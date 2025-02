Sec e Solicitação de Binance para um intervalo de 60 dias em litígios enquanto a agência é transferida para um enigmático

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA quer parar seu Processo de alto perfil Em frente à binização da troca de criptomoedas, enquanto o regulador está tentando apresentar como mais criptomoeda mais aceitável sob a nova administração.

Binance e segundo eles suportaram umacoplamentoNa segunda-feira, procurando uma estadia de 60 dias no litígio, o regulador sofreu uma fanfarra significativa há dois anos sob seu presidente anterior Gary Gensler.

Na segunda -feira, o envio no Tribunal Distrital dos EUA para o Condado de Columbia disse que a SEC estava se aproximando do Binance, procurando um intervalo. O regulador disse que o trabalho de um novo grupo de criptomoeda lançado pela atuação do presidente Mark Uyeda, que deve melhorar os laços com a indústria de criptografia “, pode influenciar e facilitar a resolução potencial deste caso”.

A submissão é a primeira “ação tangível nas ações executivas existentes que reconhecem a mudança na direção da agência”, disse Carol Goforth, professora distinta da Faculdade de Direito da Universidade do Arkansas.

A Binance é a maior troca de criptomoedas do mundo – um mercado digital onde os clientes podem comprar, vender e armazenar diferentes tipos de criptomoedas – e o processo da SEC atraiu atenção significativa quando foi apresentada pela primeira vez.

No comunicado, Gensler disse que a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, incluídos em uma extensa “Web of Obman”, enquanto a conta X da Sec -O publicou uma exibição gráfica de evidências -chave da suposta injustiça: citação do chefe do Binance, chefe do chefe para Funcionário da conformidade em 2018: “Atuamos como uma troca não licenciada de valores mobiliários no irmão americano”.

Em um caso separado, Binance concordou mais tarde em pagar uma liquidação de aproximadamente quatro bilhões de dólares, e Zhao se declarou culpado do crime relacionado ao seu fracasso em evitar dinheiro na plataforma.

A questão -chave confrontada com a cripta é se um determinado ativo digital deve ser regulamentado como documentos de valor – uma posição que a SEC sob Gensler apoiou enquanto muitos na indústria de criptografia se opunham.

A moeda criptográfica é um tipo de dinheiro eletrônico que passou das bordas financeiras para o fluxo principal em instalação rápida e começa, apesar de se distrair com eleescândaloseSolução de mercado.

A SEC estava visando criptomoedas como Binance, Coinbase e outras para a suposta ação de medidas não registradas de valores mobiliários. Essa vigilância se seguiu após uma queda de FTX alta, uma troca fundada por um magnata da criptografia vergonhosaBanka-frito.

A indústria disse que ela agiu injustamente por Biden, e especialmente pela Gensler, e passou -a em grande parte na última eleição para ajudar Trump e republicanos. Trump e legisladores do Partido RepublicanosinalizaramSeu desejo de ajudar a indústria criptográfica com legislação e regulamentos amigáveis ​​sobre o corpo docente.

No mês passado, a UYEDA lançou um novo grupo de trabalho de criptografia, dizendo que a agência precisava de redefinição em sua abordagem às criptomoedas.

“Até o momento, a SEC confia nas ações executivas para regular as criptografia retroativamente e reativa, adotando frequentemente interpretações legais novas e não verificadas ao longo do caminho”, disse a agência no anúncio do grupo de trabalho. “A clareza de quem tem que se registrar e soluções práticas para aqueles que desejam se registrar foram ilusórios”.

Especialistas jurídicos disseram que uma quebra no caso de Binance pode indicar mudanças semelhantes no procedimento legal da SEC contra outra troca de criptografia.

“Eu esperaria que todos esses casos fossem rejeitados diretamente ou resolvidos em condições muito favoráveis ​​acusadas”, disse James Murphy, especialista na lei de valores mobiliários.

Isso é uma má notícia, disse Corey Frayer, ex -oficial da SEC que deixou a agência recentemente.

“A SEC que adiou o que parece ser um caso de um fluxo de centro da cidade em Binance, enquanto recebeu o retorno das criptomoedas à sua antes do FTX Dane é um mau sinal para qualquer outra criptomoeda”, disse ele.

Em um comunicado, Binance disse que o caso da SEC “sempre foi sem crédito” e elogiou a UYEA por “sua abordagem atenciosa para fornecer ativos digitais para receber um foco legislativo e regulatório apropriado nesta nova Era de Ouro da Blockchain nos EUA em todo o mundo. “

– Alan Sumderman, escritor de negócios AP

