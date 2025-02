Segwise executa o Creative Analytics IA Agent em sua plataforma para comprar usuário

Segwise anunciou hoje que está lançando um novo recurso para a aquisição de usuários com base na IA: novos recursos de análise criativa e insights, especialmente o agente de IA da Analytics Creative. Este novo agente usa a IA para ajudar os desenvolvedores de jogos e aplicativos para celular para encontrar reações a vários elementos criativos em suas campanhas publicitárias. Eles podem incluir antecedentes, pedidos de ação, ganchos emocionais e outros elementos, poupadores de desenvolvedores tarefas de marcar e analisar manualmente esses elementos.

Segundo a empresa, sua IA indica automaticamente elementos criativos em diferentes tipos de anúncio. Além do agente de IA, o painel de análise e inspeção criativo da Segwise também oferece informações de dados coletivos de redes de anúncios, permitindo que os desenvolvedores acessem dados ainda mais detalhados. Isso pode ajudar os desenvolvedores de jogos para celular, por exemplo, a encontrar o que melhoram com os novos jogadores em potencial e os impede de gastar dinheiro em anúncios de publicidade.

O diretor executivo da Segwisea Brijesh Bharadwaj disse ao GamesBeat em uma entrevista que mesmo os maiores estúdios poderiam passar de 20 a 30 horas por semana marcando elementos de seus anúncios criativos, que o agente da IA ​​não exige. “Estes são apenas um horário salvo. Mas, mais importante, eu economizo várias horas enquanto você está criando seus anúncios. Agora até uma análise, um tempo de resposta para reagir a essas mudanças, tudo se resume a quase zero. Muito de É salvo o tempo que ninguém é procurado por ninguém gosta de fazer esse trabalho. Criativo real.

Carol Miu, ex -CEO da PeopleFun Games, se junta a Segwise como consultor. A MIU disse ao GamesBeat: “À medida que os rankings da UA estão crescendo para o editor, monitorando melhor o desempenho da campanha e a análise criativa granular pode levar a milhões de dólares no anúncio de publicidade. O Segwise cria uma plataforma de agentes de IA para ajudar as equipes da UA a fazer isso e melhorar o ROAS. Estou animado para me juntar a eles em sua jornada como consultor! “