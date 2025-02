Todo mundo traz o trauma passado para o local de trabalho. Esses treinadores podem ajudar os líderes a passar por isso

Faz décadas, mas Rachael Kelly interrompeu o insidioso ciclo de abuso que ela se afastou de sua infância. Na época, ela liderou os recursos humanos no grupo de restaurantes de 2020. Enquanto isso, ela estava tentando ajudar os funcionários em seu restaurante sofrendo com o trauma e o desemprego da pandemia coid-19. Completando seu casamento com o abuso de marido, ajudando esses trabalhadores a estabelecer uma rede de segurança, ela a fez pensar: “Como embalar (o que eu faço aqui) e modelá -lo adiante?”

Kelly terminou exatamente que lançou sua primeira fins lucrativos Hivestrong, que ajuda os sobreviventes de violência íntima de parceiros e negociações de seres humanos. Ela então traduziu os princípios do HiveTringov em uma esfera profissional com sua mão consultiva de lucro chamada Hivesmart. “Eu não esperava quantos traumas ela tinha no local de trabalho”, diz ela, “e quanto trabalha em trauma e manutenção um espaço seguro (poderia aumentar) a produtividade dos negócios”.

A Hivesmart Consulting fornece serviços de RH e treinamento para organizações entre cinco e 5.000 funcionários do setor que variam de catering e varejo e tecnologia de RH nos EUA, podem parecer qualquer empresa de consulta de negócios na superfície, mas todo o seu lucro é destinado aos sobreviventes da Kelly’s Celly sobre o sobrevivente-ajudando organizações sem fins lucrativos e seus métodos vêm dessas palavras de trabalho, são traumas informados. Para Kelly, isso significa ensinar clientes de negócios sobre como fazer coisas como “manter um espaço seguro” para seus funcionários e onde puxar a linha entre “compassivo, empático e flexível” com a responsabilidade.

Isso também inclui ajudar na mediação e melhorar as relações entre chefes e funcionários, especialmente quando um ou ambos os traumas experientes que os tornam cuidadosos um do outro ou não podem se comunicar efetivamente. Kelly está especialmente equipada para isso em relação ao seu histórico e como trauma sobrevivente e líder de negócios.

Desde agosto, Hivesmart cresceu para 20 consultores e coopera com quatro a seis clientes ativos de uma só vez, diz Kelly. Não está sozinho na condução de uma consulta de aconselhamento que estimula um ambiente de trabalho informado por trauma; e Google rápido Eles descobrirão que os conselheiros que foram informados sobre o trauma são ativos em todo o país. Mas é uma tendência para Kelly dizer que mais empregadores começam a ver a necessidade, a julgar pelo crescente interesse em sua experiência e mais consciência de quantas pessoas experimentam trauma.

Um Estudo Global 2016 descobriram que 70% dos entrevistados relataram que, em sua vida, ele experimentou pelo menos um evento traumático, enquanto o Centro Nacional de TEPT dos EUA Relatórios Cerca de 5% dos adultos dos EUA têm um transtorno de estresse pós-traumático em qualquer ano, uma condição que possa resultar em funcionários para excluir ou sair quando forem lançados por um colega ou o comportamento de um gerente.

“Todo mundo está experimentando trauma”, diz Kelly, citando um trauma em massa derivado da pandemia, “e há uma maneira de mudar a mudança que está incluindo, não alienando”. O desafio, portanto, diz, traz essa mensagem ao pacote C.

Como o trauma afeta o local de trabalho

É difícil monitorar a origem exata da prática informada do trauma, mas muitas alegações suas raízes no campo de saúdeEspecificamente, na maneira como os profissionais vieram trabalhar com veteranos no Vietnã na década de 1970. Com o recém -observado TEPT entre os veteranos, os provedores de serviços de saúde mudaram sua abordagem para resolver seus sintomas. Isso significava em vez de perguntar aos pacientes: “O que há de errado com você?” Eles começariam a perguntar: “O que aconteceu com você?”

Esta última pergunta ainda está na raiz da prática informada sobre o trauma, que se espalhou além dos cuidados de saúde em arenas como educação e, graças a consultores como Kelly, no local de trabalho. Departamento de Saúde Americana O nome da Diretoria de Abuso de Substâncias e Administração de Saúde Mental Abordagem “Seis princípios -chave” informada por trauma como “Segurança, Confiabilidade e Transparência, Suporte de Pares, Cooperação e Inter -Relation, capacitando a AKA” Voz and Choice “(dando uma agência de trabalhadores para sentir falta deles em suas experiências traumáticas) e cultura, histórico e perguntas nativas. “

Quando as organizações não levam em consideração esses princípios em seus negócios, dizem os profissionais informados sobre o trauma, o trauma pode se manifestar de inúmeras maneiras. “É difícil (pintar) um derrame amplo, porque as reações ao trauma podem parecer tão diferentes nas pessoas”, diz Shelby Cook, que fundou consultas e consultas com sede em OHI depois de ser queimado como terapeuta no departamento de veteranos. Dois exemplos proeminentes que vêem essa “ausência” e “apresentação”. (O primeiro acontece quando os funcionários, por exemplo, sofrem repetidamente a dor por sua saúde mental. A apresentação significa que os funcionários aparecem fisicamente no trabalho, mas verificam mentalmente mais fracos.)

“Pode ser o resultado do trauma, onde essa maneira de desligar (inclui)”, diz Cook.

Como terapeuta, Cook se descreve como uma “felicidade tocante”, mas observa que essa não é a característica mais comum entre os gerentes C-Suite. Kelly aponta quantos executivos mais velhos cresceram em um momento em que a sabedoria usual considerou as emoções “fracas”, diz ela. Isso pode resultar em chefes e gerentes, talvez inadvertidamente, “envergonhe” os funcionários pelo sentimento. “Quando você fizer isso, torna essas emoções mais agudas”, diz ela, “treinamento cerebral para pior do que são”.

Evitar a prática de trauma informado também resulta na desintegração da comunicação. “Eu veria as pessoas falarem umas sobre as outras”, diz Kelly, porque não entendiam de onde outros vieram. O contexto é tudo quando se trata de comunicação bem -sucedida. Ele ficou a Kelly quando ela trabalhou com o diretor executivo traumatizado pelas pessoas que o roubaram e tentaram melhorar seu relacionamento com um funcionário que foi abusado por um homem idoso quando ela era mais jovem.

O relacionamento deles era “desafiadores (funcionários) gatilhos de controle, branco não confiável e meio envelhecido”, diz Kelly, “mas uma vez que ela percebeu o que estava acontecendo com ele, e ele percebeu o que estava acontecendo com ela, eles poderiam. O meio ambiente.

Implementação de práticas informadas sobre o trauma no trabalho

Dawn Emerick, um ex -diretor executivo que agora administra um trauma informado a Dawn Emerick Consulting na Flórida, soube que seu trauma influenciou sua capacidade de trabalhar quando ela apareceu contra o que chamou de “um valentão” em seu emprego anterior. Suas “características autorizadas”, diz ela, provocaram as respostas de uma “luta ou fuga” que ela não percebeu que havia suprimido de sua infância traumática. Eles se tornaram tão esmagadores que Emerick acabou renunciando.

Hoje, Emerick conta com sua experiência para treinar outros executivos em métodos informados sobre o trauma. O treinamento, sublinhações, não é o mesmo que o conselho de doações, que ele evita a favor dos executivos que vêm às suas soluções. “Falamos sobre isso e damos cenários”, diz ela. “Às vezes, os diretores executivos precisam apenas de um lugar confidencial (para conversar), porque está sozinho no topo”.

Ele geralmente usa a metáfora do elevador para ajudar os clientes a pousar em respostas produtivas para os problemas de trabalho. “Se houver dez andares em sua resposta emocional, e eles têm oito anos”, diz ela, “eles precisam de alguém para ajudá -los a entrar em colapso em quatro, para que não enviem esse maldito e -ap”.

Os estados em torno de certas conversas também são uma grande parte do trabalho de Kelly, como garantir que o líder ouça e capacite seus funcionários. Ter uma agência e uma escolha é tão importante para sobreviver de trauma, porque é algo que é negado como vítima. Pedindo aos funcionários sua contribuição, portanto, é crucial incentivar empregos informados sobre o trauma não apenas uma questão, mas também agindo nas propostas e requisitos dos funcionários.

Isso se aplica a requisitos grandes e pequenos. Cook traz funcionários pedindo um estoque de café na cozinha do escritório. Esses pequenos toques mostram aos funcionários que são importantes e devem ser ouvidos.

Quando Kelly começou a trabalhar com LaMonte Jones, que está no conselho de administração da organização sem fins lucrativos Os filhos de funcionários do restaurante, a organização lutou com os membros do comitê que agiram em “silo” e “cliques”, diz Jones, mantendo seus problemas “escondidos”. Kelly construiu laços com membros individuais para facilitar, diz Jones: “O ambiente que permitiu a todos ouvir e considerar todas as suas idéias”. Os membros do comitê perceberam que tinham um objetivo comum; Eles apenas discordaram de como chegar lá. Depois que viram outras pessoas ouvirem suas idéias, eles conseguiram envolver produtivamente várias perspectivas dos membros do conselho.

Como Kellyna é uma intervenção, diz Jones, o financiamento principal aumentou e identificou a equipe para promover o nível executivo-a primeira vez que eles promovem na casa há muito tempo. Na última reunião do comitê, Jones notou que “todo mundo se ama”, diz ele. “Eles têm mais parceiros estratégicos do que nunca no passado. Eles têm pessoas que trabalham em espaços que destacam seus dons e talentos”.

‘Líderes empáticos’ não equalizam ‘trauma’

Enquanto Cook chama esse trabalho de “tocando”, Cook diz que essa abordagem está basicamente enraizada em ações específicas abordadas nesses seis princípios do SAMHS, desde o esforço a outras práticas, como responder honestamente às contribuições dos funcionários. Definir apenas como “liderança empática”, diz Emerick, não faz justiça. Ser um líder empático significa poder se colocar no lugar de um funcionário, acrescenta ele, enquanto o líder na formação de trauma significa agir sobre essa empatia para que os funcionários se sintam seguros no trabalho (como garantir a escuta e o apoio) de uma maneira que ainda os considera responsáveis ​​por seus requisitos de trabalho e prazos.

Por exemplo, os chefes podem ser compassivos com seus funcionários sem dobrar a todos os seus pedidos. “Segurar um espaço seguro não significa que você diz que não há problema em não se apresentar”, diz Kelly. Os chefes podem praticar a flexibilidade, permitindo que o funcionário com a história do trauma saia um pouco do dia da semana para buscar a terapia e ainda exige cumprir seus prazos.

Kelly analisa a lei sobre os americanos com deficiência, fazendo diretrizes sobre como tratar os funcionários que experimentaram o trauma sem serem favorecidos: “O que é razoável”, ela pergunta “, se alguém passa por algo, de uma maneira que ainda atenda às necessidades.

Os funcionários notam esforços superficiais em acomodação. A oferta sofisticada no local de trabalho, como as mesas de pingue -pongue ou o dia da construção da equipe, não resolverá os problemas enraizados no trauma dos funcionários. Cook traz um programa de ajuda errado aos funcionários para os quais testemunhou na Grand University of Ohi, que ofereceu aconselhamento para seus funcionários e estudantes. . . Fornecido por sua própria equipe, o que significa que ele não tinha confidencialidade significativa.

Finalmente, diz Kelly, as práticas informadas sobre o trauma no trabalho estão financiando para o fim. “Sempre há um resultado comercial que tentamos alcançar”, diz ela. Para os executivos, alcançar esse resultado ao manter funcionários seguros para funcionários não é inatingível – “você só precisa do direito de treinar”.

Fonte