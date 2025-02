Sr. Presidente: EUA Propor é um jogo em que você é POTUS

Sr. Presidente: Presidência dos EUA 2000-2020 é um jogo de ser um presidente americano.

Com base no jogo na mesa, este título foi construído Laboratórios Exia E adaptado à versão para tabletop GMT Games, é única, pois não é uma escolha ou campanha. Você já venceu a eleição e agora deve operar. Da mesma forma, a maioria dos jogos em que você liderará a América se concentra na parte estreita dessa liderança.

No Sr. Presidente, você deve assumir todo o portfólio presidencial: fazer guerra contra o terrorismo, lidar com crises domésticas, administrar seu gabinete, trabalhar conosco aliados e rivais, passar seu plano doméstico via Congresso, confirmando os juízes do Supremo Tribunal se um assento for aberto e qualquer outra responsabilidade que vem com um escritório oval.

O jogo vem em julho para Vapor Por US $ 25, com descontos baixos a US $ 20.

O jogo é uma adaptação da versão para mesa, resultado de um processo de design e pesquisa de nove anos. Ele tem uma enorme quantidade de conteúdo, fornecendo toneladas de reprodução – centenas de crises e eventos, dezenas de ações que o jogador poderia ter selecionado, bem como os subsistemas que registram uma série de oportunidades e desafios presidenciais.

Escolhendo um gabinete com o Sr. Presidente.

Os jogadores podem optar por roteiro de sandbox, que os coloca no início de um mandato de quatro anos, que abrange a diversidade geral de tendências e eventos no início do século XXI. Ou, se um jogador quiser ver se ele pode fazer melhor do que o presidente real, há um roteiro para cada mandato presidencial.

Deseja ver se pode se mudar na crise financeira, passar pelos cuidados de saúde e conter o Irã melhor do que o presidente Barack Obama? Você acha que pode lidar com 11 de setembro melhor do que o presidente George W. Bush, talvez até alcançando a reforma do seguro social de Bush? O Sr. Presidente permite que você atire.

Você tem algo necessário para ser o Sr. Presidente?

A tabela é um jogo de monstros; Um dos comentários dos jogadores mais comuns é “eu adoraria comprar e jogar este jogo, mas não tenho espaço para uma mesa” ou “não posso deixar um jogo tão disposto a dias e dias”. Outro comentário usual é: “Passo muito tempo encontrando as mesas certas que podem ser incluídas e as regras certas para aplicação”.

A adaptação de Exia eliminará toda a dor no jogador e apresentará jogadores uma experiência apertada, mas completamente leal, do Sr. Presidente.

Mas sabemos que há armadilhas com um jogo traduzindo como o Sr. Presidente na tela do PC. Parte do que é convincente com o Sr. Presidente e outras simulações abertas de simulações de sandbox é que a leitura das regras e empurrando o balcão, o jogador ganha uma compreensão mais profunda da escolha que o jogo oferece e como jogar em direção a eles.

O sistema que automatiza tudo e simplesmente mostra os resultados com os resultados falha de duas maneiras: ele nega ao jogador por um momento imaginar o que está acontecendo, e desistiu da possibilidade de entender o que influenciou a chance de sucesso.

A crise aparece com o Sr. Presidente. Como você vai reagir?

Exia tem um time de jogo experiente. Inclui Ananda Gupta, um dos designers de jogos mais experientes e experientes em espaços digitais e de mesa.

Como qualquer jogo sobre política e administração, o presidente expressa uma visão criativa especial. A presidência dos EUA retrata como uma grande instituição e a América como uma força para o bem no mundo – mas cujo potencial é o mais forte quando pessoas de lados e vistas diferentes se reúnem, e quando os Estados Unidos trabalham bem com seus aliados. Como qualquer visão criativa, as pessoas não concordam – mas na atmosfera política de hoje, muitos jogadores podem considerar o Sr. Presidente para respirar o ar fresco.

O jogo é a adaptação do jogo de mesa, Sr. Presidente: Presidência dos EUA 2000-2020, criada e projetada por Gene Billingsley, co-fundador e diretor executivo da GMT Games, editora líder de jogos comerciais (seus jogos começam de simulações profundas que variam de partir de Simulação profunda com centenas de parâmetros, como sua próxima guerra: Taiwan, para “níveis de entrada” acessíveis, como comandos e cores).

Jonathan Pan, ex -CEO da Ex -Exi, admitiu que muitas pessoas o veriam como um jogo político à primeira vista. Mas disse que o UE -Mail Gamesbeat: “Ele foi projetado para ser muito politicamente neutro, mas precisará jogar o jogo para descrevê -lo dessa maneira. No que diz respeito à hora de jogar, tivemos a eleição presidencial há alguns meses , E não importa o que você pense sobre o presidente Trump, o papel do presidente dos EUA está constantemente nas notícias.

Ele acrescentou: “Quando começamos nossa empresa, pensamos em focar antes de tudo sobre jogos de guerra militar. Mas, para trabalhar nos cenários mais eficazes, precisamos de aprovações de segurança que ainda não. Descrito com o acrônimo DIME: Diplomacia: Diplomacia, Informação, Exército e Economia não é tão simples quanto um porto direto.

Decisão militar de um Razon com o Sr. Presidente

Exia contratou uma equipe de desenvolvedores triplos experientes que traz uma forte combinação de sucesso no desenvolvimento de jogos e entusiasmo pela história no projeto.

Eles incluem Ananda Gupta, do entardecer de luta, luta imperial e táticas de fama de luta em equipe. Twilight luta (jogo GMT), o jogo está no quadro em uma guerra fria; Ela ganhou seis prêmios e ocupou o lugar número 1 no Boardgamegek.com por cinco anos e, em 2024, foi apresentada no Hall of Fame Gamma. A luta imperial, o herdeiro espiritual da luta do crepúsculo, ganhou o Golden Geek Award de melhor jogo de guerra de 2020. Gupta é o designer de jogos da Exia -O, focado em traduzir um jogo de mesa em uma experiência digital.

Aaron Rutledge é um designer de experiência de League of Legends, Call of Duty e Apex Legends. Projetar o sistema de interação, animação e interface do usuário é crucial para evocar a peça no quadro e manter os jogadores na cadeira do presidente, mesmo eliminando o gerenciamento de peças e regras de pesquisa.

Aqui está o que acontece quando você perde com o Sr. Presidente.

Joshua Balcacerres é um diretor artístico. Ela tem uma carreira artística de 27 anos em cinema, jogos e VFX. Ele trabalhou para estudos Industrial Light & Magic, 2K, EA, Ubisoft, Disney Imagineering, Obsidian e outros.

Connor Walsh executa engenharia de jogos. Ele passou os últimos oito anos em jogos de tumultos trabalhando em um título valorante e sem aviso prévio.