Três amigos são o novo emissor de jogos independentes na Suécia, que pensa um pouco

Veteranos da indústria para trás Minecraft,,, Valheim e Galáctico de rocha profunda lançou um editor independente Três amigos.

É uma equipe pequena, mas eles estavam aqui antes e como se estivessem retornando ao círculo completo nos dias em que sua grande empresa era uma pequena empresa.

Estocolmo, editora independente com sede na Suécia, está focada em parceria com pequenas equipes nórdicas, especialmente na Suécia. O nome já está um pouco obsoleto, porque foi realmente suprimido por quatro pessoas: Albert Säfström, Daniel Kaplan, Sebastian Badylak e Johan Hermeren, três amigos ajudam os programadores de treinar suas visões e núcleos, garantindo aparente.

Com uma equipe pequena, a empresa pode gastar mais tempo em cada projeto. Em vez de orar e pulverizar, a equipe tenta todos os projetos para ter sucesso.

“Esperamos que nossa taxa de sucesso seja maior do que alguém com uma estratégia de portfólio”, disse Säfström. “Somos muito mais exigentes.”

“Não há truque secreto para fazer um ótimo jogo – não se trata de uma grande idéia, é resolver milhares de pequenas perguntas a caminho”, disse Säfström, co -fundador e produtor de três amigos, em comunicado. “As escolhas certas na hora certa aumentam, moldando a experiência final. Trabalhamos em estreita colaboração com os desenvolvedores para criar um ambiente em que as idéias possam amadurecer sem sair do caminho, ajudando as equipes a concentrar seus esforços e aproveitar seu tempo e recursos.”

Três amigos não assinam o máximo de jogo possível – é sobre cada número. Cooperando em estreita colaboração com as equipes selecionadas, eles garantem que cada projeto receba apoio prático, investimento de longo prazo e diretrizes estratégicas necessárias para o sucesso. Em parceria com antecedência, eles ajudam os desenvolvedores a perfeitas idéias, aprimorando a mecânica e a criar algo verdadeiramente especial.

Quanto às dificuldades que Matthew Ball apontou em seu deck de patinação, Säfström disse: “Acho que a indústria como um todo é excessiva durante a Covid. E ainda vemos as consequências. à direita, como fizeram durante o homem.

“Ele sente que voltamos na época antes de Coida”, disse Kaplan.

Säfström disse: “Não é surpresa que os jogos que tenham conseguido excelentes experiências. Para nós, com a situação em que estamos, nos permite gastar mais tempo em todos os projetos. É uma tentativa de não se preocupar com as tendências semanais em O mercado.

“É mais fácil para nós, porque financiamos menos desenvolvedores e podemos manter pequenas equipes por um longo tempo”, disse Kaplan.

“O lançamento é sempre mais atraente porque acreditamos que podemos contribuir muito em termos de coisas para produzir jogos”, disse Kaplan. “Uma das razões pelas quais deixamos os outros empregos foi que acabamos nos tornando uma empresa maior. Acabamos de assistir quando todos os outros fizeram coisas legais. Queríamos nos envolver mais em fazer coisas frias. E é mais difícil ser tão direto e assim por diante Quando você está em uma grande empresa.

O modelo de publicação de três amigos foi construído sobre três princípios principais:

Venha cedo, faça certo – Os melhores jogos começam com uma base forte. Três amigos trabalham com os desenvolvedores cedo para purificar sua visão e configurá -los para o sucesso. Escolha as batalhas certas -As equipes de Indie não têm os recursos dos Triple Studios. Três amigos os ajudam a se concentrar no que realmente faz seu jogo- como escolher itens essenciais para a sobrevivência para uma ilha abandonada. Diretrizes em vez de controlar – Grandes jogos precisam de uma visão criativa. Três amigos trabalham em estreita colaboração com os desenvolvedores, brincam com eles e dão informações – sem tomar as rédeas.

“Não acreditamos com pressa com um jogo do mercado ou jogando dinheiro em problemas”, disse Caplan, co -fundador e produtor de três amigos em comunicado. “Alguns dos melhores jogos independentes – como Valheim e Deep Rock Galactic – no momento do treinamento de seu jogo fundamental antes do Scales. Trabalhamos cedo com os desenvolvedores, ajudando -os a entender o que fazem para tornar seu jogo especial para que possam dobrar o que Atos.

Com décadas de experiência em apoio ao Indie Studios, três amigos entendem os desafios de levar um jogo independente ao mercado. Sua abordagem prática, em combinação com uma profunda compreensão da paisagem independente, garante que os desenvolvedores não apenas obtenham financiamento, mas também o apoio estratégico necessário para se mover do conceito para o lançamento.

Três amigos começarão a descobrir seus primeiros títulos assinados na primavera de 2025. Para obter mais informações, você pode seguir três amigos em LinkedIn ou visite o site oficial aqui.

Até agora, a empresa assinou com seis pequenas equipes, cinco na Suécia, e uma nos EUA é começar e descobrir o primeiro título deste ano.

Em parceria com as equipes iniciais de desenvolvimento, três amigos garantem que tenham tempo, recursos e apoio necessários para reviver sua visão.

“Somos pequenos em uma editora com sede na Suécia. E na verdade somos, na verdade, somos quatro pessoas que dirigem esses três amigos”, disse Säfström. “Eu costumava começar a publicar café e começamos a publicar café em 2016 até o final de 2022. Quando começamos três amigos”.

Kaplan trabalha como fabricante e programador de negócios. Anteriormente, ele era o diretor executivo de jogos de lembrança e também era um começo de café. Ele saiu em 2021 e iniciou jogos de lembrança, uma pequena empresa para jogos independentes em Estocolmo.

Badilak também estava em manchas de café desde o início e saiu antes da equipe começar três amigos. A empresa tem um investidor particular, mas ainda não revelou quem é.

“Acreditamos que, com nosso histórico, há espaço para se concentrar nesses projetos menores, podemos ser muito exigentes com os projetos que assumimos e depois cooperar com projetos de muitos outros editores”, disse Säfström.

Ele disse que a equipe não acreditava necessariamente que estava sentado em uma ótima visão. Em vez disso, eles sabem que fazer bons jogos leva muito tempo e esforço.

“Queremos dar às nossas equipes a possibilidade de explorar ou cozinhar o jogo para fazer algo realmente especial”, disse Säfström. “Também não se trata de uma pessoa que vem com essa idéia de balas de prata que administra um projeto de bom a grande. É sobre o acúmulo de tomar boas decisões ao longo do tempo. Você sabe que é realmente uma resposta chata que você deve dormir por oito horas, beber muita água, comer legumes e dar um passeio. Tal mentalidade de fazer jogos – e para nós, significa que estamos fortemente envolvidos – e ajudam nossas equipes a explorar a visão dos jogos que estão tentando fazer. “

Badylak acrescentou: “É extremamente importante para nós que eles ainda estão fazendo nossos próprios jogos, mas atuamos como cheques e contrapesos e alguém para saltar a idéia de ver que podemos encontrar a melhor versão do jogo que eles querem fazer. “

A empresa se concentrará na Suécia e nos grandes mercados nórdicos em termos de equipes. Mas se ele encontrar um ótimo jogo, ele trabalhará com esse time, não importa onde esteja. Os fundadores historicamente tiveram muito sucesso no Steam Access e conhecem bem a plataforma Steam.

“Então, nos concentramos em jogos que teriam sucesso nessa abordagem inicial do Steam”, disse Badylak. “Portanto, não estamos focados em consoles, móveis ou blockchain ou etc., qualquer um desse espaço”.

Säfström disse que a empresa poderia publicar jogos de console, mas o PC é o principal objetivo. Menos probabilidade de trabalhar em jogos para celular.

Tendências perseguidas? Não.

A equipe categoricamente não neutralizou o blockchain, mas primeiro eles se concentraram em jogar e até agora eles não viram nenhum pacote onde o blockchain é um componente vital.

“Na maioria das vezes, parece que alguém assombrou uma tendência. Isso não foi algo que fizemos. Não vimos nenhum recurso em que o blockchain foi integrado da maneira como melhora o jogo”, disse Kaplan.

Säfström acrescentou: “Não vimos nada que nos excita em blockchain”.

Desenvolvimento da IA ​​do jogo?

Quanto aos jogos da IA, Kaplan disse que a equipe hesitou. Um desenvolvedor de superestrela pode ser melhor com as cervejas. Mas um desenvolvedor medíocre pode não se beneficiar tanto. Se as ferramentas se tornarem boas para melhorar a produtividade, a pequena equipe o torna melhor e mais exigente. Mas os primeiros dias ainda estão em Alets que fazem a diferença na produtividade, disse Säfström.

“Há muitas pessoas no setor que têm medo de empregos carentes”, disse Kaplan. “Estamos em uma posição em que as pessoas podem experimentar esses modelos diferentes e encontrar erros. Trabalhamos com pequenas equipes e nos orgulhamos de que somos um golpe bem. Se pudermos encontrar uma ferramenta realmente boa que possa nos ajudar, onde é para o Bem -Sendo o jogo, acreditamos que é no final do dia, os jogadores experimentam quando jogam o jogo que farão a diferença.

“Somos bastante pragmáticos nesse sentido. O que quer que a experiência do jogador melhore – nós definitivamente o avaliaremos “, disse Säfström. “Vimos do fundo do computador”.

“Também estamos tentando esperar. Vemos esses motores realmente poderosos, por exemplo, capazes de exibir as cenas fotorrealistas. Imagine fazer isso com uma equipe muito pequena “, disse Säfström.” em um ano ou dois. E, portanto, acreditamos que o jogo básico é mais forte ainda mais importante. “

Quando perguntado pela IA, Säfström disse que as equipes menores poderiam usá -lo de maneira muito barata para explorar muitos conceitos com agilidade.

“É uma vantagem que temos porque. Se você conhece o meme, se você tem uma orquestra sinfônica, e uma pessoa pode tocar este pedaço de mozart em três minutos. Quanto o inimigo precisa de uma orquestra sinfônica? Bem, leva o ao mesmo tempo.