Supergiant Games Lights Charge para trabalhar em torno de Sag-Aftra Strike

Participe de nossos boletins diários e semanais para obter as atualizações mais recentes e o conteúdo exclusivo sobre a principal cobertura da IA. Descubra mais

Supergiant Games-Protrolls, como Bastion, Transistor e The Hades Series-Dugo, têm orgulho do desenvolvimento de jogos com narrativas ricas. Os dubladores respondem e envolvem mudanças constantes e conhecem seus personagens por um longo tempo. Por causa disso, ele ficou um choque quando um desses dubladores implicava publicamente que o desenvolvedor havia repensado os votos para que ele não tivesse que trabalhar com um protocolo SAG-AFTR em greve.

Marin M. Miller, um dublador que desempenha vários papéis na série Hades, Nas redes sociais decolou na quarta -feira Para incentivar os fãs a continuar -ainda mais, ainda mais, está fortemente implícito para ser supergioso pedir que assinem um contrato temporário que permite que Miller expresse seus personagens. De acordo com as regras atuais do SAG-AFTRA, o estudo pode trabalhar com o talento da União assinando um contrato temporário que inclui a proteção da IA, apesar da greve que não está oficialmente concluída.

Sag-Afftra busca proteção mais forte e contínua contra a IA, em termos de uso de dublagem e treinamento em atuação alta existente. Essa greve e proteção contra ele estão focadas principalmente nos videogames e já acontece desde agosto. Miller acredita que a falta desse contrato temporário é a razão pela qual eles não foram contatados para reprisar seu papel e podem estar completamente impressionados.

Até que se encaixe diretamente Miller, Supergiant fez sua declaração nas mídias sociais Negando que ele modifique todos os papéis e que o estúdio seja contra a IA para substituir os dubladores. Em resposta ao desenvolvedor de jogos Postado publicamente, Miller diz que pediu à Supergiant flexibilidade para trazê -los de volta anos atrás.

O SuperGiant não respondeu publicamente porque quaisquer negociações provavelmente seriam conduzidas em particular. Isso serve como um lembrete de que a greve de Sag-Aftra ainda está em andamento e parece que chegará a uma conclusão em breve.