TheCeplay e Logitech G Start Aim e Run Speedrun Challenge em Counter-Strike 2

TheCeplay e Logitech G se uniram para lançar Objetivo e correrO desafio de alta intensidade do Speedrun, onde qualquer um pode ser o melhor jogador no mapa do Counter-Strike 2.

O TheCeplay criou um teste de speeddrun no modo de contra-ataques 2, onde o jogador se move rapidamente através do labirinto e precisa atirar com precisão em uma multidão de bonecas inimigas. Quem pode atirar nos mais duráveis ​​e rapidamente se move para o topo do quadro.

Logitech G Lases AIM & RUN, um SpeedRun de Alta Intensidade, projetado para empurrar precisão e velocidade para suas fronteiras. A AIM & RUN é a mais recente competição individual assíncrona lançada pelo TheCeplay. A plataforma ThecePlay oferece a marcas, editores, organizações e jogadores individuais a oportunidade de participar de grandes e comprovados jogos competitivos suportados pelo veredicto de Galaxias Gêmeas, um padrão globalmente confiável para a verificação do desempenho.

Na AIM & RUN, você precisa atirar nos vilões e seguir o curso o mais rápido possível.

ThecePlay é um filho de Zachary Rozga, diretor executivo Theecee Jace Hall, diretor executivo Galáxias duplas. O Theece traz sua experiência para criar experiências autênticas e interessantes de brinquedos no desafio. Para garantir a integridade da competição, o TheCeplay é lançado pela Twin Galaxies, a organização mais premiada para alcançar jogadores de videogame. As galáxias gêmeas têm mais de 40 anos de experiência nos jogos de veredicto e verificação. Essa combinação da plataforma e credibilidade das galáxias gêmeas aumenta a conquista do vencedor e oferece uma experiência justa e emocionante a todos os participantes.

O objetivo do TheCeplay não é apenas para celebrar as estrelas do Esport. É uma glória das realizações dos jogadores comuns e da saída de pessoas que deveriam ser a próxima estrela.

“Isso será enorme”, disse Hall. “É um assassino. Isso não é apenas vendas e uma coisa de marketing. Eles querem fazer uma velocidade no Counter-Strike 2 com um ingresso personalizado criado pela Logitech G.”

Profissionais de amadores e esports podem competir no AIM -UI começar da Logitech G.

Cada concorrente de todo o mundo pode lidar com o tempo mais rápido e garantir um lugar no conselho oficial. Embora a participação esteja aberta globalmente, apenas jogadores em territórios europeus se qualificarão para prêmios.

Os primeiros 50 aplicativos comprovados ganharão alto desempenho de equipamentos Logitech G, incluindo:

24K Gold Pro X Superlight 2 Dex Mouse (Ultra-Rare, edição coletiva).

Teclado pro x tkl (projetado para um jogo competitivo)

Fone de ouvido pro X2 LightSpeed ​​(feito para som preciso

Uma competição que preenche jogadores diários e profissionais de esports

O TheCeplay e a Logitech G criaram um jogo Spehed chamado AIM & RUN.

A AIM & RUN apresenta um formato no qual os atletas públicos e profissionais e os esports podem competir na mesma placa. Essa estrutura permite que os jogadores medam seu efeito contra concorrentes de elite, enquanto participam de um desafio público totalmente comprovado e transparente.

Além da escada do painel, a Logitech G apresenta incentivos especiais com base em desafios:

O desafio da webcam: Os participantes que enviam um vídeo em seu rosto ou mãos usando um mouse ou teclado Logitech G receberão um fone de ouvido Pro X Lightspeed se o aplicativo estiver entre os 50 melhores.

8.88 Desafio: Os cinco primeiros comprovados em execução com a última vez em que acabaram em 8,88 segundos ganharão o mouse Pro X Superlight 2, com taxa de discagem de 8k e 888 ips para precisão excepcional.

Detalhes da competição e procedimento de entrada

O TheCeplay sonhava com uma maneira de levar todos nas mesmas competições.

Visita: www.iamandrun.gg OBJETIVO: Atingir o tempo de término mais rápido no mapa oficial de perfil AIM e Run. Plataforma: PC (Windows ou Linux) Cumprimento das condições: aberto em nível global; Prêmios disponíveis apenas em países europeus selecionados. Prazo: 9 de março de 2025 às 23:59 (14:59 Horário do Pacífico). Submissões: os participantes devem transmitir o vídeo de sua Speedrun e enviar sua última vez para o formulário de inscrição oficial. Vários aplicativos são permitidos, mas apenas o maior resultado certificado será registrado.

Todas as aplicações estão sujeitas a um exame completo, explorando metodologias estabelecidas para apoiar os padrões de integridade e competitivos. Os participantes também podem contribuir para o procedimento de verificação, ganhando pontos para enviar outras entradas, aumentando a abordagem dos colegas da justiça da competição.

O AIM & RUN, representa a seguinte evolução dos desafios de jogo com base na precisão, reunindo a tecnologia de jogos para jogos, atletas profissionais do Esport, Influencere e Global Player Base.

Mais detalhes, incluindo o procedimento oficial de download e aplicação, podem ser encontrados em www.iamandrun.gg.

O TheCeplay quer listar os melhores jogadores através de competições.

Fundada em 1981, as galáxias gêmeas comemoraram o cinema King King, sobre o rival entre os dois homens que são os melhores do mundo em interpretar o Donkey Kong. A Twin Galaxies governou altos resultados em uma partida de nódulos entre Billy Mitchell e Steve Wiebe.

Hall comprou a empresa há quase 11 anos. A empresa agora possui tecnologia de julgamentos como anti-travessa, e seu sistema TGSAP proprietário fornece precisão na verificação dos registros competitivos do jogo.

Hall disse que levou cerca de 10 anos para poder processar competições e construir a plataforma certa.

“Olha, como jogador, esse mecanismo é muito atraente para mim porque, conforme você se aplica a todos os jogos diferentes, você receberá um de seus jogos favoritos e vai querer competir contra todos. É como entrar no fliperama onde todos estão por aí E então você recebe seu quarto, obtém uma nota alta.

Hall disse que o sistema pode lidar com isso se toneladas de pessoas participarem de competições. Qualquer concorrência pode ser criada rapidamente. Então é a função do servidor e do dinheiro aumentar a concorrência. GamesBeat pode testar a água com nossa própria competição. Mais por vir.

Como chegou o acordo

Jace Hall é o CEO da Twin Galaxies.

Hall disse que a Logitech G na Europa estimou o que as galáxias gêmeas com o jogo estavam fazendo.

É simples que ele apenas testa apenas direcionando e funcionando ao mesmo tempo. Isso pode ser medido exatamente o mesmo para todos que jogam, disse Hall. O que é legal na competição é que ela pode ser assíncrona, comprovada e concorrentes pode ver como a escala muda em tempo real na placa de água. Graças às galáxias gêmeas, os participantes sabem que ninguém está trapaceando. E a equipe de esports POS participará do evento.

“Isso desbloqueia a possibilidade de concorrência e entrega de nossa mensagem”, disse Hall. “Eles querem promover a merda disso.”

Uma das coisas legais é que a comunidade SpeNar se tornou enorme e há pessoas que jogam os jogos da primeira pessoa apenas para fazer um espectro, disse Hall. Com base na competição, a Logitech poderá nomear oficialmente seu primeiro “objetivo de Deus”, disse ele.

“Eles são mestres no AIM, fugindo”, disse ele. “Ele efetivamente cria uma maneira de jogar o público diretamente na cabeça em uma base individual em um fórum público contra os profissionais de esports. Isso nunca foi possível. Esta é uma colisão cataclísmica de mundos em um jogo extremamente popular. “

Os próximos passos

Zachary Rozga é o CEO da Theece.

A Logitech G promoverá uma competição com a mídia paga e participará de inúmeras equipes pelo eSports adversário, disse Rozga. A Logitech G promoverá um evento em seu site. E depois de algumas semanas, eles determinarão os vencedores e darão recompensas. Hall espera que seja uma grande competição, porque é uma competição para indivíduos, não equipes, como na maioria das partidas do balcão.

“Todo mundo descobrirá o TheCeplay pela primeira vez”, disse Hall.

No mapa, o jogo não permitirá que você progrida até eliminar todos os inimigos da sala e depois o levará à próxima sala. Você pode jogar o jogo várias vezes até obter uma classificação alta e depois transferi -lo. Quando você se rende, você pode dizer de qual país você é.

“Esta competição não foi projetada para substituir outros eventos ou esports. Há uma grande parte da nossa indústria que foi descuidada porque simplesmente não havia como fazê -lo. Por fim, abaixo de tudo isso está o sistema de galáxias gêmeas que autentica a verdade da ingestão. “

Existem outros tipos de competições que podem ser criadas, onde os jogadores estão competindo de forma assíncrona em casa, o que pode acontecer em vários jogos ou jogos para jogos, disse Rozga.

“” Quanto mais você o usa, maior “, disse Hall. É a idéia democratizar o jogo para essas competições. Agora podemos lançar um grupo maior de pessoas”.