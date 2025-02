Trump acabou de derrubar o modelo de negócios de Shein. E agora?

Ativistas estão rejeitando Shein há anos, chamando seu impacto devastador em o meio ambiente e exploração trabalhadores. Mas com uma jogada de lápis, parece que o presidente Donald Trump aumentou o modelo de negócios de Shein, o que dificultou a marca chinesa de marca de moda rápida continuar vendendo roupas a preços dos dias de rock.

Durante a pandemia, o tópico Shein e o Internet Marketplace explodiu em popularidade nos Estados Unidos. Ambas as empresas produzem bens de baixa qualidade em fábricas chinesas usando mão de obra barata e depois vendidas aos consumidores americanos a preços extremamente baixos. Mas Shein e o tópico também tiveram uma vantagem especial sobre a concorrência. Enquanto empresas americanas como lacunas enviam grandes quantidades de ações de fábricas estrangeiras para armazéns dos EUA – pagam todos os impostos e tarifas necessários – essas empresas chinesas enviam produtos diretamente das casas de consumo. Isso permite que eles usem um vago buraco na lei tributária dos EUA chamada De Minimis, que permite que pacotes contendo menos de US $ 800 sejam enviados sem costumes.

2022. Shein e o tópico pagou 0 dólares de impostos de importação, Enquanto Gap pagou US $ 700 milhões e a H&M pagou US $ 205 milhões. As marcas americanas e européias transferem seus custos para os clientes na forma de mercadorias com preços mais altos, o que enviou muitos clientes a procurar ofertas em outros lugares. “Foi a vantagem básica deles”, diz Kinshuk Jerath, professor da Columbia Business School. “(Shein e tema) Eles construíram todo o seu modelo de negócios em De Minimis”.

Nesta semana, essa vantagem competitiva desapareceu, pois Trump impôs 10% de tarifa a todos os bens importados da China e também encerrou a isenção de impostos de menos. Considerando a rapidez com que essas tarifas foram feitas, há uma falta de clareza sobre o quanto as empresas terão que pagar. Agentes de logística importando mercadorias para os EUA que já pedem aos fornecedores Pague mais 30% Sobre o preço de varejo das mercadorias enviadas de Hong Kong e China. Dependendo das tarifas reais que os costumes dos EUA impõem, esses agentes retornarão parte dessa taxa ou solicitarão pagamentos adicionais.

Especialistas dizem que Shein e o tópico terá que aumentar seus preços em resposta. E como o principal ponto de vendas dessas empresas são seus preços baixos, os consumidores podem ser menos propensos a fazer compras com elas. Que, em troca, poderia abalar o cenário de varejo nos EUA

Código de fábrica têxtil que fornece as roupas da E-Wland Fast Mode Shein Company em Guangzhou, China (foto: Jade Gao/Afp/Getty Images)

Shein e o tópico pode encontrar uma maneira de reduzir custos?

Enquanto muitos ficaram surpresos com a rapidez com que Trump aboliu rapidamente a isenção de De Mrsus, os legisladores tentam se livrar dos buracos há vários anos.

A regra veio em 1930, quando a maioria dos pacotes de pequeno valor foi enviada entre indivíduos, e o governo não achou que o custo administrativo das receitas tributárias que se acumulassem. Em 2016, o limite de isenção foi coletado de mercadorias no valor de US $ 200 a US $ 800, para reduzir ainda mais a carga administrativa. Mas então Shein e o tópico entrou em cena. Foram quase por unanimidade responsáveis ​​por aumentar o número de remessas de 140 milhões em 2014 a 1 bilhão em 2023.

Muitos especialistas acreditam que Shein e o tópico não terão escolha a não ser aumentar seus preços. Essas empresas já encontraram maneiras de reduzir custos em toda a cadeia de suprimentos, deixando algum espaço para cortes em outros lugares. Shein foi acusado de Exploração de trabalhadoresForçando-os em turnos de 17 horas a fazer centenas de roupas por dia com um salário básico de US $ 20, o que reduziria por US $ 14 se estiverem errados.

Embora seja possível que Shein e o tópico absorvam brevemente os custos desses impostos, Jerath não acredita que seja uma estratégia sustentável de longo prazo. “Essas empresas têm bolsos grandes”, diz ele. “Mas eles não serão capazes de absorver os custos indefinidamente, mantendo a empresa lucrativa. E a questão é: se você precisar vender a perda para sempre, em que momento o modelo de negócios não é mais bem -sucedido?”

Giacomo Santangelo, professor de economia sênior da Fordham University, diz que empresas americanas como Amazon e Uber estão prontas para perder há algum tempo para tirar seus concorrentes do trabalho. “Essa estratégia não funcionará para Shein e o tópico, porque não há como ele excluir com sucesso seus concorrentes”, diz ele.

(Foto: Nicos Pekiaridis/Nurphoto/Getty Images)

Precisa de preferências do consumidor

Forçando Shein e o tópico que eles pagam o nível das peças por outras marcas. Mas, talvez, mais importante, mude o mercado, diz Itamar Zur, CEO da Veli, uma empresa de navegação que serve marcas como Macy’s, Sephora e Stiitch Fix.

Com esses jogadores chineses da Ultracheap no mercado, muitas marcas se sentiram forçadas a competir pelo preço. Mas, à medida que os preços acabam, as marcas podem começar competitivas em outras dimensões, como velocidade e qualidade da entrega. “O envio de produtos da China durou sete a dez dias, mas os consumidores estavam prontos para esperar para obter seus produtos a preços tão baixos”, diz Zur. “Mas se custa o mesmo ou apenas um pouco mais para comprar da marca americana que pode ser entregue por dois dias, muitos consumidores podem optar pela marca americana”.

Shein tem um pouco de espaço de armazenamento nos EUA que lhe permite entregar o produto mais rápido. Ele já começou a levar os clientes dos EUA Compre produtos entregues localmente com a prioridade desses itens nos resultados da pesquisa. Zur diz que Shein pode transferir mais de seu inventário para nossos armazéns, mas isso aumentaria efetivamente seu modelo de negócios. Até agora, a Shein fez produtos mediante solicitação com base nas preferências do consumidor. Ele adiciona 2.000 a 10.000 novos itens diariamente ao seu site e produz massivamente apenas itens que parecem ser apreciados pelos consumidores. Mas se a empresa decidir armazenar roupas nos EUA, eles terão que prever o que os consumidores desejarão comprar semanas com antecedência e enviar esse inventário. E, é claro, este inventário seria tributado.

Os selos também podem começar a competir na produção e longevidade do produto, diz Zur. Shein e o tópico são conhecidos para venda de produtos de alta qualidade e, se aumentarem seus preços, os consumidores podem decidir comprar itens duráveis. “Como consumidor, todo o seu cálculo muda quando esses preços do Ultralow estão fora da tabela”, diz ele. “Se você vai gastar mais dinheiro, pode não querer que sua camiseta ou vestido esteja disponível. Na verdade, pode decidir gastar mais alguns dólares em uma camiseta em T pode usar por anos”.

Embora as tarifas de Trump tenham a capacidade de transformar mercados e comportamento do consumidor, Santangelo, de Fordham, alerta que as coisas estão mudando rapidamente e ainda é possível que o governo reverte suas decisões. Trump imporá 25% das tarifas no México e no Canadá na terça -feira, mas decidiu adiar por 30 dias; Não está claro se essas tarifas eventualmente entrarão em vigor. “É uma situação muito fluida”, diz Santangelo. “Não podemos realmente prever porque tudo pode mudar da noite para o dia”.

Fonte