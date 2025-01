Sentindo -se sozinho? Aqui estão 5 estratégias para construir conexões significativas

Natalie Kerr e Jaime Kurtz são psicólogos e colegas sociais do Departamento de Psicologia da Universidade James Madison. O trabalho de Kerr foi publicado em muitas revistas acadêmicas, e ela também escreve para Psicologia hoje. Kurtz também apareceu em vários periódicos psicológicos e anteriormente era seu autor Feliz viajante, positivamente feliz, e dois programas originais audíveis.

Qual é a ótima ideia?

A conexão social se tornou mais complicada. Apesar da conexão digital mais do que nunca, nossa sociedade experimenta uma solidão recorde. Muitas novas normas culturais ameaçam nos isolar emocionalmente um do outro. Para a saúde e bem -estar, é necessário praticar básicos cientificamente comprovados de vida social significativa.

Abaixo, a Natalie e Jaime Co -Author divide cinco insights principais de seu novo livro, Nossa nova vida social: científica fundamentou estratégias para criar um relacionamento significativo. (Ouça a versão em áudio – Forest Natalie e Jaime – no próximo aplicativo de grande idéia.)

1. A conexão social não é um luxo.

Você quer ter mais tempo para sair com os amigos? Se sim, você não está sozinho. As pesquisas mostram que os americanos passam menos tempo com os amigos do que antes (agora, em média, apenas três horas por semana!), E cerca de meia pessoas querem mais tempo com os amigos. Essa tendência pode ser parcialmente atribuída aos nossos horários desorganizados, mas também pode refletir uma mudança de prioridade.

Temos uma necessidade fundamental de conexão social. Vivemos mais feliz, mais saudável emaisEle vive quando temos o suficiente. No entanto, no mundo moderno, muitas vezes vemos socializar como um luxo sem o qual podemos pagar nossas vidas. Pode parecer mais prazer do que como uma necessidade essencial. Quando nos sentimos em aperto ao longo do tempo, horas alegres, passeios noturnos e galhos com amigos geralmente são as primeiras coisas que precisamos sair.

Essa maneira de pensar – que a conexão social é um luxo, não uma questão de necessidade – ela pode criar um obstáculo à conexão social que nem sequer estamos cientes. Para superar esse obstáculo, devemos ter em mente que a conexão social é um comportamento essencial à saúde (tão importante quanto dormir, exercício e boa nutrição) e precisamos dar uma prioridade a ela de acordo. Se nos consideramos introvertidos ou extrovertidos, precisamos investir tempo, energia e recursos nos relacionamentos.

2. As normas da vida moderna dificultam a conexão.

As normas sociais são regras não escritas para comportamento normal ou aceitável em um contexto específico. Nos EUA, as normas sociais incluem lidar quando você recebe alguém, dizendo “por favor” e “obrigado” e dar às pessoas espaço pessoal suficiente. É bom se adaptar a essas normas sociais porque ajudam as pessoas a saber o que esperar durante as interações sociais. Eles também nos ajudam a manter um bom relacionamento com os outros.

No entanto, existem outras normas sociais que devemos considerar quebrar. Considere uma norma relativamente nova: usando nossos telefones em ambientes sociais. Em uma pesquisa recente, quase 90 % dos americanos adultos reconheceram que ele usou seu telefone durante sua última interação social. Você pode ver este jogo em quase todos os restaurantes, recepção de casamento ou festa fraternal.

Você teve a experiência de olhar para alguém no seu telefone repetidamente enquanto lhe disse algo importante? Ou – pior – alguém respondeu à mensagem de texto de outra pessoa enquanto conversava com ele? Ela se sente desagradável. A pesquisa confirma que, devido a esse comportamento, nos sentimos rejeitados e menos conectados aos nossos parceiros sociais. Esse comportamento também está associado ao aumento de conflitos e ao prazer reduzido em pares.

Este é apenas um exemplo de como as normas sociais podem dificultar a conexão. Outros exemplos incluem o fato de passarmos mais tempo sozinho. Mais e mais pessoas vivem apenas e trabalham à distância. Também adotamos a agitação como um modo de vida, preenchendo nossos horários a um ponto em que pouca espaço permanece para a conexão espontânea. Além disso, a paternidade moderna se tornou tanto tempo e a energia exigindo que muitos de nós sacrifiquem nossas vidas sociais para apoiar as atividades de seus filhos.

Esses padrões começam a parecer normais e muitos de nós sentem a pressão para se adaptar. Podemos até concordar com essas normas sem sequer ter conhecimento disso. Se queremos viver mais vidas relacionadas, devemos começar a questionar e resistir a algumas normas definidas por nosso mundo social moderno.

3. Nossas suposições sobre as pessoas geralmente estão erradas.

Você já ficou chateado com o erro social que pensou ter cometeu, apenas para descobrir mais tarde que ninguém notou ou preocupou -se com isso? Você já se sentiu rejeitado quando um amigo não retribuiu a mensagem, apenas para descobrir que ele perdeu o telefone? Se você é como nós, teve a experiência de interpretação errônea dos sinais sociais. Afinal, encontrar significado em outras pessoas não é uma tarefa fácil! Não podemos ler pensamentos, então tiramos conclusões sobre os pensamentos, sentimentos e intenções de outras pessoas. Décadas de pesquisa mostram que nossas conclusões geralmente estão erradas.

Por exemplo, tendemos a subestimar o quanto os outros apreciarão nossos esforços para se conectar. Isso nos impede de iniciar conversas com estrangeiros que podem eventualmente se tornar amigos, para expressar gratidão àqueles que nunca agradecemos adequadamente, para oferecer apoio social aos amigos necessitados e trazer obras aleatórias de bondade.

Outro exemplo: você já girou uma conversa na sua cabeça, gritando com algo que disse? É comum que as pessoas cuidem da impressão que restam, mas nossos medos geralmente são exagerados. Pesquisas mostram que gostamos de pessoas e aproveitamos a nossa conversa mais do que pensamos. Os pesquisadores chamam isso de diferençaComo uma lacuna.

Nossas percepções erradas de outras pessoas podem criar um obstáculo à conexão social. Esse obstáculo pode ser superado adotando um ponto de vista mais positivo. Espere que as pessoas gostem de pessoas. Espere apreciar sua gratidão, apoio e bondade. As chances são de que elas realmente vão. Em casos raros em que não têm, provavelmente não tem nada a ver com você.

4. As oportunidades de conexão estão à frente.

Muitas pessoas pensam que as amizades são misteriosas ou que são determinadas pelas características únicas – como um grande senso de humor ou boa aparência. Esses fatoresfazerIMPORTANTE, mas a pesquisa sugere que eles gostam de fatores simples e simples – como a frequência com que seus caminhos se cruzam ou quanto você tem em comum. Ignorar esses fatores simples pode levar à falta de oportunidades para se conectar à sua frente.

Um dos fatores mais negligenciados évizinhança. De acordo com o psicólogo social Elliott Aronson, “as pessoas geograficamente mais próximas de você provavelmente se tornarão a sua favorita”. Não há nada misterioso no poder da proximidade. Quanto mais você vê alguém, mais oportunidades de sorrir um para o outro, dizer olá, iniciar uma conversa e descubra seus interesses comuns. O poder da proximidade é uma conseqüência de um fenômeno psicológico muito básico conhecido comoo efeito da mera exposição. Em suma, quanto mais exposto a algo, mais gostamos. O efeito da exposição refere -se a alimentos, aromas, músicas no rádio e – sim – pessoas.

Tente o efeito de mera exposição simplesmente deixando de ladoser visto. Inclua a câmera durante as reuniões das reuniões, comente as postagens de seus amigos nas redes sociais ou vá a um estúdio de ioga em vez de passar um curso na sua sala de estar. E tente ser vistorepetidamente. Você pode tentar ir à academia todos os dias ao mesmo tempo ou participar do culto à igreja às 9:00 todos os domingos. Isso aumenta as chances de atravessar as estradas com as mesmas pessoas. Com o tempo, você começará a reconhecer os outros e eles começarão a reconhecê -lo, o que pode levar a algo mais.

Este conselho é especialmente útil para pessoas tímidas ou quietas. Você não precisa ser a pessoa mais agradável ou mais abrangente da sala – você pode apenas ter que aparecer!

5. A abertura é arriscada, mas compensa.

O que você acha das conversas profundas? Aqueles em que você reconhece suas imperfeições, compartilhe seus verdadeiros sentimentos ou descobre seus anseios mais profundos. O que você acha de mostrar o seu “certo” na amizade? Pesquisas mostram que muitos de nós relutam em embarcar nesses comportamentos, mas são essenciais para desbloquear uma maior intimidade nos relacionamentos.

Considere uma pesquisa na qual os participantes lideraram conversas superficiais e profundas com estrangeiros. Em uma conversa superficial, os participantes responderam a perguntas como:Como o seu dia flui até agora?Em uma conversa profunda, os participantes descobriram mais informações pessoais respondendo a perguntas como:Se você pudesse corrigir um erro que cometeu em sua vida, o que seria e por que você o cancelaria?

Os resultados mostraram que os participantes esperavam que eles adorassem mais a conversa superficial, mas na verdade preferiam a mais profunda. Eles se sentiram mais próximos do interlocutor em uma conversa profunda do que do interlocutor superficial, e as conversas profundas eram muito menos desconfortáveis ​​do que os participantes pensavam que seriam. Quando jogamos com certeza, podemos estar perdendo oportunidades de conexão social significativa.

–Natalie Kerr e Jaime Kurtz

