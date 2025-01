Você pode ter chegado a um quarto de hotel e encontrado chocolate em um travesseiro ou mensagem de boas -vindas na TV. Mas imagine fazer login e encontrar exatamente o travesseiro que você citou, uma temperatura adequada e um menu pessoal, juntamente com um programa de bem -estar personalizado. Este não é um conto de fadas – é o futuro das viagens de luxo, movendo -se com a tecnologia.

Suas configurações, como temperatura, iluminação, opções de refeições e até atividades, serão igualmente fáceis de escolher como reservar uma sala com vista para o mar ou um táxi do aeroporto. E esta acomodação não apenas oferecerá um sonho tranquilo. A paz mental também é a mais importante porque os hóspedes discriminantes estão cada vez mais buscando destinos oferecidos por serviços “regenerativos”.

Como categoria, os resorts regenerativos geralmente são destinos de glamping ou ecologicamente corretos que também desejam ser pelo menos carbono neutro e mais e mais carbono negativo. Eles investem em suas comunidades locais, apoiam as empresas locais e oferecem vantagem de uma linha final tripla – eles oferecem experiências únicas e extraordinárias para passageiros que buscam luxo e propósito.

Eco-trism

Embora possa parecer que a eco-trismo está enraizada na simplicidade, é basicamente a indústria de alta tecnologia. As acomodações de luxo em ambientes naturais geralmente exigem engenharia avançada para minimizar o impacto ambiental, proporcionando resistência a condições climáticas extremas. Arquitetos e construtores devem considerar a localização, a logística da cadeia de suprimentos e as possibilidades da força de trabalho local ao projetar e construir esses resorts. A cirurgia a distância também depende de sistemas e logística de energia extra -dimensional sofisticados para funcionar efetivamente.

A construção modular é imposta como uma solução-chave para depositos de eco. Por exemplo, estruturas impressas em 3D feitas de materiais reciclados oferecem alternativa eficaz sustentável aos métodos de construção tradicionais. Essas unidades modulares podem ser produzidas em uma fração de tempo e com muito menos desperdício. Empresas como a mina, as casas impressas do Azure, usam essa tecnologia para criar um alojamento e acomodações ecológicas, reduzindo o desperdício de construção em 90% e reduzindo o tempo de produção em 70%. Esse progresso está alinhado com as necessidades dos passageiros ambientalmente conscientes e tecnologicamente reduzidos.

Crie uma conexão de convidado

Em um mercado cada vez mais superlotado, os eco-desposes estão enfrentando o desafio de transferir efetivamente seus valores fundamentais e ofertas exclusivas para os convidados em potencial. As plataformas digitais desempenham um papel fundamental nesse empreendimento, e muitos resorts usam mídias sociais, páginas de reserva e parcerias com pessoas influentes para alcançar seu público. À medida que os consumidores se tornam mais terríveis, a autenticidade é necessária. Os hóspedes estão dispostos a pagar um prêmio por experiências únicas e significativas, mas também investem um tempo significativo na exploração de suas capacidades.

A tecnologia revolucionou as interações convidadas antes e durante a estadia. As chaves integradas inteligentes com aplicativos móveis permitem que os hóspedes ajustem a temperatura ambiente com facilidade, reserva de jantar ou conta de atividades. As características dos quartos que levam a IA aprendem as preferências de hóspedes para proporcionar uma experiência personalizada, transformando uma estadia em um hotel fora de impessoal a adaptado e intuitivo. Para eco-depositos distantes, a inteligência artificial também melhora a eficiência operacional, monitorando as emissões, otimizando o gerenciamento de resíduos e a simplificação das ordens de fornecimento, todas com o foco de retenção na sustentabilidade.

Trip de transformação: o bem -estar encontra um espaço aberto

O segmento que mais cresce de viagens de luxo é o turismo de bem -estar, desencadeado por passageiros que buscam transformação física, mental e emocional. Ao contrário dos turistas tradicionais que priorizam o relaxamento e os passeios turísticos, os passageiros de hoje querem rejuvenescer e inspirar. Glamping e Eco-Schools estão idealmente posicionados para satisfazer essa demanda pela integração dos programas de bem-estar em seu ambiente natural.

No México, por exemplo, a Casa de Aïa oferece programas de bem -estar sob a supervisão de xamã, que projeta um programa personalizado -feito de medição para os hóspedes. “Eles são conhecidos como” Arquitetos da Vida “, diz o site do resort. “Esses programas desbloqueiam nossa porta interna, seja física, emocional ou espiritual”.

As ofertas variam de caminhadas e ioga guiadas ao regime de bem -estar adaptado, adaptado às necessidades individuais. Os resorts estão cada vez mais envolvendo a personalização com base em dados, usando as configurações de convidados que compartilham antes de chegar para criar experiências únicas. Os destinos de acordo com os rituais antigos e as práticas espirituais para aprofundar o relacionamento convidado com o meio ambiente, criando viagens realmente inesquecíveis. Por exemplo, certos programas de bem -estar incluem consciência, meditação e até observação de estrelas guiadas, o que reflete a crescente popularidade do turismo do “céu escuro”.

Resorts temáticos fornecem o ideal “algo extra”

Alguns resorts oferecem uma experiência educacional impressionante, como o Observer Ranch, um acampamento de um ano dedicado ao universo, que fica a uma hora ao sul de Colorado Springs. Este destino único, de propriedade do autor dos livros infantis de Kat Davidson, oferece uma vista incrível das montanhas, o Centro de Aprendizagem e a Biblioteca com fontes de ciência, natureza, economia e sustentabilidade. Os hóspedes podem desfrutar de relógios educacionais, oficinas práticas e eventos divertidos, como o lançamento de modelos de foguetes.

Redefine o luxo através da sustentabilidade

É redefinido o luxo de que os passageiros estão se afastando do excesso e do luxo para experiências significativas e exclusivas. O luxo moderno enfatiza a privacidade, a autenticidade e a conexão com a natureza. Essa mudança está alinhada com o conceito de “luxo para os pés descalços”, que dá a vantagem de simplicidade e sustentabilidade sobre a extravagância.

A tecnologia desempenha um papel fundamental para incentivar essa nova visão de luxo. Ferramentas como o aplicativo My Green Butler incentivam o comportamento ambientalmente consciente, jogando experiência no convidado. Os hóspedes ganham recompensas por ações como toalhas de re -uso ou redução do consumo de água e energia. Esses pequenos incentivos não apenas melhoram a experiência dos hóspedes, mas também fortalecem a dedicação do resort de sustentabilidade. Com o envolvimento de convidados em práticas sustentáveis, os resorts esperam incentivar mudanças permanentes no comportamento que se estendem após o descanso.

A jornada transformadora oferece mais do que relaxamento; Ele fornece aos hóspedes uma perspectiva renovada sobre o valor dos recursos naturais e a importância de sua preservação. Combinando sustentabilidade, personalização e tecnologia superior, a indústria de viagens de luxo está pronta para criar experiências tão impressionantes quanto inesquecíveis.

Gene Eidelman é um co -fundador Casas impressas do Azure. Stephanie Curtis-Raleigh é o fundador Rede de resorts ecológicos.

