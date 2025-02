Sementes de beterraba para crescimento em sua fazenda e venda

O plantio de beterraba pode ser um empreendimento lucrativo- eles são uma colheita versátil com propósitos diferentes. Eles também são muito fáceis de cultivar e não exigem muita manutenção, o que pode reduzir custos. A beterraba é uma colheita de alto rendimento, para que você possa cultivar um grande número de beterraba em uma quantidade relativamente pequena de solo. Eles têm uma longa vida útil, o que os torna excelentes para a venda de alimentos e mercados e reduzem o desperdício.

Como a cauda é versátil e possui aplicações diferentes, há uma grande demanda por elas. Aqui estão algumas maneiras pelas quais você pode lucrar com o plantio de beterraba:

Comida – As beterrabas são uma cultura de alimentos popular que pode ser vendida para mercados locais, lojas de alimentos e restaurantes.

– As beterrabas são uma cultura de alimentos popular que pode ser vendida para mercados locais, lojas de alimentos e restaurantes. Micro -verde – Beterraba verde refere -se a beterraba frondosa, que pode ser instalada em saladas, sopas e vários pratos. Você tem a capacidade de vender a vegetação de beterraba de forma independente ou coletar beterraba. Essas vegetação estão cheias de nutrientes e são especialmente procuradas pelos consumidores cientes da saúde. Para obter mais informações, consulte nosso artigo sobre a criação e venda de micro -verde aqui.

– Beterraba verde refere -se a beterraba frondosa, que pode ser instalada em saladas, sopas e vários pratos. Você tem a capacidade de vender a vegetação de beterraba de forma independente ou coletar beterraba. Essas vegetação estão cheias de nutrientes e são especialmente procuradas pelos consumidores cientes da saúde. Para obter mais informações, consulte nosso artigo sobre a criação e venda de micro -verde aqui. Açúcar de beterraba – O açúcar de beterraba é um adoçante natural derivado da beterraba de açúcar. Este pode ser um suplemento dietético útil com diabetes, pois há poucas calorias e carboidratos enquanto com fibra grande.

– O açúcar de beterraba é um adoçante natural derivado da beterraba de açúcar. Este pode ser um suplemento dietético útil com diabetes, pois há poucas calorias e carboidratos enquanto com fibra grande. Comida de comida -PULPA A beterraba é um produto do processamento de beterraba de açúcar, que é uma participação de fibra alta e é uma ótima fonte de energia para o gado. Você pode vender a polpa de beterraba para agricultores que buscam animais acessíveis e nutritivos para animais.

Sementes de beterraba para crescimento em sua fazenda e venda

Se você decidiu que está disposto a adicionar beterraba à rotação da colheita, seu próximo passo é adquirir as sementes de beterraba. Felizmente, existem ótimas opções on -line e lemos informações e análises de nossas duas fontes favoritas – Trueleaf Market e Etsy. As sementes apresentadas em nossa lista são todas as sementes que não são OGM e vêm em quantidades diferentes. Eles também são as sementes das variedades de beterraba mais populares do mercado. Dê uma olhada nas nossas 12 opções para as sementes de beterraba crescem em sua fazenda e vendem.

Sementes orgânicas de beterraba da Borgonha.

As raízes de beterraba vermelha escura não apenas são gentis e doces -pontas verdes profundas podem ser cozidas como uma acelga suíça -como micro -verde. Essas sementes são orgânicas, não-OGM e herdeiros. Várias opções estão disponíveis.

Sementes orgânicas de beterraba da Borgonha.

Compre no TrueLeAxket

Sementes de beterraba de chioggia

As sementes de chioggia cultivam uma variedade de beterraba limpa e crocante que geralmente cortou saladas de jardim, decorações e pepinos ácidos. Eles são favorecidos entre os chefs porque, ao contrário de outras beterrabas, eles não sangram a cor quando você os cortam. Mas isso não é tudo quando você corta beterraba chiogga ao meio, você descobre um lindo interior, vermelho e branco, um doce listrado.

Sementes de beterraba de chioggia

Compre na Amazon

Sementes de touro de sangue

Esta variedade de beterraba possui um dos maiores valores nutricionais, o que os torna muito versáteis para várias aplicações culinárias! Além disso, eles são frequentemente usados ​​como plantas decorativas em jardins por causa da cor vermelha/roxa incrivelmente profunda.

Sementes de touro de sangue

Compre no mercado Trueleaf

Heritância Milagre precoce da semente de beterraba

Semelhante ao vermelho escuro em um desbaste, as beterrabas maravilhosas da ferida também oferecem uma vegetação deliciosa e raízes deliciosas. Verdade pelo nome deles, eles são os primeiros fabricantes, e a vegetação é adequada para a colheita em apenas 33 dias. Esses herdeiros, sementes sem cauda OGM estão disponíveis em um pacote de sementes de 90.

Heritância Milagre precoce da semente de beterraba

Compre interesses botânicos

Sementes de beterraba branca

A beterraba branca oferece um sabor suave e não doce e não como beterraba vermelha. A avalanche de beterraba é versátil, adequada para cortar crus em saladas ou adicionar doçura às sopas. Essas beterrabas podem sobreviver a uma geada suave e semear em várias estações.

Sementes de beterraba branca

Compre no Burpee

A herança de burpees sementes de beterraba dourada

Essa variedade de herdeiros de beterraba, introduzida em 1940 por Burpee Seed, ainda é a favorita. Suas folhas suaves têm caules amarelos atraentes, tornando -os micro -verdes ideais para saladas ou decorações! As raízes são laranja com um interior dourado que não sangra.

A herança de burpees sementes de beterraba dourada

Compre no Burpee

Sementes egípcias crostas orgânicas de beterraba

As beterrabas egípcias de Crosby têm dicas verdes longas com hastes vermelhas que são frequentemente usadas cruas em saladas ou refogadas. Eles são um tipo precoce de beterraba e seguram a forma no outono. As sementes vêm em vários tamanhos de embalagem.

Sementes egípcias crostas orgânicas de beterraba

Compre no mercado Trueleaf

Sementes de beterraba de açúcar

Essas sementes de beterraba de açúcar vêm em vários pacotes. As beterrabas de açúcar são geralmente usadas na produção de açúcar branco e também podem ser usadas para criar outros açúcar refinado, como melas.

Sementes de beterraba de açúcar

Compre no verdadeiro mercado de folhas

Sementes de beterraba híbrida de ás vermelho

As beterrabas vermelhas são muito adaptáveis ​​e podem crescer em temperaturas mais frias. Eles têm um sabor doce e suave e são ideais para cortar, ácido ou congelar. Suas dicas também produzem deliciosas micro -verde.

Sementes de beterraba híbrida de ás vermelho

Compre no mercado Trueleaf

Cilindro das sementes de cilindro de beterraba

Essas beterrabas duráveis ​​são ideais para quem deseja um maior rendimento de beterraba em um espaço menor. Eles têm sabor ousado, na terra e são frequentemente usados ​​para ácido e preservação.

Cilindro das sementes de cilindro de beterraba

Compre no mercado Trueleaf

As sementes da rainha rubin da beterraba

A cauda da Ruby Queen pode progredir mesmo em solo pobre, tornando -os facilmente crescendo em quase qualquer lugar. Essas beterrabas têm um sabor leve e são ótimas para conservas e o reino azedo. Você pode obter 3 G., 4 onças, 1 lb., 5 libras. Ou 25 lb. Pacotes deste herdeiro, sementes que não são OGM.

As sementes da rainha rubin da beterraba

Compre no mercado Trueleaf

Sementes de beterraba Merlin

Merlin Beets é provavelmente a mais doce da beterraba vermelha. Isso ocorre porque eles têm um dos mais alto teor de açúcar de todas as variedades de beterraba. Eles são deliciosos crus ou cozidos e têm deliciosas dicas verdes. Essas sementes vêm em pacotes de 10, 25, 50 e 100.

Sementes de beterraba Merlin

Compre na Amazon

