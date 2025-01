Sony Corp. e PlayStation tem uma nova liderança

Sony Corp. Ele abalou a melhor administração da empresa, bem como na divisão principal do PlayStation. Ele nomeou Hiroki Totoki para o trabalho do diretor executivo, e Hideaki Nishino será o único diretor executivo da Divisão de PlayStation, Sony Interactive Entertainment.

Totoki, uma veterana de 38 anos, Sony, será substituída por Kenichiro Yoshid como diretor executivo em 1º de abril de 2025 (sim, isso não é uma piada de abril). Totoki era anteriormente o diretor operacional e diretor financeiro. Isso mesmo. Ele é um cara financeiro, não um tecnólogo ou líder de jogo, ele dirige todo o trabalho.

Hiroki Totoki é o novo diretor executivo da Sony.

Em maio de 2024, Nishino foi nomeado diretor executivo do Grupo de Negócios da Plataforma da Sony Interactive, enquanto o desenvolvedor de jogos Hermen Hulst foi nomeado diretor executivo da Divisão de Grupos de Business de Estúdio. Eles substituíram o diretor executivo Jim Ryan depois que ele se aposentou. Agora Nishino será o chefe de Hulst. O novo título de Nishin é o presidente e diretor executivo da Sony Interactive Enterinment, e ele ainda é diretor executivo do grupo de negócios da plataforma e do grupo de negócios de estúdio. A Hulst orientará as operações de desenvolvimento, publicação e negócios do primeiro conteúdo da SIE.

Hulst também levará a SIE a trabalhar com a Sony Pictures no desenvolvimento da adaptação de seus jogos como programas de TV, filmes e outros transmídios por meio da PlayStation Productions.

Enquanto isso, no início deste mês, a Sony Pictures Entertainment passou por uma mudança, enquanto Ravi Ahuja assumiu os deveres do diretor executivo de Tony Vinciquerra. Ahuja apareceu no evento de imprensa da Sony CES 2025 no primeiro dia como diretor executivo. E Lin Tao é o novo CFO da Sony – a primeira esposa de CFO -Aau 80 anos de empresa.

A Sony tem cerca de 110.000 funcionários, com principais empresas em câmeras e dispositivos de tiro, aparelhos de TV, consoles de jogos do PlayStation e filmes e programas de TV. Ele também cria um novo carro elétrico com a Honda – Afeela, cheia de PlayStation 5.

Yoshida está administrando a Sony desde 2018. Durante esse período, ele se concentrou em produtos com alta margem como câmeras e a EMI adquirida como parte da Sony Music por US $ 3,5 bilhões.

Minha observação sobre essas mudanças? Conheço todos os produtos e jogos da Sony. Mas não reconheço mais as pessoas que administram a empresa. Certa vez, eu conheci todos os líderes como Kaz Hirai, Andrew House, Jack Tretton, Shawn Layden, Hermen Hulst, Shu Yoshida, Adam Boyes e muito mais. Agora, quase ninguém.

Yoshida disse em comunicado que, com base em suas realizações na Sony, ele sugeriu que Totoki o herdou para mudar o regime, atribuindo Totokia ao investimento em IP e semicondutor de conteúdo. Yoshida continuará como presidente.