SNL 50. Especial de aniversário: aqui está quem está chegando e como assistir

ECelebração do 50º aniversáriode“Saturday Night Live”é tão grande, nem mesmo no sábado.

Transmitir domingo e abranger três horas, sim, Live “SNL 50: Celebração de Aniversário” reunirá uma estrela dos sonhos que ajudou o programa a se tornar uma cultura pop permanente, incluindo ex -alunos como Tina Fey e Eddie Murphy, anfitriões notáveis ​​como Dave Chappelle e Steve Martin e pelo menos Quatro dos sobreviventes dos membros originais dos atores: Chevy Chase, Garrett Morris, Jane Curtin e LaRaine Newman.

O show também será lotado em convidados musicais, com Paul McCartney, Sabrina Carpenter, Bad Bunny e Miley Cyrus entre aqueles que deveriam olhar. Dupla especial de 90 minutos de cada episódio “SNL”.

Com tantas histórias de televisão e comédia para cobrir, aqui estão algumas coisas importantes para saber sobre o programa “SNL50”.

Quando é o show sobre honrar o 50º aniversário do SNL?

A NBC transmitirá “SNL50: Celebração de Aniversário” a partir das 20h leste e 17:00 do Pacífico.

A exposição de aniversário também fluirá no pavão.

O que são fornecidos o ex -aluno ‘SNL’?

Oh muito. A NBC diz que, além de Murphy, Fey e alguns originais, eles não estão prontos para os jogadores no horário nobre, você pode esperar: Adam Sandler, Amy Poehler, Andy Samberg, Chris Rock, Fred Armyisen, Jason Sudei, Jimmy Fallon, Kate McKinnon, Kristen Wiig, Maya Rudolph Molly Shannon, Pete Davidson, Seth Meyers, Tracy Morgan, Will Ferrell e Will Forte. A aparição atual de Kenan Thompson também foi declarada.

Quais hosts notáveis ​​aparecerão no ‘SNL50’?

Martin, que deixou uma placa cômica indelével em “SNL” ao longo dos anos, estará entre muitos anfitriões de sucesso que retornarão à 50ª celebração do show.

Outros anfitriões férteis e de retorno começam de atores como Tom Hanks, Martina Short -ai Scarlett Johansson (que é casada com o atual membro de “SNL” Colin Jost) com atletas como Peyton Manning. O ex -escritor do SNL John Mulaney aparecerá, como Adam Driver, Ayo Edebiri, Kim Kardashian, Paul Simon, Pedro Pascal, Quinta Brunson, Robert de Niro e Woody Harrelson.

Existe uma edição regular do ‘Saturday Night Live’ nesta semana?

Não, o show está em um intervalo esta semana. Timothée Chalamet sediou o último show “Saturday Night Live”, 25 de janeiro. Ele executou um dever duplo, tocando músicas de Bob Dylan –Chalamet interpreta DylanNo filme indicado ao Oscar, eles “completamente desconhecidos” e passaram os anos se preparando para o papel.

Mas os fãs que podem ver o primeiro episódio do show no sábado à noite, a partir de outubro de 1975, apresentado por George Carlin, a partir das 23:30 do leste e 20:30 do Pacífico.

Quais convidados da música aparecerão durante o dia ‘SNL’ 50. Aniversário?

A música é uma grande parte do “SNL”, e uma mistura de artistas globais está programada para aparecer no “SNL50: a celebração do aniversário”. É importante observar que a NBC não disse particularmente que artistas como McCartney, Cyrus, Bad Bunny e outros se apresentariam.

Os amantes da música em “SNL” têm outras chances de comemorar. A NBC agendou “SNL50 na noite de sexta -feira: um concerto de volta para casa. Ele ficará atordoado ao vivo no Peacock, a partir das 20:00 leste e 17:00 do Pacífico.

Backstree Boys, Lady Gaga, Post Malone, Bad Bunny, Jack White, Cyrus, Robyn, Bonnie Raitt são algumas das performances planejadas.

O legado musical “SNL” também é explorado no documentário “Senhoras e senhores … 50 anos de música SNL” de Oscar-Basin Questlova. Atualmente, ele flui no pavão.

“Olhando para ‘SNL’, a primeira temporada me deu um vocabulário musical que eu não acho que teria acontecido comigo mesmo”, “Disse Associated PressNo mês passado, antes da transmissão especial.

Quem estava na primeira atuação do ‘SNL’ e por que nem todos aparecem?

O primeiro elenco de “Saturday Night Live” era conhecido como o nono para jogadores no horário nobre, consistindo em Chevy Chase, Gilda Radner, John Belushi, LaRaine Newman, Dan Aykryd, Garrett Morris e Jane Curtin.

Trabalho e Belushi morreram desde então. A ausência de Aykomyd de uma lista de membros que estão retornando aos papéis não ficou clara, embora ele tenha publicado com entusiasmo o 50º aniversário nas redes sociais na semana passada. O publicitário de Aykryd não retornou a solicitação de AP -AP de comentário.

Como parte de seu aniversário de celebração, Peacock transmite uma série de documentários de quatro peça, “SNL50: Over Saturday Night”, sobre o show.

Haverá um tapete vermelho?

É apropriado que o Anniversary Special Falls rompa no meio da temporada de prêmios, porque definitivamente soa como uma recompensa – três horas, no domingo … no tapete vermelho, para começar.

“SNL50: O tapete vermelho” será transmitido ao vivo na NBC, Peacock e E!, A rede relatou na quinta -feira. Começando às 19h do lesteAlum Leslie Jones “SNL”e Willie Geist da NBC News. Matt Rogers, um ator e comediante que co -homenageou o podcast “Las Culturistas” com um membro dos atores “SNL” Bowen Yang, servirá como correspondente.

Amelia Dimoldenberg, da Glant “Data of the Pickant”-com a Untertainment Complans com o Crants-fará um tapete vermelho para “SNL50: LiveStream Red tapete” em plataformas sociais e digitais “SNL”.

