionadas – economia, Agência de Proteção Ambiental, oleodutos, sustentabilidade e água – ela os categorizou usando uma estrutura que chamou de “discursos de obstrução climática”, que baseia-se em pesquisas existentes descrever a forma como os grupos industriais negam a existência das alterações climáticas ou minimizam a possibilidade e a importância de lhes responder. O quadro inclui oito tipos de argumentos – quatro que representam a negação total do clima e quatro que representam uma forma mais matizada de “atraso climático”.

Quatro tipos de retórica negacionista afirmam que as alterações climáticas ou não estão a acontecer, não são assim tão más, não são causadas pelos seres humanos ou estão a ser geridas de forma adequada – argumentos que se tornaram demasiado familiares para aqueles que acompanham a história do obstrucionismo dos combustíveis fósseis . Tweets que promoveram atrasos ou desviaram a responsabilidade pelas alterações climáticas, defenderam soluções não transformadoras, enfatizaram as desvantagens da regulação climática ou “cederam” à ideia de que resolver as alterações climáticas não é viável.

De acordo com Jennie Stephens, coautora do relatório e professora de justiça climática na Universidade Nacional da Irlanda Maynooth, os pontos de discussão sobre atraso e negação aconteceram juntos no acordo entre 2008 e 2023. “Houve negação climática – como , ‘Não é realmente um problema'”, disse ela. é – ‘mas também o atraso, que foi ‘Já estamos reduzindo as emissões’, para promover a ideia de que elas não precisam ser regulamentadas para reduzir ainda mais as emissões ou o uso de combustíveis fósseis.

“Tudo está ligado a esta estratégia abrangente de tentar controlar a narrativa. . . reforçando a sensação de que nunca iremos eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, por mais grave que seja a crise climática”, acrescentou. (Nota do editor: Stephens foi selecionado como Grist New England Fixer em 2019.)

O estudo também descobriu que nove empresas e grupos comerciais mencionavam frequentemente escolas e universidades, o que os autores interpretaram como “um esforço concentrado para moldar ou pelo menos comunicar o ensino e a aprendizagem a todos os níveis”. Stephens disse que a descoberta foi “impressionante” e corroboradora outro pesquisar mostrando como as empresas de combustíveis fósseis “investiram de forma muito estratégica na educação como forma de normalizar e demonstrar as suas contribuições benéficas para a sociedade”.

Em resposta ao pedido de comentários de Grist, um porta-voz do Conselho Americano de Química disse que “a química desempenha um papel crítico na criação de produtos inovadores que tornam as nossas vidas e o nosso mundo mais saudáveis, mais seguros, mais sustentáveis ​​e mais produtivos”. Mike Tomko, diretor de comunicações do Farm Bureau, disse: “Não posso falar de um tweet de quase uma década, mas posso dizer que demos uma contribuição positiva para o desenvolvimento de programas voluntários baseados no mercado que avançam agricultura inteligente em termos climáticos e ajudar a América a atingir os seus objectivos de sustentabilidade.”

Seis outras organizações – American Petroleum Institute, Chevron, Corteva, Dow Chemical, Exxon Mobil e FMC Corporation – não responderam às perguntas. A DuPont não quis comentar.

Jill Hopke, professora associada de jornalismo na Escola de Comunicação da Universidade DePaul, não esteve envolvida no novo estudo, mas ela sua própria pesquisa sobre desinformação climática no Twitter. Ela elogiou o estudo PLOS Climate como “inovador” e baseado em pesquisas anteriores, embora tenha dito que estaria interessada em uma análise mais aprofundada de como as proporções relativas das táticas obstrucionistas – atraso versus rejeição e nuances dentro dessas categorias – mudaram ao longo do tempo e a proporção de tweets promovidos como anúncios.

“Você não pode fazer tudo em um único artigo”, ela admitiu.

Irena Vodenska, professora de finanças na Universidade de Boston que experiência pesquisando desinformação climática no Twitterconcordou que o documento PLOS Climate era “abrangente na sua abordagem”, embora tenha sugerido que eram necessárias análises mais aprofundadas para confirmar se as organizações em questão realmente pretendiam obstruir a acção climática. Isto representa a diferença entre desinformação e desinformaçãoo último deles refere-se a falsidades espalhadas deliberadamente e geralmente é muito mais difícil de provar – embora possa ser possível analisar mais contas em Xu e plataformas de mídia social, sugeriu ela.

Vodenska também observou que a transição do Twitter para o X trouxe mudanças nos algoritmos e nas políticas de moderação de conteúdo que poderiam complicar a extração e análise de dados futuras.

Kinol admitiu isso prontamente. “Este artigo foi escrito numa época anterior, quando o Twitter era o ponto de encontro central do mundo”, disse ela. “Isso mudou, mas as redes sociais ainda fazem parte da principal estratégia de comunicação (dos grupos industriais) para utilizar vários métodos de negação e atraso para impedir a implementação de uma política climática bem-sucedida.”

Apesar do panorama das redes sociais em rápida mudança, Kinol está confiante de que as empresas ainda utilizam as mesmas estratégias para reduzir a necessidade de ação climática. “Estamos numa fase de alterações climáticas em que todos estão envolvidos e espero que o nosso trabalho seja útil como ferramenta para combater esta negação e atraso”, continuou ela. “Se você está ciente de que algo está acontecendo, é muito mais fácil resistir.”

Este artigo apareceu originalmente em Grãouma organização de mídia independente e sem fins lucrativos, dedicada a contar histórias sobre soluções climáticas e um futuro justo. Inscreva-se em seu boletim informativo aqui.

Fonte