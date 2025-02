Square Enix exclui o jogo Final Fantasy iOS devido a um bug irreparável

Desenvolvedores de defesa cuidadosos com os defeitos das mudanças nos modelos de compra no aplicativo. Acontece que posso ser tão catastrófico que posso trazer o jogo inteiro comigo.

É o caso da versão iOS do Final Fantasy Crystal Chronicles, em si um jogo de GameCube Remaster de 2003 e depois transferido para plataformas móveis. Em todas as versões do jogo, incluindo Switch, PlayStation 4 e Android, o jogador poderia comprar figurinos para seu personagem imitar outra referência Final Fantasy em toda a série. Nas versões móveis separadamente, a compra através do aplicativo também permitiu ao jogador atualizar da demonstração para a versão completa do jogo. As recentes alterações nesse modelo de compras por meio do aplicativo acabaram, sem dar aos clientes seus direitos após a compra e Square-Enix diz que não posso consertar.

“O problema é devido às mudanças feitas no modelo de compra através do aplicativo”, escreve no site oficial da série Final Fantasy. “A investigação mais aprofundada revelou que não somos capazes de melhorar completamente o erro e implementar novas alterações, e é por isso que é improvável que continue o serviço de jogo. Portanto, temos que anunciar que encerraremos o suporte para a versão iOS das Crônicas de Cristal de Final Fantasy. “

A Square Enix afirma que esse erro só foi relatado desde a última semana de janeiro. Os topies para jogadores que passaram o erro para concluir a compra estão disponíveis em um prazo específico de compra.

É uma lição aproximada para a Square Enix, dado que as Crystal Chronicles provavelmente estão no iOS custa algum dinheiro para o porto. Essa também pode ser uma lição importante para transmitir o restante da indústria: pequenas coisas ainda podem ser demolidas pelo céu se não processarem com o maior cuidado.