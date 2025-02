Tecnologia Release 2025: Salesforce para reduzir 1.000 empregos ao ingressar na Meta, Amazon, Microsoft e mais do corte

O Ano Novo não começa com um ótimo começo quando se trata de emprego na indústria tecnológica. A gigante do Salesforce Tech Salesforce deve reduzir 1.000 funções na empresa. As reduções de emprego esperadas são apenas as mais recentes de uma série de lançamentos já lançados por empresas bem conhecidas no setor de tecnologia, incluindo Amazon, Meta e Microsoft. Aqui está o que você precisa saber.

Salesforce para supostamente liberar mais de 1.000 funcionários

Hoje, a Bloomberg informou que o Salesforce, o software de relações mais importantes do mundo com os clientes, será Cortando mais de 1.000 posições na empresa. A notícia veio de uma fonte sem nome e não foi um anúncio oficial do Salesforce.

Nada se sabe sobre quais departamentos serão os mais difíceis de acertar os cortes. No entanto, a fonte da Bloomberg disse que quaisquer trabalhadores deslocados poderiam solicitar outros cargos na empresa. Voltamos ao Salesforce para comentar.

Também vale a pena notar que esses cortes não são uma redução líquida no Salesforce, pois a empresa está atualmente envolvida ativamente nos vendedores para promover seus clientes de oferta de IA.

O Salesforce informou que tinha 73.000 funcionários desde janeiro de 2024, o que significa que uma redução de 1.000 funcionários é inferior a 1% de sua força de trabalho.

Meta, Amazon, Microsoft e mais empregos cortados

Embora tenham menos de sete semanas no ano novo, muitas grandes empresas tecnológicas já anunciaram planos para reduzir sua força de trabalho ou reduzir a equipe 2025.

Em meados de janeiro, a empresa controladora do Facebook Meta plataformas anunciou que reduziria cerca de 5% de sua força de trabalho. Uma redução de 5% da equipe é equiparada à liberação de cerca de 3.600 pessoas, percebido Bloomberg. Desde setembro passado, a meta empregou cerca de 72.000 trabalhadores. Anunciando os cortes no memorando interno, o diretor executivo Mark Zuckerberg disse: “Decidi levantar uma barra de desempenho e mover o baixo desempenho mais rápido”.

E o alvo não está sozinho. Em janeiro e Microsoft demitiu alguns trabalhadores considerado de baixo desempenho, Business Insider relatado. Não se sabe quantos funcionários da Redmond Company perderão seus papéis. Chegamos à Microsoft para o comentário.

Amazon também em janeiro anunciou que ele eliminaria A equipe, Bloomberg informou, com dezenas no departamento de comunicações.

E esses não são apenas grandes gigantes tecnológicos.

Menos empresas tecnológicas também anunciaram o lançamento desde o início do ano novo. Essas empresas incluem uma plataforma de plataforma, o que é eliminando 300 posiçõese Placer.ai, empresa de análise de localização israelense, que é demissão 150 trabalhadores.

Repetição 2022-2024?

Um grande número de empresas altas -technológicas anunciou a liberação de liberação nos primeiros dias de 2025, estimulou compreensivelmente a ansiedade daqueles na indústria que viveu a enorme redução dos empregos que o setor implementou entre 2022 e 2024, quando centenas de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de milhares de Milhares de milhares de tecnológicos os trabalhadores perderam seus empregos. O que os trabalhadores agora querem saber é se 2025 será uma repetição desses anos.

Neste ponto, é impossível responder. No entanto, o período de partida das indústrias tecnológicas de massa de 2022-2024 é geralmente desencadeado pela superação durante os anos pandêmicos, quando muitas empresas tecnológicas sofreram progresso rápido em clientes e clientes.

2025. As maiores ameaças para liberar trabalhos não vêm da derrubada da pandemia causada tanto quanto no crescente espectro da IA ​​e sua capacidade de substituir trabalhadores humanos. Resta saber se a IA é um sério risco para a indústria tecnológica este ano.

Quanto à liberação na indústria tecnológica, um local para monitorar a liberação Release.fyi Ele diz que em 2025 até agora, 31 empresas tecnológicas descarregaram pouco mais de 7000 funcionários. Isso é comparado a 152.000 funcionários divulgados em várias empresas em 2024 e 264.000 e 165.000 alta em 2023 e 2022.

Fonte