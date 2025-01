Se você era chato para assistir a vídeos em 2x, você tem sorte: eles podem ir mais rápido

O corte rápido do MRBEAST, dramático sem parar, já é rápido o suficiente. Agora, alguns usuários podem assistir seus vídeos (e muito mais) em 4x.

O YouTube continua sua pressão no ritmo. Em um Um novo experimentoOs usuários premium poderão dobrar a velocidade de seus vídeos. Isso é do teto anterior de uma velocidade dupla do YouTube. Enquanto isso, os usuários do Tiktor podem aumentar o ritmo por push simples. E no Spotify, que é pressionado a se tornar uma plataforma de vídeo com sua unidade de acordo com o piso gravado, a velocidade da velocidade é 3,5x.

Desde que a Tiktok adquiriu domínio, as empresas nas mídias sociais rapidamente trabalharam na redução de sua oferta de vídeo. Alvo e X Eles bombearam os tecidos dos clones para seus clipes secundários. O ITERIA do YouTube ainda tem um comprimento no título: “Shorts”. Mas o jogo de velocidade 4X do YouTube pode sinalizar uma nova fronteira para um vídeo social. Nossos feeds se tornam mais rápidos, tanto em comprimento quanto em ritmo.

O incentivo de um vídeo social para velocidade

Candidando -se ao YouTube Novos recursosAgora, esses usuários pagos podem aumentar seus vídeos para velocidades 4x, de acordo com o limite anterior de 2x. O vídeo médio do MRBEAST é de cerca de 30 minutos. Agora, imagine que você pode assistir a esse conteúdo em apenas 7 minutos e 30 segundos. Obviamente, o som seria quase incompreensível. Mas o YouTube ainda quer deixar você tentar.

Não é o primeiro movimento do YouTube em mudanças de velocidade. Em 2023, eles começaram a permitir que os usuários pressionem e segurassem o lado direito da tela para atingir uma velocidade dupla imediatamente. O recurso era então Apenas para usuários premium; Agora está disponível para massas. As velocidades de jogo foram transferidas uma vez para etapas de 25% (1,25, 1,5, 1,75 e ativado), mas a empresa introduziu o mostrador para um grão maior em outubro. Agora, os usuários podem controlar o ritmo de até 5% das alterações, apenas se estiverem desejando particularmente com perfeita com uma velocidade de 1,65x.

O modelo do YouTube para impressão e retenção imita o de Tictok, outra empresa que foi jogada na velocidade da reprodução. Uma pressão no lado superior direito da tela – em torno da qual muitos usuários móveis letam naturalmente – enviarão um toms em tempo duplo. Eles também têm mais opções para velocidades detalhadas nas configurações de vídeo.

Muito mais tempo, a indústria de áudio teve mudanças de velocidade para seus ouvintes. Os amantes de áudio podem ouvir seus romances quase a qualquer velocidade, em suas muitas plataformas. O Spotify oferece o mesmo recurso para suas subcastias, com uma tampa atual de velocidades de 3,5x. Mas agora o Spotify quer Para competir com o YouTube. Eles pressionam o podcaster a filmar seus episódios, transformando essas velocidades já existentes para velocidade em aceleradores de vídeo.

A mídia é um ritmo acelerado para nós?

Embora a velocidade do vídeo em 4x possa terminar mais rapidamente, ainda é discutido se essa é uma maneira eficaz de consumir conteúdo. O ritmo exige que os espectadores assistam seus vídeos, não coletando o mesmo nível de detalhe. Mas isso é importante, digamos, o tutorial de beleza do YouTube?

A maioria das pesquisas mostra que há um limite de compreensão de um vídeo acelerado. 2021, um pesquisador de psicologia UCLA Dillon H. Murphy LED estudar Sobre os alunos assistindo palestras com um ritmo acelerado. Os alunos mantiveram quase o mesmo nível de aprendizado de até 2x velocidades – mas o desempenho diminuiu acima disso. Murphy então repetiu o estudo Em 2024, descobrindo que o ponto de descida havia conseguido velocidades de 2,5 vezes.

Então, não, você não processa todas as informações nesse ensaio de vídeo do YouTube definido em velocidade 4x. Mas a uma velocidade ainda rápida de 2,5x, você poderá. Se você é um usuário premium, essa é uma opção agora.

Fonte